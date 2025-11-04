Số tiền Đan Trường chuyển khoản gấp lúc Hòa Minzy đang ngủ

Vừa qua, live concert Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân diễn ra tại Hà Nội, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp ba thập kỷ của nam ca sĩ. Đêm diễn quy tụ dàn khách mời nổi bật như Cẩm Ly, Đen Vâu, RHYDER,… Spotlight gây xúc động nhất lại thuộc về Hòa Minzy.

Dù đang bị chấn thương ở chân và việc di chuyển gặp khó khăn, Hòa Minzy vẫn xuất hiện trên sân khấu với thần thái rạng rỡ, giọng hát tràn đầy năng lượng. Không cần vũ đạo hay dàn dựng cầu kỳ, màn kết hợp giữa Hòa Minzy và Đan Trường trong ca khúc Mộng Tình Si đủ khiến khán giả chìm đắm trong không khí hoài niệm, vừa lãng mạn vừa da diết.

Hòa Minzy biểu diễn Mộng Tình Si cùng Đan Trường

Điều thú vị là Mộng Tình Si không phải bài hát mới của Đan Trường, mà thực ra là “đứa con tinh thần” được Hòa Minzy “om” suốt 4 năm. Cô từng có ý định ra mắt ca khúc này từ lâu nhưng nhiều lần trì hoãn. Phải đến khi cơ duyên gặp gỡ Đan Trường, bài hát mới chính thức được “xuất kho” và ra mắt khán giả.

Hòa Minzy hóa "thần tiên tỷ tỷ"

Hòa Minzy tiết lộ hậu trường cực đáng yêu với Đan Trường khiến khán giả bật cười

Trong đêm diễn, Hòa Minzy tiết lộ hậu trường cực đáng yêu khiến khán giả bật cười. Chính cô là người chủ động gửi bản demo cho Đan Trường, không ngờ đàn anh lại phản hồi nhanh đến mức “chuyển khoản liền tay” ngay trong đêm.

“Thật ra khi anh Đan Trường nhắn tin cho em thì em đã đồng ý và nói: ‘Anh Trường ơi, anh em mình hát bài gì? Em có một cái demo là bài Mộng Tình Si...’. Sau đó tôi gửi cho anh Trường nghe và nói: ‘Anh Trường ơi, anh em mình cùng nhau hát bài này nhé’. Và sau khi nghe xong, anh Trường chuyển tiền liền! Tôi đang ngủ mà anh nhắn tin hỏi ‘Em ơi, số tài khoản bao nhiêu, bao nhiêu tiền?’ rồi tôi thấy rèn rẹt rất nhanh (cười). Bài này tôi cũng om khoảng 4 năm rồi, rất có lỗi với nhạc sĩ, nhưng cuối cùng thì anh Trường đã giúp nó có cơ hội ra mắt với mọi người.”

Nữ ca sĩ sinh năm 1995 không ngần ngại bày tỏ lòng ngưỡng mộ dành cho thế hệ nghệ sĩ đi trước

Câu chuyện giản dị nhưng cho thấy sự chuyên nghiệp và chân thành của Đan Trường - người luôn nghiêm túc với âm nhạc dù chỉ là một dự án song ca nhỏ. Với Hòa Minzy, đó không chỉ là cơ hội quý giá để được hát cùng “thần tượng thanh xuân”, mà còn là món quà cảm xúc dành cho khán giả lẫn chính cô, một fan từng lớn lên cùng những giai điệu của Kiếp Ve Sầu, Đi Về Nơi Xa hay Tình Đơn Phương.

Sự duyên dáng, hài hước cùng tấm lòng chân thành của cô khiến khán giả càng thêm yêu mến. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 không ngần ngại bày tỏ lòng ngưỡng mộ dành cho thế hệ nghệ sĩ đi trước, những người đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến niềm đam mê ca hát của cô từ thuở nhỏ. “Với các anh chị như chị Cẩm Ly, anh Đan Trường, anh Lam Trường hay ngày xưa là anh Vân Quang Long… tôi hay xem các CD, hát karaoke từ nhỏ luôn. Đến giờ tôi cũng tròn 30 rồi, nên khi sự nghiệp của anh Đan Trường bắt đầu thì cũng là lúc tôi vừa chào đời, một hành trình rất lâu nhưng vô cùng bền vững.”, Hòa Minzy chia sẻ.

Khán giả mong chờ vào việc Hòa Minzy và “anh Bo” Đan Trường sẽ phát hành bản chính thức cho ca khúc Mộng Tình Si

Sau sân khấu song ca tại concert, khán giả càng mong chờ hơn vào việc Hòa Minzy và “anh Bo” Đan Trường sẽ phát hành bản chính thức cho ca khúc Mộng Tình Si. Số tiền Đan Trường chuyển khoản gấp trong đêm như mở ra mối duyên mới trong làng nhạc Việt. Chắc chắn, với sức ảnh hưởng quốc dân của Hòa Minzy lẫn Đan Trường, màn collab này sẽ rất “ra gì và này nọ”.