Sốc với mốt "xăm răng" ở Trung Quốc: Giới trẻ khắc chữ "làm giàu", "thành công" ngay trên răng

Không còn là hình xăm trên da hay tóc nhuộm màu nổi bật, giới trẻ Trung Quốc đang khiến dư luận “choáng váng” với trào lưu mới: khắc chữ lên răng. Những dòng chữ như “làm giàu”, “đảm bảo thành công” hay thậm chí tên người yêu, con số may mắn… nay được in thẳng lên mão răng nhân tạo, trở thành biểu tượng cho “nụ cười may mắn”.

Theo các tờ báo trong nước, hàng loạt phòng khám nha khoa ở Trung Quốc đang tung ra dịch vụ xăm chữ hoặc hoa văn miễn phí trên mão răng – lớp mũ bọc bên ngoài răng thật nhằm thu hút khách hàng trẻ. Một số cơ sở thậm chí quảng bá đây là “nghệ thuật cá nhân hóa nụ cười”, sử dụng công nghệ in 3D và vật liệu “chuẩn hàng không vũ trụ”, vừa bảo vệ răng vừa tạo dấu ấn riêng cho chủ nhân.

Một bệnh viện tư nhân ở Quảng Đông mô tả dịch vụ này như “một bước ngoặt trong nha khoa thẩm mỹ”, cho phép khách hàng khắc bất cứ điều gì họ muốn, từ biểu tượng trái tim, hoa văn rồng phượng, đến chữ Hán tượng trưng cho tài lộc và thành công. Mỗi mão răng có giá khoảng 2.000 nhân dân tệ (tương đương 280 USD - khoảng 7,3 triệu đồng), trong đó phần khắc chữ được miễn phí như một chiêu quảng cáo.

Tại nhiều thành phố lớn như Quảng Châu, Phật Sơn hay Tế Nam, hàng trăm người trẻ đã thử nghiệm xu hướng này và chia sẻ hình ảnh “nụ cười kim loại khắc chữ” lên mạng xã hội. Một cô gái ở Sơn Đông kể rằng cô chọn khắc chữ “Thần” (慎 – nghĩa là cẩn trọng) vì “nghe vừa sang vừa hợp mệnh”, dù ban đầu cảm thấy khá lạ miệng. Sau một năm, cô đã quen với cảm giác “có chữ trong miệng” và tự tin khoe nụ cười độc nhất vô nhị.

Tuy nhiên, các chuyên gia nha khoa lại tỏ ra lo ngại. Một bác sĩ tại Thượng Hải cảnh báo rằng việc khắc chữ hay hoa văn lên mão răng có thể làm giảm độ bền và gây hư hại cấu trúc. “Khi bị tác động cơ học trong quá trình khắc, mão răng dễ nứt hoặc suy yếu. Tôi không khuyến khích bệnh nhân thực hiện chỉ vì mục đích thẩm mỹ,” ông nói.

Song, cảnh báo dường như không đủ sức ngăn làn sóng này. Trên mạng xã hội Trung Quốc, hàng loạt video khoe “răng xăm chữ” đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Không ít người còn dán nhãn tạm thời lên răng – những sticker hình trái tim, ngôi sao, mặt cười chỉ tồn tại một ngày nhưng vẫn đủ để “check-in” vài tấm ảnh. Một cô gái trong clip tự hào khoe ba chiếc răng cửa lấp lánh với hình trái tim đỏ chói, hỏi người xem: “Dễ thương phải không?”.

Tuy nhiên, bên dưới phần bình luận, hàng nghìn ý kiến trái chiều xuất hiện. Nhiều người cho rằng đây là biểu hiện của sự phù phiếm và mất an toàn trong thẩm mỹ. Một cư dân mạng viết: “Răng là thứ giúp ta ăn và cười. Đừng biến nó thành bảng quảng cáo cho ảo tưởng làm giàu.” Người khác thẳng thắn hơn: “Thật kinh tởm khi có hình xăm trên răng. Nhìn thôi cũng thấy ê buốt.”

Dẫu vậy, với thế hệ Gen Z Trung Quốc – nơi thẩm mỹ và cá tính đang được đẩy lên cực độ – “xăm răng” dường như không chỉ là trò chơi làm đẹp mà là một tuyên ngôn khác biệt. Giữa thời đại mà mọi người đều tìm cách thể hiện bản thân qua ngoại hình, nụ cười khắc chữ “làm giàu” hay “may mắn” trở thành cách để họ gửi gắm niềm tin, dù chỉ là trong một… chiếc răng.

Các bác sĩ cảnh báo rằng xu hướng này, nếu không được kiểm soát, có thể trở thành “thảm họa nha khoa” trong tương lai. Nhưng với sức hút của mạng xã hội, “răng khắc chữ” vẫn đang lan nhanh như một biểu tượng mới của sự táo bạo – nơi cái đẹp, niềm tin và sự liều lĩnh hòa làm một trên nụ cười của giới trẻ Trung Quốc.

Theo SCMP