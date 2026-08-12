Sonadezi Long Thành sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 70%

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (MCK: SZL, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Theo phương án được thông qua, Sonadezi Long Thành dự kiến phát hành hơn 19,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng 70% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:7, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng, tuy nhiên cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.

Ảnh minh họa: SZL

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 198,5 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Sonadezi Long Thành.

Thời gian dự kiến phát hành từ quý III/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Sonadezi Long Thành sẽ tăng từ hơn 291,1 tỷ đồng lên mức hơn 489,6 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây Sonadezi Long Thành đã có văn bản báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Cụ thể, Sonadezi Long Thành đã đăng ký bán hơn 1,2 triệu cổ phiếu quỹ trong thời gian từ ngày 23/6/2026 đến ngày 22/7/2026 thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn HoSE.

Tuy nhiên, kết thúc đợt giao dịch, công ty chỉ bán thành công 449.800 cổ phiếu với giá giao dịch bình quân 47.696 đồng/cổ phiếu, tương ứng 37%. Lý do không thực hiện hết số lượng dự kiến giao dịch là vì không có nhà đầu tư mua hết.

Sau giao dịch nêu trên, số lượng cổ phiếu quỹ của Sonadezi Long Thành giảm từ hơn 1,2 triệu cổ phiếu xuống mức 762.500 cổ phiếu.

Trước đó, kết thúc khoảng thời giao dịch từ ngày 26/3/2026 đến ngày 24/4/2026, Sonadezi Long Thành chỉ bán ra thành công 558.000 cổ phiếu quỹ trong tổng số gần 1,8 triệu cổ phiếu đăng ký bán cùng với lý do không có nhà đầu tư mua hết.