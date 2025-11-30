Sự thật về mối liên hệ giữa cà phê và ung thư gan

Trong nhiều năm qua, cà phê vẫn được xem là thức uống giúp tỉnh táo và cải thiện tâm trạng. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây cho thấy tách cà phê buổi sáng có thể mang lại lợi ích vượt xa cảm giác tỉnh táo, đó là nó còn có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư gan. Theo Times of India, ung thư gan hiện là một trong những loại ung thư có tỷ lệ tử vong tăng nhanh nhất trên thế giới.

Mô phỏng ung thư gan (Ảnh minh họa).

Cà phê giúp giảm ung thư gan thế nào?

Times of India đã trích dẫn kết quả của hàng loạt các nghiên cứu khoa học cho thấy uống cà phê thường xuyên có thể giảm nguy cơ ung thư gan.

Ví như, một phân tích tổng hợp với hơn 130.000 người tham gia, được đăng trên Frontiers in Oncology vào năm 2022, cho thấy những người uống 2 tách cà phê mỗi ngày có thể giảm tới 35% nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan. Frontiers in Oncology là một tạp chí khoa học quốc tế chuyên đăng tải các nghiên cứu về ung thư. Điều đáng nói là mối liên hệ này vẫn giữ nguyên ngay cả khi đã loại trừ các yếu tố nguy cơ khác như uống rượu, viêm gan virus hay chỉ số khối cơ thể (BMI).

Các nghiên cứu khác trên quy mô lớn cũng cho kết quả tương tự. Một phân tích gồm 239.000 người cho thấy uống thêm 2 tách mỗi ngày giúp giảm 43% nguy cơ ung thư gan. Một phân tích tổng hợp khác vào năm 2013 cho rằng việc uống cà phê ở bất kỳ liều lượng nào đều có thể giảm tới khoảng 40% nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào gan so với việc không uống loại đồ uống này, Times of India thông tin.

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra uống cà phê thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ ung thư gan (Ảnh minh họa).

Điều đáng chú ý là hiệu quả bảo vệ gan xuất hiện ở cả cà phê có caffeine lẫn không có caffeine. Điều đó cho thấy lợi ích của cà phê không chỉ đến từ hoạt chất hóa học này.

Ngoài caffeine, cà phê còn chứa hơn 1.000 hợp chất sinh học gồm polyphenol, diterpene và nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên. Các phân tích khoa học cho rằng những hợp chất này có thể:

Giảm viêm trong mô gan

Hạn chế stress oxy hóa - một yếu tố thúc đẩy ung thư

Làm chậm tiến triển xơ hóa gan

Cải thiện men gan và độ nhạy insulin

Giảm tích tụ mỡ, qua đó hạ nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu

Tất cả các yếu tố này đều làm giảm nguy cơ tiến triển thành xơ gan - “cửa ngõ” dẫn đến ung thư gan ở nhiều trường hợp.

Nhiều chuyên gia cho rằng những phát hiện này đặc biệt có ý nghĩa đối với người đang sống chung với bệnh gan mạn tính như viêm gan virus hay gan nhiễm mỡ.

Uống cà phê như thế nào để có tác dụng?

Một số loại cà phê (Ảnh minh họa).

Đến nay chưa có khuyến nghị chính thức về liều lượng lý tưởng, nhưng nhiều nghiên cứu cho rằng 2 - 4 tách cà phê mỗi ngày có thể mang lại lợi ích phòng ngừa ung thư gan rõ rệt nhất. Điều thú vị là dù được pha chế kiểu nào - espresso, cà phê hòa tan hay cà phê phin - dường như cũng không làm thay đổi tác dụng bảo vệ này.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cảnh báo tùy cơ địa của mỗi người, việc uống quá nhiều cà phê có thể dẫn đến mất ngủ, khó chịu đường tiêu hóa hoặc tim đập nhanh. Người có rối loạn nhịp tim, lo âu nặng, mắc bệnh dạ dày hoặc phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng lượng cà phê.

Cà phê giúp giảm nguy cơ ung thư gan nhưng không phải “lá chắn tuyệt đối”

Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng những nghiên cứu hiện tại chỉ cho thấy sự liên quan giữa việc uống cà phê và nguy cơ ung thư gan thấp hơn, chứ chưa thể chứng minh cà phê chính là nguyên nhân trực tiếp giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Cà phê không thể bù đắp cho lối sống nhiều rủi ro như:

Uống rượu quá mức

Hút thuốc

Béo phì

Viêm gan virus nhưng không kiểm soát

Bỏ qua tầm soát sức khỏe gan định kỳ

Do đó, cà phê nên được xem là một phần trong lối sống lành mạnh: ăn uống cân bằng, duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế rượu bia và chủ động theo dõi sức khỏe gan.