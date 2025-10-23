SMC muốn thanh lý hơn 10 triệu cổ phiếu HBC cùng loạt tài sản để trả nợ

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (MCK: SMC, sàn HoSE) vừa công bố các Nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến việc giải chấp tài sản đang thế chấp ngân hàng, từ đó tiếp tục thanh lý, chuyển nhượng để trả nợ vay.

Theo đó, tài sản dự kiến được giải chấp gồm gần 10,5 triệu cổ phiếu HBC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình; Hợp đồng tiền gửi trị giá 10 tỷ đồng (hiện đang đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty NNHH MTV Cơ khí Thép SMC); các Hợp đồng tiền gửi trị giá 49,5 tỷ đồng và 62 tỷ đồng; bất động sản cùng với dây chuyền, máy móc thiết bị đã đầu tư.

Tất cả các tài sản nêu trên đều đang được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)- Chi nhánh TP.HCM. Toàn bộ nguồn thu từ việc bán tài sản cũng được phía SMC dự kiến thanh toán nghĩa vụ nợ hiện hữu của các đơn vị trong nhóm SMC đang quan hệ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng này.

Tính đến ngày 20/6/2025, tổng nợ phải trả của Đầu tư Thương mại SMC đang ở mức gần 3.840,8 tỷ đồng, trong đó tổng vay và nợ thuê tài chính hơn 2.326,1 tỷ đồng, chiếm 60,6% tổng nợ. Theo ghi nhận, doanh nghiệp đang vay ngắn hạn tại VietinBank số tiền gần 1.217 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, trước đó ngày 25/9/2025, Đầu tư Thương mại SMC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) bất thường năm 2025.

Đáng chú ý, tại cuộc họp, các cổ đông của SMC đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Loan vì lý do sức khỏe.

Được biết, bà Loan sinh năm 1961, có trình độ chuyên môn Cao đẳng Kinh tế - chuyên ngành Quản trị kinh doanh, được bổ nhiệm vào HĐQT SMC từ ngày 23/4/2021.

Ở chiều ngược lại, SMC đã bầu bổ sung thêm 3 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm ông Phạm Hoàng Anh, ông Hoàng Trung Dũng và ông Nguyễn Ngọc Anh Duy.

Trong đó, ông Phạm Hoàng Anh đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của SMC thay bà Nguyễn Thị Ngọc Loan kể từ ngày 25/9/2025.

Theo bản tóm tắt lý lịch, ông Phạm Hoàng Anh có trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính - Ngân hàng và có Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Về quá trình công tác, ông Hoàng Anh từng làm Kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán KTC; Chuyên viên Ngân hàng Đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS); Chuyên viên cao cấp Ngân hàng Đầu tư tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Hiện tại, ông Hoàng Anh đang đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty TNHH ConnectLog Việt Nam.



