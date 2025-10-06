Trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng, khái niệm lô gia và ban công thường xuyên được nhắc đến, đặc biệt trong các căn hộ chung cư hay nhà phố hiện đại. Tuy nhiên, không ít người vẫn dễ nhầm lẫn hai khái niệm này, dẫn đến hiểu sai về công năng cũng như giá trị sử dụng. Vậy lô gia là gì, đặc điểm ra sao và khác biệt thế nào so với ban công?

Lô gia là gì?

Lô gia là một thuật ngữ chuyên ngành trong xây dựng. Đây là phần hướng ra bên ngoài nhưng được thiết kế âm bên trong mặt bằng khối nhà. Điểm đặc trưng của lô gia là có tường che chắn ở hai bên, tạo cảm giác kín đáo, an toàn và ít bị tác động bởi thời tiết so với ban công.

Lô gia thường phổ biến ở các chung cư cao tầng, chiều cao tối thiểu 1,2 mét. Lô gia có hai loại: lô gia phục vụ và lô gia nghỉ ngơi. Trong đó, lô gia phục vụ thường được thiết kế gắn liền với khu bếp hoặc nhà vệ sinh, được sử dụng để giặt giũ, phơi đồ...Còn lô gia nghỉ ngơi thường gắn với phòng khách hoặc phòng ngủ, được thiết kế như không gian thư giãn.

Ban công và lô gia có sự khác biệt. (Ảnh: Nhadepktv)

Ban công là gì?

Ban công là phần nhô hẳn ra ngoài mặt bằng công trình, thường chỉ có một mặt tiếp xúc với tường nhà và ba mặt còn lại thoáng đãng. Ban công có lan can bảo vệ, tạo không gian mở hơn so với lô gia.

Ban công thường được ưa chuộng ở nhiều công trình nhà phố, biệt thự hoặc chung cư cao cấp nhằm tạo điểm nhấn cho kiến trúc mặt tiền, mang đến tầm nhìn rộng và có thể tận dụng làm không gian nghỉ ngơi, thư giãn.

Sự khác biệt giữa lô gia và ban công

Ban công và lô gia đều góp phần định hình mặt tiền của công trình, tuy nhiên cả hai đều có những điểm khác biệt.

Về vị trí, lô gia thiết kế thụt vào bên trong mặt bằng nhà, còn ban công nhô hẳn ra ngoài ngôi nhà.

Về hướng nhìn, lô gia chỉ có một mặt thoáng phía trước, tường che chắn hai bên. Do đó, tính an toàn và riêng tư cao hơn. Trong khi đó, ban công nhìn được theo nhiều hướng khác nhau do không bị che chắn.

Lô gia luôn có mái che, phía trên là mái hoặc sàn của tầng trên. Ban công có thể thiết kế mái che hoặc không, tùy theo nhu cầu của gia chủ. Vì vậy, lô gia ít bị ảnh hưởng bởi nắng, mưa, gió; còn ban công dễ chịu tác động của thời tiết.

Lô gia được ứng dụng phổ biến ở nhiều công trình từ thấp tầng đến cao tầng. Ban công chỉ sử dụng trong các công trình thấp tầng, phổ biến nhất là nhà phố, biệt thự.

Công năng chính của lô gia là phơi đồ, đặt máy giặt, trồng cây. Trong khi đó, ban công thường bố trí thành không gian nghỉ ngơi, thư giãn, tạo điểm nhấn kiến trúc.