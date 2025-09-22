Soi kỹ từng khác biệt của Mitsubishi Xpander 2025 vừa ra mắt: Giá cao nhất 699 triệu, đã có 6 túi khí, màn hình điện tử
Nếu Mitsubishi Xpander trước đây không được đánh giá cao về mặt an toàn thì phiên bản 2025 đã trở nên hoàn thiện hơn khi có 6 túi khí và bổ sung tính năng AYC ở cả bản Xpander thường.
Theo Hoàng Dũng
Đời sống và Pháp luật
Theo Đời sống và Pháp luật
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/soi-ky-tung-khac-biet-cua-mitsubishi-xpander-2025-vua-ra-mat-gia-cao-nhat-699-trieu-da-co-6-tui-khi-man-hinh-dien-tu-a573616.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM