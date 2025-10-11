Số vụ vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm ở TP HCM giảm sâu khi có camera AI

Theo Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08), hệ thống camera AI mang lại thay đổi tích cực đáng kể trong ý thức chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người dân.

Camera AI có thể soi nhiều lỗi vi phạm cùng một lúc.

TP HCM hiện có 31 camera AI của thành phố tập trung ở 8 tuyến đường chính gồm: Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Đặng Phúc Vịnh, Nguyễn Hữu Cảnh, Pasteur, Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Ý thức người dân thay đổi ra sao khi có camera AI?

PC08 cho biết người dân có xu hướng tuân thủ luật giao thông khi biết rằng hành vi của mình có thể bị giám sát và xử phạt thông qua camera AI.

Theo thống kê, số lượng vi phạm giao thông đã giảm đáng kể sau khi triển khai hệ thống camera AI. Đặc biệt là các lỗi như: vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm...

Đại diện PC08 nhìn nhận việc tuân thủ luật giao thông dần trở thành thói quen của người dân, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh và an toàn. Theo đó, người dân sẽ điều chỉnh hành vi tham gia giao thông theo hướng tích cực hơn như giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, nhường đường...

Hệ thống camera AI giúp tăng cường tính minh bạch trong công tác xử lý vi phạm giao thông, giảm thiểu tình trạng tiêu cực và nhũng nhiễu.

Camera AI đã thay đổi ý thức của người dân đáng kể.

Ngoài ra, camera AI giúp lực lượng CSGT giảm áp lực tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường, tập trung vào các nhiệm vụ khác quan trọng hơn. Dữ liệu từ camera AI cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ công tác điều tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông.