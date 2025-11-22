Starbucks Vietnam: Khi chiến lược phát triển con người trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững

Thành tích này không chỉ đến từ thương hiệu quốc tế, mà bắt nguồn từ một chiến lược nhân sự dài hơi được thiết kế xoay quanh hai trụ cột: văn hoá nhân văn và đầu tư bài bản vào phát triển con người.

Đây là câu chuyện về cách Starbucks Vietnam biến chiến lược con người thành một năng lực vận hành, và cũng là câu trả lời cho câu hỏi: Làm thế nào để một doanh nghiệp F&B giữ chân người trẻ – vốn là lực lượng lao động biến động cao bậc nhất hiện nay?

Một văn hoá được "sống", không chỉ được "nói"

Theo đại diện Starbucks Vietnam, kiên trì xây dựng môi trường "Here You Belong" – nơi mỗi partner (cộng sự) cảm thấy mình thuộc về và có cơ hội phát triển – là nền tảng tạo khác biệt của doanh nghiệp. Môi trường làm việc khuyến khích sự tôn trọng, tính nhân văn và tinh thần hỗ trợ nhau trong vận hành hằng ngày.

Những hành động nhỏ như một lời chào chân thành hay sự giúp đỡ đồng nghiệp trong giờ cao điểm được xem là giá trị cốt lõi tạo nên trải nghiệm khách hàng nhất quán. Nhiều partner cho biết họ gắn bó lâu dài vì được lắng nghe, được trao quyền và được nhìn nhận như một phần quan trọng của tập thể.

Hơn 80% đội ngũ quản lý trưởng thành từ nội bộ – một con số hiếm thấy trong ngành F&B. Starbucks Vietnam cho biết doanh nghiệp đang duy trì hơn 300 lớp đào tạo mỗi năm, bao gồm kỹ năng pha chế, dịch vụ khách hàng, vận hành cửa hàng, cùng các chương trình phát triển năng lực quản lý. Trong bối cảnh phần lớn doanh nghiệp F&B phụ thuộc vào nguồn tuyển từ bên ngoài cho các vị trí giám sát và quản lý, định hướng phát triển từ nội bộ giúp Starbucks Vietnam giảm chi phí và thời gian tuyển dụng, nâng cao sự ổn định trong đội ngũ, giữ lại "linh hồn thương hiệu" trong vận hành.

Nhiều chương trình đào tạo nội bộ được thực hiện tại Starbucks Vietnam

Một quản lý cửa hàng chia sẻ: "Tôi bắt đầu bằng vị trí barista part-time năm 2020 khi đang còn là sinh viên. Tôi chưa từng nghĩ một sinh viên làm việc part-time như mình chỉ trong 5 năm lại có thể trở thành quản lý tại một thương hiệu cà phê toàn cầu. Starbucks Vietnam cho tôi thấy tôi có thể tiến xa hơn chính mình nghĩ." Những câu chuyện như vậy đã trở thành một phần văn hoá – và là "chất keo" giữ người trẻ ở lại.

Gen Z chiếm hơn 80% đội ngũ partner – thách thức lớn và cũng là cơ hội lớn

Với hơn 80% lực lượng lao động là Gen Z, Starbucks Vietnam trở thành ví dụ điển hình cho việc vận hành một mô hình nhân sự trẻ hóa cao độ. Nhóm lao động này có những đặc điểm đặc trưng như linh hoạt, đề cao ý nghĩa công việc, ưu tiên môi trường thân thiện và muốn được công nhận nhanh, được trao quyền thật

Thay vì cố ép nhân viên vào khuôn mẫu, Starbucks chọn cách thiết kế hệ thống phù hợp với Gen Z như giao tiếp hai chiều minh bạch, hệ thống đánh giá rõ rang, xây dựng văn hoá phản hồi thường xuyên, không gian để thể hiện bản sắc cá nhân, xây dựng lịch làm việc linh hoạt phù hợp sinh viên

Điều này giúp Starbucks thu hút và giữ chân lực lượng lao động trẻ – một bài toán mà nhiều doanh nghiệp F&B vẫn loay hoay.

Management Trainee 2025: Tạo đường dài cho thế hệ lãnh đạo mới

Năm 2025, lần đầu tiên trong ngành F&B, Starbucks Vietnam ra mắt chương trình Management Trainee (MT) – chiến lược nhằm xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ cho 5–10 năm tới. Ngay ở mùa đầu tiên, chương trình đã thu hút hơn một triệu lượt quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội và nhận hơn 3.500 hồ sơ ứng tuyển trên toàn quốc

Những con số ấn tượng này cho thấy sức hút của thương hiệu trong nhóm lao động trẻ, đồng thời cho thấy tiềm năng phát triển nhân tài nội địa cho các vị trí lãnh đạo trong tương lai.

Đại diện Starbucks Vietnam cho biết "Management Trainee không chỉ là một chương trình tuyển dụng. Đây là khoản đầu tư cho thế hệ lãnh đạo tương lai – những người sẽ định hình chuẩn mực dịch vụ và văn hoá Starbucks Vietnam trong thập kỷ tới."

Chương trình đào tạo được thực hiện nhằm tạo đường dài cho thế hệ lãnh đạo mới

Lương và phúc lợi – chiến lược toàn diện và mang tính nhân văn

Tại Starbucks Vietnam, các chương trình lương thưởng, phúc lợi được thiết kế xoay quanh 3 yếu tố, đó là: Sức khỏe & an sinh, sự ghi nhận & khen thưởng và không gian để phát triển bản thân.

"Một partner hạnh phúc sẽ lan tỏa năng lượng tích cực đến khách hàng. Đây là vòng tròn tác động mà chúng tôi luôn muốn duy trì", đại diện Starbucks Vietnam nhấn mạnh.

Với kế hoạch tăng trưởng thần tốc trong giai đoạn 2025–2027, Starbucks Vietnam tin rằng phải có một đội ngũ gắn kết đủ sâu và bền vững để duy trì chuẩn mực dịch vụ, trưởng thành đủ nhanh để đáp ứng sự mở rộng và hiểu văn hóa đủ rõ để truyền tải lại cho thế hệ mới. Đây là lý do chiến lược nhân sự của Starbucks Vietnam được xem là "năng lực cạnh tranh lõi", chứ không chỉ là chính sách nội bộ.

Câu chuyện của Starbucks Vietnam cho thấy nguồn nhân lực không chỉ là "đầu vào" của vận hành mà là nền móng của trải nghiệm khách hàng, chất lượng dịch vụ và sự bền vững của thương hiệu.

Ba năm liên tiếp dẫn đầu ngành Du lịch – Ẩm thực – Nghỉ dưỡng và nằm trong Top 4 "100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2025 không phải là kết quả ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một định hướng rõ ràng "Đặt con người ở trọng tâm của doanh nghiệp".

Trong bối cảnh thị trường lao động và hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh, cách Starbucks Vietnam ưu tiên văn hoá, đào tạo và gắn kết có thể được xem là một "case study" cho nhiều doanh nghiệp muốn xây dựng lợi thế cạnh tranh bằng con người – chứ không chỉ bằng tốc độ tăng trưởng.

*Theo thống kê của Anphabe Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam® 2025 Khối Doanh Nghiệp Vừa