“Sketch A Rose” In Los Angeles - Hà Anh Tuấn và đêm nhạc Việt Nam đầu tiên tại Dolby Theatre

Chỉ trong vòng chưa đến 24 tiếng kể từ khi chính thức mở bán vé vào ngày 1/8, hệ thống Ticketmaster ghi nhận toàn bộ số vé đã được khán giả nhanh chóng sở hữu. Đây là một thành tích ấn tượng, không chỉ minh chứng cho sức hút đặc biệt của Hà Anh Tuấn đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, mà còn cho thấy niềm tự hào và tình yêu dành cho âm nhạc Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ nơi đất khách.

Được thiết kế bởi kiến trúc sư David Rockwell, Dolby Theatre là sự giao hòa giữa phong cách Art Deco sang trọng và công nghệ trình diễn hiện đại. Không gian vòng cung được tính toán tỉ mỉ để mọi khán giả đều có thể đắm chìm trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của buổi biểu diễn. Với hệ thống âm thanh vòm 360 độ ứng dụng công nghệ Dolby Atmos tối tân, nơi đây mang đến cảm giác chân thực, sống động và đầy cảm xúc – như thể từng giai điệu đang chuyển động quanh người nghe.

Và vào tháng 10 này, nơi biểu tượng ấy sẽ lần đầu tiên chào đón một live concert Việt Nam: "Hà Anh Tuấn Live Concert: Sketch A Rose". Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến mới của âm nhạc Việt trên bản đồ quốc tế, mà còn là đoạn kết trọn vẹn cho hành trình "Sketch A Rose": một minh chứng rằng âm nhạc có thể vượt qua mọi biên giới, để trở thành cầu nối của cảm xúc, giá trị và tinh thần Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu.

"Sketch a rose" và hành trình thực thi hóa sứ mệnh lan tỏa của âm nhạc

Sứ mệnh của âm nhạc trong hành trình "Sketch A Rose" không chỉ là chạm đến cảm xúc hay tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu. Với Hà Anh Tuấn, âm nhạc còn là phương tiện để truyền tải thông điệp tử tế, kết nối con người và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống.

Minh chứng sống động cho niềm tin ấy chính là việc ca sĩ Hà Anh Tuấn đã thay mặt khán giả và ekip thực hiện live concert "Sketch A Rose" tại Los Angeles, trực tiếp đóng góp 50.000 USD cho chương trình "Tiếp nhận các nguồn đóng góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão Bualoi" do Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Anh chia sẻ: "Hà Anh Tuấn muốn được thay mặt khán giả và Ban tổ chức chương trình SKETCH A ROSE gửi gắm tấm lòng và sự đóng góp nhỏ bé đến bà con vùng lũ. Khi đất nước có việc, người dân gặp khó khăn, tất cả chúng ta đều luôn sẵn lòng làm điểm tựa, vai dựa cho đồng bào. Chương trình SKETCH A ROSE tại Los Angeles đang thực hiện trách nhiệm của mình với quê hương đất nước." Âm nhạc có thể trở thành cầu nối, và trong mỗi giai điệu được gửi đi, có thể gieo mầm hy vọng, tạo nên sức mạnh tinh thần, là lời nhắc nhở mỗi người rằng sự tử tế và tình yêu thương luôn tồn tại, ngay cả trong những thời khắc giông bão nhất.

Và chỉ ít ngày nữa, giấc mơ "Sketch a rose" in Los Angeles sẽ trở thành hiện thực

Hành trình "Sketch A Rose" của ca sĩ Hà Anh Tuấn đã đi qua ba điểm dừng đầy với 5 đêm diễn cảm xúc: Singapore (2 đêm, tháng 6/2024), Sydney (tháng 9/2024) và Việt Nam (2 đêm, tháng 3/2025). Mỗi nơi đều được chuẩn bị tỉ mỉ như cách anh gieo niềm tin vào cái đẹp và sự tử tế. Từ Esplanade Concert Hall nơi "hoa hồng Việt" lần đầu tỏa sắc trên sân khấu biểu tượng Đông Nam Á, đến Sydney Opera House - nơi cánh hoa tiếp theo vươn mình, rồi trở về quê nhà Việt Nam. Ba chặng đường với sự đồng hành của hàng nghìn khán giả là minh chứng cho sự tận tâm, lòng nhiệt huyết và tinh thần phụng sự của Hà Anh Tuấn trong chặng đường nghệ thuật, với đích đến không gì khác ngoài giấc mơ bay cao cùng âm nhạc Việt Nam. Như anh đã từng chia sẻ: "Giấc mơ và khát khao mang tên Việt Nam thì to lớn. Cuộc đời tôi rất hữu hạn, nhưng đất nước tôi thì trường tồn. Tôi không thực hiện giấc mơ âm nhạc của mình để ở lại mà là để sống, để tan vào dân tộc mình dù ở bất cứ nơi đâu."

Giờ đây, chỉ còn vài ngày nữa, mọi ánh nhìn đang hướng về Los Angeles, nơi Dolby Theatre – mái nhà của lễ trao giải Oscar sẽ mở ra chương mới của hành trình "Sketch A Rose" nói riêng và âm nhạc Việt Nam nói chung.

Đặc biệt, trong những buổi "vỡ bài" đầu tiên, ca sĩ Hà Anh Tuấn và giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng đã hé lộ hai ca khúc sẽ được trình diễn tại Dolby Theatre: "Bà Mẹ Quê" (cố nhạc sĩ Phạm Duy) và "Nước Ngoài" (Phan Mạnh Quỳnh). Hai bản nhạc, một khúc hoài niệm mang âm hưởng dân ca, một lời tự sự của người con xa xứ như hai nhịp tim của cùng một nỗi nhớ, nơi dòng chảy âm nhạc dẫn dắt người nghe trở về với ký ức, cội nguồn và hơi thở của đất mẹ.

Không chỉ là tiết mục biểu diễn, đó còn là hành trình âm nhạc trở về với nơi ta thuộc về, nơi mỗi lời ca, tiếng hát đều chạm đến tình yêu quê hương, lòng biết ơn và niềm tự hào về gốc rễ Việt Nam. Giữa không gian tráng lệ của Dolby Theatre, những giai điệu ấy sẽ vang lên như lời nhắn gửi của người con xa xứ dành cho đất mẹ thân thương, gợi dậy sự kết nối thiêng liêng giữa những người Việt trên khắp thế giới.

Ở thời điểm nghệ thuật Việt Nam đang không ngừng vươn mình khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế, những hành trình như "Sketch A Rose" không chỉ kể một câu chuyện âm nhạc, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh và khát vọng hội nhập của nghệ sĩ Việt - những người dám mơ, dám làm và dám mang vẻ đẹp văn hoá quê hương ra thế giới bằng sự tử tế, tận tâm và niềm đam mê nghệ thuật chân thành.

Được thực hiện với quy mô lớn và tâm huyết của ekip người Việt, "Sketch A Rose" tại Los Angeles quy tụ những cộng sự thân quen của Hà Anh Tuấn: đạo diễn sân khấu Cao Trung Hiếu, giám đốc sản xuất Võ Đỗ Minh Hoàng, giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, chỉ huy dàn nhạc Trần Nhật Minh, cùng Crystal Band, Saigon Pops Orchestra và nhóm bè Cadillac. Họ chính là những cái tên đã tạo nên dấu ấn đặc trưng, trở thành "bảo chứng" cho chất lượng nghệ thuật của các live concert trong suốt hành trình âm nhạc của nam ca sĩ.

Hành trình "Sketch A Rose" tại Los Angeles tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự đồng hành của những thương hiệu: Starlux Airlines, Menard Vietnam và Hồng Ngọc Hà Travel, những người bạn đồng hành cùng đội ngũ thực hiện chương trình đưa âm nhạc Việt Nam vươn đến thế giới.

Như lời hẹn gửi từ hơn nửa năm trước, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã mời khán giả của "Sketch A Rose" in Los Angeles diện lên mình tà áo dài Việt Nam để cùng hội ngộ trong mùa thu 2025 – nơi âm nhạc Việt sẽ cất cánh giữa lòng kinh đô nghệ thuật nước Mỹ.

Chỉ còn một tuần nữa, lời hẹn ấy sẽ trở thành hiện thực.

Hà Anh Tuấn concert "Sketch a rose" in Los Angeles

Thời gian & địa điểm:

18/10/2025 - 07:30 PM (giờ Los Angeles) tại Dolby Theatre, Los Angeles

Tổ chức & Sản xuất: Viet Vision & STORII

Đơn vị phối hợp sản xuất: D&D Entertainment

Đối tác đồng hành: Menard Việt Nam

Đối tác vận chuyển: STARLUX Airlines

Đối tác du lịch: Hồng Ngọc Hà Travel

Đối tác truyền thông: Vietcetera