"Sóng" đầu tư công cuối năm: Đâu là triển vọng thực sự của Hạ tầng Đèo Cả (HHV)?

Động lực chính cho toàn ngành xây dựng hạ tầng đến từ áp lực giải ngân vốn đầu tư công đang ngày càng gia tăng khi năm 2025 bước vào quý cuối cùng. Theo Công điện số 169/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dựa trên báo cáo của Bộ Tài chính, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 8/2025 đạt 46,3% kế hoạch cả năm.

Điều này có nghĩa là trong 4 tháng cuối cùng của năm, toàn hệ thống sẽ phải giải ngân một lượng vốn khổng lồ, lên tới hơn 450.000 tỷ đồng (khoảng 53,7% kế hoạch) để hoàn thành mục tiêu 100% mà Chính phủ đã đề ra.

Đây là một nhiệm vụ hết sức thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành và địa phương, tạo ra một "cuộc đua nước rút" trên khắp các đại công trường. Áp lực này được kỳ vọng sẽ chuyển hóa thành khối lượng công việc và dòng tiền thực tế cho các doanh nghiệp xây lắp trong những tháng tới.

Động lực từ các "siêu dự án"﻿

Trọng tâm trong hoạt động xây lắp của Đèo Cả hiện nay là hai dự án cao tốc trọng điểm phía Bắc: Hữu Nghị - Chi Lăng (tổng vốn hơn 11.000 tỷ đồng) và Đồng Đăng – Trà Lĩnh (tổng vốn gần 23.000 tỷ đồng). Để đẩy nhanh tiến độ, Tập đoàn đã kích hoạt chiến dịch "100 ngày đêm thông tuyến", huy động gần 6.000 nhân sự và 2.600 thiết bị, với mục tiêu thông tuyến vào 19/12/2025. Hiện tại, giá trị thực hiện tại hai dự án này đều đã vượt mốc 36% giá trị hợp đồng.

Bên cạnh đó, Đèo Cả cũng đang triển khai thi công tại nhiều dự án quan trọng khác như cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đường ven biển Bình Định và đường ven biển nối cảng Liên Chiều (Đà Nẵng), tạo kỳ vọng về dòng tiền và lợi nhuận cho doanh nghiệp khi mảng xây lắp đi vào giai đoạn nước rút.

Báo cáo của MBS Research cũng đưa ra dự phóng khả quan cho kết quả kinh doanh của CTCP Đầu tư Hạ tầng Đèo Cả (HHV). Cụ thể, lợi nhuận ròng Quý 3/2025 có thể tăng trưởng 65% so với cùng kỳ, đạt 165 tỷ đồng . Cho cả năm 2025, MBS dự báo lợi nhuận ròng của công ty có thể đạt 630 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 48% so với năm 2024.

Nhìn lại nửa đầu năm 2025, HHV đã ghi nhận những kết quả kinh doanh ổn định. Doanh thu hợp nhất đạt trên 1.682 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 324 tỷ đồng, tăng mạnh 33%, hoàn thành 58% kế hoạch cả năm.

Nền tảng cho sự tăng trưởng này đến từ hai mảng kinh doanh cốt lõi. Mảng thu phí BOT, chiếm gần 58% doanh thu năm 2024, vẫn duy trì dòng tiền ổn định với tổng lưu lượng xe qua các trạm trong 6 tháng đầu năm tăng 11,9% so với cùng kỳ. Mảng xây lắp là động lực tăng trưởng chính trong giai đoạn hiện tại với giá trị hợp đồng còn lại (backlog) tính đến Quý 2/2025 đạt gần 2.000 tỷ đồng.

Các hạng mục công việc mà HHV đang đảm nhận trong giai đoạn 2016 - 2037. Nguồn: Đèo Cả Group

Với vị thế chiếm 80% thị phần ngành hầm tại Việt Nam và là đơn vị duy nhất có năng lực thi công hầm cấp đặc biệt, Đèo Cả đang nắm giữ lợi thế lớn. Danh mục dự án nghiên cứu trong tương lai của tập đoàn rất lớn, bao gồm cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, hầm Cát Lái, và đặc biệt là dự án đường sắt cao tốc Bắc–Nam, với tổng khối lượng công việc nghiên cứu lên tới 245 km hầm, trị giá 10 tỷ USD.

Mặc dù triển vọng lạc quan, hoạt động kinh doanh của HHV vẫn tồn tại những thách thức nhất định. Do đặc thù ngành đầu tư hạ tầng, tỷ lệ đòn bẩy tài chính của công ty đang ở mức cao, với chỉ số Nợ/Vốn chủ sở hữu đạt 2,37 lần, tạo áp lực đáng kể về chi phí lãi vay. Ngoài ra, các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bãi đổ thải tại các dự án là rủi ro thực tế có thể ảnh hưởng đến tiến độ.

Trong 3 tháng qua, cổ phiếu HHV đã ghi nhận một đợt tăng trưởng ấn tượng, bứt phá từ vùng giá khoảng 12.000 đồng/cổ phiếu cuối tháng 6/2025, tương ứng mức tăng hơn 41%.