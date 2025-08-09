Sửa Luật Đất đai: Nhiều địa phương kiến nghị bỏ đề xuất quy hoạch sử dụng đất cấp xã

Kiến nghị này được đưa ra tại hội nghị lấy ý kiến các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung, một số điều của Luật Đất đai diễn ra ngày 8/8.

Tại hội nghị, bà Trịnh Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai – chia sẻ: Về vấn đề quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, quan điểm của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai mong muốn bỏ quy hoạch sử dụng đất cấp xã, chỉ cần thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm ở cấp xã. Vì thực tế triển khai thời gian qua cho thấy, nhiều trường hợp vừa hoàn thành quy hoạch xong đã phải điều chỉnh.

Bà Trịnh Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai.

Theo bà Huyền, việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã nên gắn liền với lập kế hoạch sử dụng đất luôn, thay vì tách riêng, và được thực hiện theo chu kỳ 5 năm. Bởi thực tế cho thấy rất ít quy hoạch đất đai nào giữ nguyên trong 10 năm. Ngay cả ở cấp huyện, tỉnh hay quốc gia, thường sau 5 năm đều phải rà soát, điều chỉnh một lần. Kế hoạch 5 năm như vậy đã phản ánh tương đối đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu sử dụng đất trong giai đoạn đó. Khi cần điều chỉnh kế hoạch, quy trình sẽ đơn giản hơn, chỉ cần khống chế về mặt chỉ tiêu.

Bà Huyền đưa ra ví dụ: năm nay giao chỉ tiêu 100 ha đất ở, còn vị trí cụ thể sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định; hoặc 100 ha đất khác mục đích, việc bố trí, sử dụng ra sao sẽ do địa phương chủ động. Việc trao quyền này giúp linh hoạt hơn, nhất là khi xuất hiện dự án đầu tư công hoặc nhà đầu tư ngoài ngân sách. Hiện nay, khi có dự án mới, nếu quy hoạch sử dụng đất chưa phù hợp, việc điều chỉnh sẽ rất khó khăn.

"Mặc dù chỉ tiêu lập kế hoạch năm nay ở xã là không nhiều, nhưng vẫn cần điều chỉnh quy trình vận tải và quy hoạch liên quan. Theo quy định, tại những nơi có xây dựng mới hoặc điều chỉnh, thủ tục sẽ đơn giản hơn so với điều chỉnh quy hoạch đất đai hiện có", bà Huyền nói.

Ghi nhận ý kiến của bà Huyền, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân - cho biết: "Nội dung này trước đây Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận nhiều. Theo Nghị quyết 18 nêu rõ: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được lập từ Trung ương đến cơ sở. Tuy nhiên, hôm nay tại hội nghị sẽ lấy ý kiến của 15 tỉnh phía Bắc về việc chỉ lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã, không lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã để tổng hợp, báo cáo."

Theo kết quả biểu quyết tại hội nghị có 12/15 tỉnh đồng thuận với đề xuất bỏ quy hoạch sử dụng đất cấp xã, gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Hải Phòng, Sơn La, Thái Nguyên. Trong 3 tỉnh có ý kiến khác là Phú Thọ (không đồng thuận), Hưng Yên ( không có ý kiến), Điện Biên (vắng mặt).

Là địa phương duy nhất đồng ý với đề xuất lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã, ông Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho rằng, quy hoạch sử dụng đất cấp xã vẫn là yếu tố cần thiết.

"Trước đây, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thường lập hàng năm, nay chuyển về cấp xã nâng lên thành 5 năm là hợp lý, nhưng cần kèm cơ chế điều chỉnh linh hoạt. Bởi trong một năm, nhiều chương trình, dự án phát sinh mà chúng ta không thể lường trước. Do đó, cần cho phép điều chỉnh kịp thời, thậm chí điều chỉnh nhiều lần nếu cần, để phù hợp với tình hình thực tế", ông Tấn nói.