Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số vụ vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm ở TP HCM giảm sâu khi có camera AI

11-10-2025 - 16:46 PM | Kinh tế số

Số vụ vi phạm giao thông ở TP HCM giảm đáng kể sau khi triển khai hệ thống camera AI.

Theo Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08), hệ thống camera AI mang lại thay đổi tích cực đáng kể trong ý thức chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người dân.

Số vụ vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm ở TP HCM giảm sâu khi có camera AI- Ảnh 1.

Camera AI có thể soi nhiều lỗi vi phạm cùng một lúc.

TP HCM hiện có 31 camera AI của thành phố tập trung ở 8 tuyến đường chính gồm: Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Đặng Phúc Vịnh, Nguyễn Hữu Cảnh, Pasteur, Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Ý thức người dân thay đổi ra sao khi có camera AI?

PC08 cho biết người dân có xu hướng tuân thủ luật giao thông khi biết rằng hành vi của mình có thể bị giám sát và xử phạt thông qua camera AI.

Theo thống kê, số lượng vi phạm giao thông đã giảm đáng kể sau khi triển khai hệ thống camera AI. Đặc biệt là các lỗi như: vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm...

Đại diện PC08 nhìn nhận việc tuân thủ luật giao thông dần trở thành thói quen của người dân, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh và an toàn. Theo đó, người dân sẽ điều chỉnh hành vi tham gia giao thông theo hướng tích cực hơn như giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, nhường đường...

Hệ thống camera AI giúp tăng cường tính minh bạch trong công tác xử lý vi phạm giao thông, giảm thiểu tình trạng tiêu cực và nhũng nhiễu.

Số vụ vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm ở TP HCM giảm sâu khi có camera AI- Ảnh 2.

Camera AI đã thay đổi ý thức của người dân đáng kể.

Ngoài ra, camera AI giúp lực lượng CSGT giảm áp lực tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường, tập trung vào các nhiệm vụ khác quan trọng hơn. Dữ liệu từ camera AI cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ công tác điều tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông.

Từ ngày 1-9 đến 6-10, PC08 đã phát hiện, xử lý 3.476 trường hợp vi phạm giao thông qua camera AI.

Bộ Xây dựng vừa đưa đề xuất mới về VNeID mà người dân cần biết

Theo Anh Vũ

Người lao động

Từ Khóa:
cameta, AI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc âm thầm gây dựng 'Sa mạc Silicon' từ 1 vật liệu chip đắt giá

Trung Quốc âm thầm gây dựng 'Sa mạc Silicon' từ 1 vật liệu chip đắt giá Nổi bật

Việt Nam có thể trở thành thủ phủ drone toàn cầu

Việt Nam có thể trở thành thủ phủ drone toàn cầu Nổi bật

Thông tin người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh cần đặc biệt chú ý

Thông tin người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh cần đặc biệt chú ý

16:30 , 11/10/2025
Xem lén 15 phút phim người lớn, tài khoản ngân hàng "bay" 50 triệu: Bóc trần sự thật về 3 cạm bẫy không ai ngờ tới

Xem lén 15 phút phim người lớn, tài khoản ngân hàng "bay" 50 triệu: Bóc trần sự thật về 3 cạm bẫy không ai ngờ tới

16:04 , 11/10/2025
Đề xuất bỏ nộp lại phù hiệu, trả kết quả thủ tục giao thông qua VNeID

Đề xuất bỏ nộp lại phù hiệu, trả kết quả thủ tục giao thông qua VNeID

15:25 , 11/10/2025
Công an Lâm Đồng giải cứu 3 sinh viên bị ‘bắt cóc online’

Công an Lâm Đồng giải cứu 3 sinh viên bị ‘bắt cóc online’

14:24 , 11/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên