Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sốc với mốt "xăm răng" ở Trung Quốc: Giới trẻ khắc chữ "làm giàu", "thành công" ngay trên răng

07-10-2025 - 05:35 AM | Sống

Những dòng chữ như “làm giàu”, “đảm bảo thành công” hay thậm chí tên người yêu, con số may mắn… nay được in thẳng lên mão răng nhân tạo, trở thành biểu tượng cho “nụ cười may mắn”.

Không còn là hình xăm trên da hay tóc nhuộm màu nổi bật, giới trẻ Trung Quốc đang khiến dư luận “choáng váng” với trào lưu mới: khắc chữ lên răng. Những dòng chữ như “làm giàu”, “đảm bảo thành công” hay thậm chí tên người yêu, con số may mắn… nay được in thẳng lên mão răng nhân tạo, trở thành biểu tượng cho “nụ cười may mắn”.

Theo các tờ báo trong nước, hàng loạt phòng khám nha khoa ở Trung Quốc đang tung ra dịch vụ xăm chữ hoặc hoa văn miễn phí trên mão răng – lớp mũ bọc bên ngoài răng thật nhằm thu hút khách hàng trẻ. Một số cơ sở thậm chí quảng bá đây là “nghệ thuật cá nhân hóa nụ cười”, sử dụng công nghệ in 3D và vật liệu “chuẩn hàng không vũ trụ”, vừa bảo vệ răng vừa tạo dấu ấn riêng cho chủ nhân.

Sốc với mốt "xăm răng" ở Trung Quốc: Giới trẻ khắc chữ "làm giàu", "thành công" ngay trên răng- Ảnh 1.

Một bệnh viện tư nhân ở Quảng Đông mô tả dịch vụ này như “một bước ngoặt trong nha khoa thẩm mỹ”, cho phép khách hàng khắc bất cứ điều gì họ muốn, từ biểu tượng trái tim, hoa văn rồng phượng, đến chữ Hán tượng trưng cho tài lộc và thành công. Mỗi mão răng có giá khoảng 2.000 nhân dân tệ (tương đương 280 USD - khoảng 7,3 triệu đồng), trong đó phần khắc chữ được miễn phí như một chiêu quảng cáo.

Tại nhiều thành phố lớn như Quảng Châu, Phật Sơn hay Tế Nam, hàng trăm người trẻ đã thử nghiệm xu hướng này và chia sẻ hình ảnh “nụ cười kim loại khắc chữ” lên mạng xã hội. Một cô gái ở Sơn Đông kể rằng cô chọn khắc chữ “Thần” (慎 – nghĩa là cẩn trọng) vì “nghe vừa sang vừa hợp mệnh”, dù ban đầu cảm thấy khá lạ miệng. Sau một năm, cô đã quen với cảm giác “có chữ trong miệng” và tự tin khoe nụ cười độc nhất vô nhị.

Tuy nhiên, các chuyên gia nha khoa lại tỏ ra lo ngại. Một bác sĩ tại Thượng Hải cảnh báo rằng việc khắc chữ hay hoa văn lên mão răng có thể làm giảm độ bền và gây hư hại cấu trúc. “Khi bị tác động cơ học trong quá trình khắc, mão răng dễ nứt hoặc suy yếu. Tôi không khuyến khích bệnh nhân thực hiện chỉ vì mục đích thẩm mỹ,” ông nói.

Sốc với mốt "xăm răng" ở Trung Quốc: Giới trẻ khắc chữ "làm giàu", "thành công" ngay trên răng- Ảnh 2.

Song, cảnh báo dường như không đủ sức ngăn làn sóng này. Trên mạng xã hội Trung Quốc, hàng loạt video khoe “răng xăm chữ” đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Không ít người còn dán nhãn tạm thời lên răng – những sticker hình trái tim, ngôi sao, mặt cười chỉ tồn tại một ngày nhưng vẫn đủ để “check-in” vài tấm ảnh. Một cô gái trong clip tự hào khoe ba chiếc răng cửa lấp lánh với hình trái tim đỏ chói, hỏi người xem: “Dễ thương phải không?”.

Tuy nhiên, bên dưới phần bình luận, hàng nghìn ý kiến trái chiều xuất hiện. Nhiều người cho rằng đây là biểu hiện của sự phù phiếm và mất an toàn trong thẩm mỹ. Một cư dân mạng viết: “Răng là thứ giúp ta ăn và cười. Đừng biến nó thành bảng quảng cáo cho ảo tưởng làm giàu.” Người khác thẳng thắn hơn: “Thật kinh tởm khi có hình xăm trên răng. Nhìn thôi cũng thấy ê buốt.”

Sốc với mốt "xăm răng" ở Trung Quốc: Giới trẻ khắc chữ "làm giàu", "thành công" ngay trên răng- Ảnh 3.

Dẫu vậy, với thế hệ Gen Z Trung Quốc – nơi thẩm mỹ và cá tính đang được đẩy lên cực độ – “xăm răng” dường như không chỉ là trò chơi làm đẹp mà là một tuyên ngôn khác biệt. Giữa thời đại mà mọi người đều tìm cách thể hiện bản thân qua ngoại hình, nụ cười khắc chữ “làm giàu” hay “may mắn” trở thành cách để họ gửi gắm niềm tin, dù chỉ là trong một… chiếc răng.

Các bác sĩ cảnh báo rằng xu hướng này, nếu không được kiểm soát, có thể trở thành “thảm họa nha khoa” trong tương lai. Nhưng với sức hút của mạng xã hội, “răng khắc chữ” vẫn đang lan nhanh như một biểu tượng mới của sự táo bạo – nơi cái đẹp, niềm tin và sự liều lĩnh hòa làm một trên nụ cười của giới trẻ Trung Quốc.

Theo SCMP

Người phụ nữ giao dịch 3,2 tỷ đồng với một tài khoản Techcombank: Công an lập tức vào cuộc xác minh mục đích chuyển khoản

Theo Ứng Hà Chi

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thần tốc: Chỉ trong 5 ngày hơn 2.000 hộ dân đã nhận được tiền từ quỹ hỗ trợ 500 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Thần tốc: Chỉ trong 5 ngày hơn 2.000 hộ dân đã nhận được tiền từ quỹ hỗ trợ 500 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Nam sinh SN 2006 chuyển khoản 1,3 tỷ đồng nhưng thấy người nhận không trả lại, vội trình báo công an

Nam sinh SN 2006 chuyển khoản 1,3 tỷ đồng nhưng thấy người nhận không trả lại, vội trình báo công an Nổi bật

Madam Pang bị giả mạo bằng AI, tuyển Thái Lan lao đao vì khủng hoảng chấn thương

Madam Pang bị giả mạo bằng AI, tuyển Thái Lan lao đao vì khủng hoảng chấn thương

05:14 , 07/10/2025
Xem Đường Tăng của Tây Du Ký, phát hiện 1 tư duy giúp trẻ thành công vượt trội: Newton và Warren Buffett cũng sở hữu!

Xem Đường Tăng của Tây Du Ký, phát hiện 1 tư duy giúp trẻ thành công vượt trội: Newton và Warren Buffett cũng sở hữu!

00:16 , 07/10/2025
Cao thủ bí ẩn nhất của Kim Dung: Kiếm pháp ngang Độc Cô Cầu Bại nhưng bị tác giả 'gạt phăng' khỏi võ lâm

Cao thủ bí ẩn nhất của Kim Dung: Kiếm pháp ngang Độc Cô Cầu Bại nhưng bị tác giả 'gạt phăng' khỏi võ lâm

23:50 , 06/10/2025
Nghiên cứu 85 năm của Mỹ phát hiện đây là công việc kém hạnh phúc nhất dù lương cao đến đâu

Nghiên cứu 85 năm của Mỹ phát hiện đây là công việc kém hạnh phúc nhất dù lương cao đến đâu

23:15 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên