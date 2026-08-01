Tượng Đại Nhật Như Lai cao 167,5 m của Sun Group đứng ở đâu trong những tượng Phật cao nhất thế giới?

Trong nhiều năm qua, các công trình tâm linh quy mô lớn đã xuất hiện trong chiến lược phát triển du lịch của các tập đoàn và địa phương trên thế giới. Những đại tượng Phật được kỳ vọng trở thành biểu tượng nhận diện cho cả một quần thể du lịch, tạo sức hút về kiến trúc, cảnh quan và dòng khách hành hương.



Từ Trung Quốc, Myanmar, Nhật Bản đến Thái Lan, nhiều công trình khổng lồ đã xuất hiện và trở thành điểm đến nổi tiếng sau khi hoàn thành.



Việt Nam cũng đang xuất hiện một công trình tầm cỡ thế giới như vậy. Tại Thanh Hóa, Sun Group dự kiến xây dựng tượng Đại Nhật Như Lai trên đỉnh núi Nưa với tổng chiều cao 167,5m, gồm thân tượng, đài sen và khối đế. Nếu hoàn thành theo thiết kế, đây sẽ là một trong những công trình tượng Phật có chiều cao lọt top trên thế giới.



Trung Nguyên Đại Phật: Mất 12 năm xây dựng, tổng vốn 1,2 tỷ nhân dân tệ

Đứng đầu trong nhóm công trình được đối chiếu là Trung Nguyên Đại Phật, còn được biết tới với tên tiếng Anh Spring Temple Buddha, tọa lạc tại khu vực chùa Phật Tuyền dưới chân Nghiêu Sơn, huyện Lỗ Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.



Điểm đặc biệt của công trình này nằm ở hệ thống bệ có quy mô rất lớn. Theo website của đơn vị vận hành khu thắng cảnh Trung Nguyên Đại Phật - khu du lịch thuộc Tianrui Group, riêng thân tượng cao 108m, phía dưới là đài sen cao 20m, bệ Kim Cương cao 25m và bệ Tu Di cao 55m. Như vậy, nếu tính từ chân hệ thống bệ đến đỉnh tượng, tổng chiều cao đạt 208m.

Đây cũng là lý do công trình này xuất hiện với nhiều con số khác nhau. Mức 128m là thân tượng cộng đài sen; 153m là khi cộng thêm bệ Kim Cương; còn 208m là chiều cao toàn bộ công trình.



Dự án bắt đầu xây dựng từ năm 1997, trải qua khoảng 12 năm trước khi tổ chức lễ khai quang vào ngày 29/9/2008. Theo Tianrui, tổng vốn đầu tư của công trình vào khoảng 1,2 tỷ nhân dân tệ. Tượng được đúc bởi doanh nghiệp thuộc Tianrui Group, tập đoàn cũng gắn với quá trình đầu tư và phát triển khu thắng cảnh Trung Nguyên Đại Phật.

Tượng Đại Nhật Như Lai của Sun Group: Tổng chiều cao dự kiến 167,5m



Đứng thứ hai nếu hoàn thành đúng thiết kế là tượng Đại Nhật Như Lai tại Huyền tích Am Tiên, dự án đang được Sun Group triển khai tại khu vực núi Nưa, Thanh Hóa.

Công trình được thiết kế gồm khối đế cao 45m, đài sen cao 13,6m và phần tượng Phật từ chân đến đỉnh đầu cao 108,9m, đưa tổng chiều cao lên 167,5m.



Tượng là một trong những điểm nhấn của Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên – Huyền tích Am Tiên. Ngày 26/4/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa và Sun Group tổ chức động thổ Khu dịch vụ thương mại và Cáp treo Am Tiên, hạng mục đầu tiên của quần thể.



Theo Sun Group, toàn dự án có quy mô hơn 350ha và tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng, triển khai qua ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn hai có quy mô vốn khoảng 9.634 tỷ đồng và lấy tôn tượng Đại Nhật Như Lai làm một trong những hạng mục trọng tâm. Toàn quần thể được định hướng hoàn thiện trong giai đoạn 2027-2030.



Laykyun Sekkya: Công trình gần 130m giữa quần thể Phật giáo Myanmar

Xếp tiếp theo là Laykyun Sekkya, tọa lạc tại quần thể Maha Bodhi Tahtaung gần Monywa, vùng Sagaing của Myanmar.

Phần tượng Phật đứng cao khoảng 116m. Khi cộng hệ thống bệ phía dưới, tổng chiều cao thường được các bộ dữ liệu quốc tế ghi nhận ở khoảng 129-130m. Đây là tượng thể hiện Đức Phật Thích Ca trong tư thế đứng.

Về thời điểm xây dựng, việc xây dựng tượng Phật đứng bắt đầu từ năm 1996. Công trình hoàn thành vào năm 2008.



Khác với các dự án du lịch hiện đại, Laykyun Sekkya không có một doanh nghiệp “chủ đầu tư” theo nghĩa thông thường. Công trình gắn với một vị trụ trì, được hình thành trong một quần thể Phật giáo. Tổng kinh phí xây dựng riêng Laykyun Sekkya không được công bố.



Ushiku Daibutsu: Tượng Phật A Di Đà 120m bằng đồng của Nhật Bản

Ushiku Daibutsu tọa lạc tại thành phố Ushiku, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản. Đây là tượng Phật A Di Đà khổng lồ và từng giữ vị trí đặc biệt trong các bảng xếp hạng tượng cao trên thế giới.



Toàn công trình cao 120m, gồm 100m thân tượng, 10m đài sen và 10m bệ phía dưới. Với trọng lượng 4.000 tấn, bức tượng đồng này đã được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận từ năm 1995 là bức tượng Phật cao nhất thế giới.

Công trình được triển khai trong khoảng một thập kỷ. Thành phố Ushiku ghi nhận việc xây dựng hoàn tất vào tháng 11/1992, sau đó công trình mở cửa cho công chúng từ ngày 3/7/1993.



Đơn vị đứng sau dự án là tổ chức Phật giáo Jodo Shinshu Higashi Honganji-ha/Higashi Honganji, trong khi Kawada Industries tham gia thiết kế và thi công kết cấu.



Linh Sơn Đại Phật: Chiều cao thực tế tính cả bệ đạt 101,5m

Công trình thường được giới thiệu với con số 88m, nhưng đây chưa phải toàn bộ chiều cao từ chân bệ đến đỉnh tượng. Các tài liệu Trung Quốc cho thấy toàn bộ công trình khi tính cả hệ thống bệ đạt 101,5m.

Phần thân tượng cao khoảng 79m, phần hoa sen khoảng 9m, tạo thành khối tượng và đài sen cao 88m; hệ thống nền/bệ phía dưới đưa tổng chiều cao lên khoảng 101,5m.



Lễ đặt nền móng công trình diễn ra ngày 20/10/1994. Sau khoảng ba năm xây dựng, Linh Sơn Đại Phật được hoàn thiện và tổ chức lễ khai quang ngày 15/11/1997 tại khu vực Mã Sơn, Vô Tích.



Quá trình triển khai gắn với kế hoạch phục dựng chùa Tường Phù và xây dựng Linh Sơn Đại Phật, với sự tham gia của chính quyền địa phương và ban tổ chức dự án. Nhà máy cơ khí Nanjing Chenguang đảm nhiệm việc chế tác, đúc tượng.



Đại Phật Wat Muang của Thái Lan

Đây là một trong những đại tượng Phật của Thái Lan với chiều cao tới 95m, bề rộng là 63m. Bức tượng được hoàn thành vào năm 2008 sau 16 năm xây dựng. Bức tượng được dựng lên ở ngôi chùa Wat Muang tại tỉnh Ang Thong cách BangKok 140km về phía Bắc. Đây là điểm đến hàng đầu được nhiều du khách lựa chọn.