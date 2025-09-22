Soi kỹ từng khác biệt của Mitsubishi Xpander 2025 vừa ra mắt: Giá cao nhất 699 triệu, đã có 6 túi khí, màn hình điện tử

Trang bị an toàn trên Mitsubishi Xpander 2025 đáng chú ý khi bổ sung 6 túi khí cho hai bản AT Premium và Cross, trước đây chỉ có 2 túi khí. Tính năng hỗ trợ vào cua chủ động AYC cũng đã có mặt ở bản AT Premium và vẫn được giữ nguyên trên Xpander Cross như trước đây.