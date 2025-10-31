Tập đoàn T&T của Bầu Hiển muốn làm khu đô thị gần 1 tỷ USD tại địa phương sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Mới đây, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa, trao đổi về đề xuất các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các dự án được T&T Group trình bày trải rộng ở 3lĩnh vực trọng điểm gồm bất động sản, công nghiệp hạ tầng và năng lượng.

Trong lĩnh vực bất động sản, T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư Khu đô thị hỗn hợp dịch vụ thương mại và sân golf Vĩnh Lương tại phường Bắc Nha Trang. Dự án có tổng diện tích khoảng 830 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 23.000 tỷ đồng. Quy hoạch dự án bao gồm khu đô thị rộng hơn 70 ha, sân golf 36–45 lỗ trên diện tích gần 230 ha và khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng hơn 150 ha.

Ở lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, tập đoàn của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) đề xuất đầu tư 2 khu công nghiệp gồm KCN Ninh An diện tích 150 ha (xã Bắc Ninh Hòa và phường Đông Ninh Hòa) và KCN Ninh Diêm 2 diện tích 215 ha (xã Bắc Ninh Hòa). Cả 2 khu đều thuộc Khu kinh tế Vân Phong, vùng được xác định là "cực tăng trưởng quốc gia" với vị trí chiến lược nằm tại tâm điểm giao lưu của các hành lang kinh tế, thuận lợi kết nối cảng biển và cảng hàng không quốc tế.

Trên cơ sở tiềm năng sẵn có, T&T Group định hướng phát triển hai khu công nghiệp này theo mô hình công nghiệp 4.0, ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và logistics thông minh để tối ưu hóa quy trình vận hành và quản lý.

Đối với lĩnh vực năng lượng, T&T Group hiện đã đầu tư và vận hành nhiều dự án điện gió, điện mặt trời tại Khánh Hòa và Ninh Thuận, với tổng công suất hơn 300 MW, trong đó có các dự án tiêu biểu như Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh, Thiên Tân 1.2 – 1.4 và Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1. Tập đoàn cũng được UBND tỉnh Ninh Thuận trước đây chấp thuận khảo sát và lập hồ sơ bổ sung quy hoạch cho nhiều dự án năng lượng sạch khác.

Với mục tiêu góp phần đưa Khánh Hòa trở thành địa phương dẫn đầu Nam Trung Bộ về quy mô và công suất năng lượng tái tạo, T&T Group kiến nghị được nghiên cứu và tham gia đầu tư dự án điện mặt trời Phước Ninh mở rộng giai đoạn 2, đồng thời đề xuất một loạt dự án năng lượng khác gồm điện mặt trời hồ Trà Co (40 MW), hồ Bà Râu (80 MW), điện gió ven biển V1 (250 MW) và các dự án điện gió ngoài khơi Ninh Thuận 1 và 2 với công suất lên tới 2.000 – 3.000 MW, được phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn.

Ngoài ra, tập đoàn đề nghị được bổ sung kế hoạch đầu tư thêm 500 MW điện mặt trời và 500 MW điện gió trong giai đoạn 2026–2030, ưu tiên các dự án công suất từ 100 MW trở lên.

Phát biểu tại buổi làm việc, doanh nhân Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh cam kết đồng hành lâu dài cùng tỉnh Khánh Hòa, khẳng định tinh thần "đã nói là làm, đã làm là bảo đảm tiến độ, đúng quy định của pháp luật". Ông cho biết các dự án T&T Group triển khai luôn hướng đến chất lượng, hiệu quả và tính bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế vùng và cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.

Về phía địa phương, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đánh giá cao các đề xuất của T&T Group, cho rằng đây là những định hướng đầu tư tâm huyết, chuyên nghiệp và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ông cam kết tỉnh sẽ đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư ở mức cao nhất theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, nhất là về thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn giao các sở, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn tập đoàn trong quá trình nghiên cứu, khảo sát và lập hồ sơ, bảo đảm quy định và tiến độ nhanh nhất. Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan hỗ trợ T&T Group trong việc nghiên cứu và triển khai các dự án năng lượng. Các xã, phường liên quan được yêu cầu chủ động cung cấp thông tin, bản đồ và chính sách ưu đãi để kịp thời báo cáo UBND tỉnh, đồng thời mở rộng trao đổi với nhà đầu tư để tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác.

Đặc biệt, bên cạnh bất động sản và năng lượng tái tạo, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng bày tỏ mong muốn T&T Group quan tâm, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực cảng biển và trung tâm logistics tại khu vực Vân Phong, vốn được xem là lợi thế vượt trội của tập đoàn.

Nghị quyết số 09 ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương. Mới đây, địa phương đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung Dự án điện khí LNG Vân Phong 2 vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII); quan tâm, định hướng chỉ đạo hoàn thiện, xem xét, phê duyệt đề án thành lập Khu thương mại tự do Khánh Hòa và bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển Khu kinh tế Vân Phong... đây là những cơ sở, điều kiện rất quan trọng để tỉnh Khánh Hòa (mới) sớm hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra.



