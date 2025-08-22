Starlink của Elon Musk xác định nơi xây trạm mặt đất đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 20/8, Tập đoàn FPT khai trương trung tâm dữ liệu thứ hai tại TP. HCM – FPT Fornix HCM02.

FPT Fornix HCM02 được xây dựng với quy mô 8 tầng, tổng diện tích lên đến 10.000m² và sức chứa lên tới 3.600 racks. Với số liệu này, đây là trung tâm dữ liệu có lượng tủ racks lớn nhất Việt Nam.



Rack dùng để chỉ một khung hoặc tủ để chứa và sắp xếp các thiết bị phần cứng như máy chủ, thiết bị mạng (switch, router), thiết bị lưu trữ và các thiết bị khác.﻿



Trung tâm của FPT được xây dựng theo kiến trúc dự phòng với các cấu hình N+1, N+2, 2N, cho phép bảo trì không gián đoạn với uptime đạt ≥99.982%.﻿

Ông Nguyễn Văn Khoa.

Tại sự kiện khai trương, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT cho biết dịch vụ Internet vệ tinh tầm thấp Starlink của tỷ phú Elon Musk đã được cấp phép thử nghiệm tại Việt Nam cách đây ba tuần.

Trong giai đoạn đầu, Starlink lựa chọn hai đơn vị trong nước để xây dựng trạm mặt đất, trong đó FPT là đối tác đầu tiên. Trạm này đặt tại trung tâm dữ liệu Fornix HCM02, đảm nhiệm vai trò thu tín hiệu từ vệ tinh và phát lại, cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tới người dùng Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Chính phủ đã phê duyệt chủ trương cho phép SpaceX triển khai thí điểm dịch vụ viễn thông bằng vệ tinh quỹ đạo tầm thấp. Đến tháng 4, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trao quyết định thí điểm cho Starlink trong buổi tiếp ông Tim Hughes – Phó Chủ tịch cấp cao của SpaceX. Sau đó, tập đoàn đã phối hợp với Bộ Tài chính để hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Theo kế hoạch thí điểm, SpaceX sẽ đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD vào Việt Nam, bao gồm việc đặt hàng sản xuất thiết bị đầu cuối Starlink trong nước, hứa hẹn tạo thêm việc làm và thúc đẩy ngành công nghiệp công nghệ.

Tính đến nay, Starlink đã hiện diện tại hơn 125 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 5 triệu người dùng. Dịch vụ này được phát triển với mục tiêu xây dựng mạng lưới Internet toàn cầu, thông qua việc phóng hàng chục nghìn vệ tinh ở quỹ đạo thấp (khoảng 550 km) để truyền tải Internet băng thông rộng trực tiếp xuống mặt đất.