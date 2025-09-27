Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Sóng" đầu tư công cuối năm: Đâu là triển vọng thực sự của Hạ tầng Đèo Cả (HHV)?

27-09-2025 - 08:13 AM | Doanh nghiệp

Làn sóng giải ngân vốn đầu tư công đang tạo ra động lực mạnh mẽ cho toàn ngành xây dựng hạ tầng.

Động lực chính cho toàn ngành xây dựng hạ tầng đến từ áp lực giải ngân vốn đầu tư công đang ngày càng gia tăng khi năm 2025 bước vào quý cuối cùng. Theo Công điện số 169/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dựa trên báo cáo của Bộ Tài chính, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 8/2025 đạt 46,3% kế hoạch cả năm.

Điều này có nghĩa là trong 4 tháng cuối cùng của năm, toàn hệ thống sẽ phải giải ngân một lượng vốn khổng lồ, lên tới hơn 450.000 tỷ đồng (khoảng 53,7% kế hoạch) để hoàn thành mục tiêu 100% mà Chính phủ đã đề ra.

Đây là một nhiệm vụ hết sức thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành và địa phương, tạo ra một "cuộc đua nước rút" trên khắp các đại công trường. Áp lực này được kỳ vọng sẽ chuyển hóa thành khối lượng công việc và dòng tiền thực tế cho các doanh nghiệp xây lắp trong những tháng tới.

Động lực từ các "siêu dự án"﻿

"Sóng" đầu tư công cuối năm: Đâu là triển vọng thực sự của Hạ tầng Đèo Cả (HHV)?- Ảnh 1.

Trọng tâm trong hoạt động xây lắp của Đèo Cả hiện nay là hai dự án cao tốc trọng điểm phía Bắc: Hữu Nghị - Chi Lăng (tổng vốn hơn 11.000 tỷ đồng) và Đồng Đăng – Trà Lĩnh (tổng vốn gần 23.000 tỷ đồng). Để đẩy nhanh tiến độ, Tập đoàn đã kích hoạt chiến dịch "100 ngày đêm thông tuyến", huy động gần 6.000 nhân sự và 2.600 thiết bị, với mục tiêu thông tuyến vào 19/12/2025. Hiện tại, giá trị thực hiện tại hai dự án này đều đã vượt mốc 36% giá trị hợp đồng.

Bên cạnh đó, Đèo Cả cũng đang triển khai thi công tại nhiều dự án quan trọng khác như cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đường ven biển Bình Định và đường ven biển nối cảng Liên Chiều (Đà Nẵng), tạo kỳ vọng về dòng tiền và lợi nhuận cho doanh nghiệp khi mảng xây lắp đi vào giai đoạn nước rút.

Báo cáo của MBS Research cũng đưa ra dự phóng khả quan cho kết quả kinh doanh của CTCP Đầu tư Hạ tầng Đèo Cả (HHV). Cụ thể, lợi nhuận ròng Quý 3/2025 có thể tăng trưởng 65% so với cùng kỳ, đạt 165 tỷ đồng . Cho cả năm 2025, MBS dự báo lợi nhuận ròng của công ty có thể đạt 630 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 48% so với năm 2024.

"Sóng" đầu tư công cuối năm: Đâu là triển vọng thực sự của Hạ tầng Đèo Cả (HHV)?- Ảnh 2.

Nhìn lại nửa đầu năm 2025, HHV đã ghi nhận những kết quả kinh doanh ổn định. Doanh thu hợp nhất đạt trên 1.682 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 324 tỷ đồng, tăng mạnh 33%, hoàn thành 58% kế hoạch cả năm.

Nền tảng cho sự tăng trưởng này đến từ hai mảng kinh doanh cốt lõi. Mảng thu phí BOT, chiếm gần 58% doanh thu năm 2024, vẫn duy trì dòng tiền ổn định với tổng lưu lượng xe qua các trạm trong 6 tháng đầu năm tăng 11,9% so với cùng kỳ. Mảng xây lắp là động lực tăng trưởng chính trong giai đoạn hiện tại với giá trị hợp đồng còn lại (backlog) tính đến Quý 2/2025 đạt gần 2.000 tỷ đồng.

"Sóng" đầu tư công cuối năm: Đâu là triển vọng thực sự của Hạ tầng Đèo Cả (HHV)?- Ảnh 3.

Các hạng mục công việc mà HHV đang đảm nhận trong giai đoạn 2016 - 2037. Nguồn: Đèo Cả Group

Với vị thế chiếm 80% thị phần ngành hầm tại Việt Nam và là đơn vị duy nhất có năng lực thi công hầm cấp đặc biệt, Đèo Cả đang nắm giữ lợi thế lớn. Danh mục dự án nghiên cứu trong tương lai của tập đoàn rất lớn, bao gồm cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, hầm Cát Lái, và đặc biệt là dự án đường sắt cao tốc Bắc–Nam, với tổng khối lượng công việc nghiên cứu lên tới 245 km hầm, trị giá 10 tỷ USD.

Mặc dù triển vọng lạc quan, hoạt động kinh doanh của HHV vẫn tồn tại những thách thức nhất định. Do đặc thù ngành đầu tư hạ tầng, tỷ lệ đòn bẩy tài chính của công ty đang ở mức cao, với chỉ số Nợ/Vốn chủ sở hữu đạt 2,37 lần, tạo áp lực đáng kể về chi phí lãi vay. Ngoài ra, các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bãi đổ thải tại các dự án là rủi ro thực tế có thể ảnh hưởng đến tiến độ.

"Sóng" đầu tư công cuối năm: Đâu là triển vọng thực sự của Hạ tầng Đèo Cả (HHV)?- Ảnh 4.

Trong 3 tháng qua, cổ phiếu HHV đã ghi nhận một đợt tăng trưởng ấn tượng, bứt phá từ vùng giá khoảng 12.000 đồng/cổ phiếu cuối tháng 6/2025, tương ứng mức tăng hơn 41%.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
đèo Cả, hhv

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nước cờ tái cấu trúc của Bầu Đức: HAGL phát hành 210 triệu cổ phiếu để xử lý khoản nợ nghìn tỷ

Nước cờ tái cấu trúc của Bầu Đức: HAGL phát hành 210 triệu cổ phiếu để xử lý khoản nợ nghìn tỷ Nổi bật

Hoàn tất sáp nhập, vốn hóa 1 DN bất động sản tăng vọt lên gần 80.000 tỷ, chỉ đứng sau Vinhomes, tài sản Chủ tịch hơn 48.000 tỷ đứng Top3 sàn chứng khoán

Hoàn tất sáp nhập, vốn hóa 1 DN bất động sản tăng vọt lên gần 80.000 tỷ, chỉ đứng sau Vinhomes, tài sản Chủ tịch hơn 48.000 tỷ đứng Top3 sàn chứng khoán Nổi bật

Đã có dự thảo về cá cược đua ngựa, hiện tại Việt Nam đang có trường đua ngựa nổi bật nào?

Đã có dự thảo về cá cược đua ngựa, hiện tại Việt Nam đang có trường đua ngựa nổi bật nào?

08:11 , 27/09/2025
Bizfly Cloud S3 bảo vệ trước rủi ro mất mát và tấn công dữ liệu từ lưu trữ vật lý, giúp dữ liệu luôn an toàn, kinh doanh liền mạch

Bizfly Cloud S3 bảo vệ trước rủi ro mất mát và tấn công dữ liệu từ lưu trữ vật lý, giúp dữ liệu luôn an toàn, kinh doanh liền mạch

08:00 , 27/09/2025
Tập đoàn Vingroup khởi công khu công nghiệp Tân Trào và nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng

Tập đoàn Vingroup khởi công khu công nghiệp Tân Trào và nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng

21:09 , 26/09/2025
AIG được vinh danh Top 25 Thương hiệu dẫn đầu năm 2025

AIG được vinh danh Top 25 Thương hiệu dẫn đầu năm 2025

20:30 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên