Sonadezi Châu Đức bị phạt và truy thu thuế hơn 4,4 tỷ đồng

Mới đây, Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (MCK: SZC, sàn HoSE) đã có văn bản công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 2226/QĐ-XPHC-DON của Thuế tỉnh Đồng Nai xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, Sonadezi Châu Đức bị xử phạt hành chính hơn 704,8 triệu đồng do đã thực hiện hành vi kê khai sai tờ thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số thuế phải nộp năm 2024.

Đồng thời, doanh nghiệp còn phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc nộp đủ hơn 3,5 tỷ đồng tiền thuế thiếu vào Ngân sách Nhà nước và tiền chậm nộp tiền thuế gần 213,6 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 20/10/2025, công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế kể từ sau ngày này vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp mà Sonadezi Châu Đức phải nộp theo quyết định xử phạt nêu trên là hơn 4,4 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, trước đó Sonadezi Châu Đức đã công bố Nghị quyết về việc thông qua phương án vay vốn và đảm bảo tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)- Chi nhánh Vũng Tàu.

Cụ thể, Sonadezi Châu Đức muốn vay MB- Chi nhánh Vũng Tàu hạn mức 678 tỷ đồng, thời gian vay tối đa 84 tháng. Mục đích vay là để tài trợ một phần chi phí giải phóng mặt bằng/xây dựng hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Khu đô thị Châu Đức.

Được biết, dự án Khu đô thị Châu Đức có quy mô 498 ha, tổng mức đầu tư 8.117 tỷ đồng. Địa chỉ thực hiện dự án tại xã Nghĩa Thành, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (nay là xã Ngãi Giao, TP.HCM).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Sonadezi Châu Đức ghi nhận doanh thu thuần gần 86,5 tỷ đồng, giảm 47,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 20,8 tỷ đồng, giảm 65,1%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Sonadezi Châu Đức mang về doanh thu thuần hơn 718,5 tỷ đồng, tăng 12,1% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 242,1 tỷ đồng, tăng 6,7%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Sonadezi Châu Đức giảm nhẹ gần 26 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn gần 8.200 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 1.844,3 tỷ đồng, chiếm 22,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn hơn 3.651,9 tỷ đồng, chiếm 44,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 5.058 tỷ đồng, giảm hơn 62 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính 2.203 tỷ đồng, chiếm 43,6% tổng nợ.



