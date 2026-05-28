Skoda Kodiaq 2027 lộ diện: Nâng cấp từ thiết kế đến trang bị, có phiên bản mạnh hơn 300 mã lực đủ khiến người dùng mê mẩn

Skoda gần đây đã giới thiệu hàng loạt mẫu xe điện mới, bao gồm cả mẫu Epiq phổ thông. Tuy nhiên, thương hiệu đến từ Cộng hòa Séc không quên dòng xe sử dụng động cơ đốt trong của mình, các nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh xe thử nghiệm mới đây đã bắt gặp phiên bản nâng cấp của Kodiaq.

Skoda Kodiaq mới có nhiều thay đổi bên ngoài. Ảnh: Carscoops

Được phát hiện đang thử nghiệm ở dãy Alps, mẫu xe được nâng cấp này dễ dàng nhận ra nhưng có thiết kế cản trước mới. Thiết kế của nó được che giấu bởi lớp ngụy trang nhưng có thể thấy cửa hút gió phía dưới hoàn toàn mới, thay thế lưới tổ ong bằng các đường ngang.

Các kỹ sư của Skoda dường như cũng đã cải tiến lưới tản nhiệt và các khe gió dọc. Không khó để có thể thấy một mép dưới mới trông dày hơn. Những thay đổi ở phần đuôi xe khó nhận ra hơn, nhưng có thể dự đoán một cản sau thay đổi và đèn hậu được cập nhật để phù hợp với kiểu dáng tổng thể.

Mẫu Kodiaq hiện tại được cung cấp với nhiều lựa chọn động cơ, bao gồm động cơ TSI 1.5L tăng áp với công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Bên cạnh đó còn có động cơ TSI 2.0L với công suất 201 mã lực và 262 mã lực. Khách hàng cũng có thể lựa chọn động cơ TDI 2.0L với công suất 148 mã lực và 190 mã lực. Ngoài ra còn có hệ thống truyền động hybrid cắm điện với công suất 201 mã lực kết hợp động cơ TSI 1.5L với một mô-tơ điện và bộ pin 25,7 kWh.

Mặc dù nhiều bộ phận trong số này có thể sẽ được giữ nguyên, nhưng có nhiều đồn đoán rằng Kodiaq RS có thể sẽ được trang bị động cơ mới với công suất hơn 300 mã lực. Sự thay đổi này được cho là liên quan đến khí thải.

Mẫu SUV này dự kiến có thêm phiên bản RS mạnh hơn 300 mã lực. Ảnh: Carscoops

Tại thị trường Việt Nam, Skoda Kodiaq được phân phối với 2 phiên bản Premium và Sportline, giá khởi điểm 1,628 tỷ đồng. Xe sử dụng khối động cơ 2.0 TSI sản sinh công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động AWD.