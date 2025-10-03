Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sự thật khó tin: Suốt 5 năm qua, hai "con hổ" kinh tế của châu Á, với tổng dân số gần 3 tỷ người, hoàn toàn không có 1 tuyến bay thẳng

03-10-2025 - 07:21 AM | Tài chính quốc tế

Kể từ năm 2020 đến nay, không có chuyến bay thẳng nào giữa Ấn Độ và Trung Quốc, dù Trung Quốc là đối tác thương mại song phương lớn nhất của Ấn Độ.

Sự thật khó tin: Suốt 5 năm qua, hai "con hổ" kinh tế của châu Á, với tổng dân số gần 3 tỷ người, hoàn toàn không có 1 tuyến bay thẳng- Ảnh 1.

Ấn Độ và Trung Quốc sẽ nối lại các chuyến bay thẳng giữa một số thành phố được chỉ định trong tháng này, chấm dứt hơn 5 năm đình chỉ, động thái được xem là tín hiệu cho thấy hai nước đang thận trọng nới lỏng căng thẳng song phương, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hôm thứ Năm (2/10).

Hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ, IndiGo, thông báo sẽ khai thác đường bay thẳng hằng ngày giữa Kolkata và Quảng Châu từ ngày 26/10. Hãng cũng có kế hoạch mở thêm tuyến kết nối thủ đô New Delhi với một thành phố lớn khác của Trung Quốc.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới Trung Quốc hồi tháng trước – chuyến thăm đầu tiên sau 7 năm – để tham dự hội nghị của khối an ninh khu vực Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Trong cuộc gặp, ông Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Ấn Độ và Trung Quốc là “đối tác phát triển” chứ không phải đối thủ, đồng thời thảo luận cách thức tăng cường quan hệ thương mại trong bối cảnh bất ổn toàn cầu về thuế quan.

Ông Modi cũng tái khẳng định cam kết của Ấn Độ trong việc cải thiện quan hệ song phương, đồng thời bày tỏ lo ngại về mức thâm hụt thương mại ngày càng lớn với Trung Quốc, hiện đã gần 99,2 tỷ USD.

Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định dọc đường biên giới tranh chấp giữa hai nước – nơi từng xảy ra vụ đụng độ năm 2020, dẫn tới thế đối đầu quân sự kéo dài 5 năm.

Hiện nay, Ấn Độ có khoảng 1,43 tỷ dân, chính thức vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới từ năm 2023. Trong khi đó, Trung Quốc có khoảng 1,41 tỷ dân. Tổng dân số hai nước cộng lại lên tới hơn 2,84 tỷ người, chiếm trên 35% dân số toàn cầu. Điều này cho thấy sức nặng khổng lồ của hai nền kinh tế châu Á, không chỉ về thị trường tiêu dùng mà còn về tầm ảnh hưởng đối với kinh tế – chính trị toàn cầu.﻿

Tham khảo: CNA﻿

'Phao cứu sinh' kịp thời khiến dầu thô Nga tiếp tục chảy ào ạt sang Ấn Độ

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

