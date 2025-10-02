Sông Đà 11 chào bán hơn 3,5 triệu cổ phiếu ‘ế’ cho 18 cá nhân

Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (MCK: SJE, sàn HNX) đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết.

Theo đó, kết thúc thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu (từ ngày 9/7/2025 đến hết ngày 22/9/2025), các cổ đông của Sông Đà 11 đã đăng ký mua gần 14,6 triệu cổ phiếu trong tổng số 18,1 triệu cổ phiếu chào bán, còn lại hơn 3,5 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết.

Hội đồng quản trị của Sông Đà 11 quyết định sẽ tiếp tục chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết nêu trên cho 18 nhà đầu tư cá nhân với giá 13.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 30/9/2025 đến ngày 3/10/2025.

Nguồn: SJE

Theo danh sách kèm theo cho thấy, các nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu lần này đều là người lao động làm việc tại Sông Đà 11. Trong đó, ông Đỗ Xuân Hiệu dự kiến được mua nhiều nhất với gần 2,4 triệu cổ phiếu.

Trong một diễn biến khác, mới đây Sông Đà 11 cũng đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Phúc Long.

Theo đó, Sông Đà 11 sẽ nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu là Công ty Cổ phần Năng lượng An Xuân số lượng 19,81 triệu cổ phần của Thủy điện Phúc Long, chiếm 70% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Với giá nhận chuyển nhượng 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị nhận chuyển nhượng là 198,1 tỷ đồng. Trong đó, 145 tỷ đồng được Sông Đà 11 lấy từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2024 và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu do UBCKNN cấp.

Còn lại 53,1 tỷ đồng được lấy từ nguồn vốn trích từ quỹ đầu tư, phát triển (theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông).

Bên cạnh đó, sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, Sông Đà 11 thông qua phương án thế chấp cổ phần tại Thủy điện Phúc Long để đảm bảo nghĩa vụ vay tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)- Chi nhánh Yên Bái của Thủy điện Phúc Long.

Nghĩa vụ được bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn bởi nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn, lãi chậm trả, các khoản phí và chi phí khác liên quan của bên được bảo đảm đối với ngân hàng cho Thủy điện Phúc Long.

Được biết, Công ty Cổ phần Thủy điện Phúc Long là chủ đầu tư của dự án Nhà máy Thủy điện Phúc Long tại tỉnh Lào Cai, dự án có tổng mức đầu tư trên 800 tỷ đồng, quy mô gồm 2 tổ máy, công suất 22 MW, điện lượng hàng năm là 87,81 triệu kwh.



