Suất mua iPhone Duo được rao 'chênh' ngang một chiếc điện thoại cao cấp

iPhone Duo là mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple đang được nhiều người dùng quan tâm dù có mức giá không rẻ. Máy được mở đặt trước tại Việt Nam từ 16/10 nhưng nhiều người đã không thể lên đơn thành công do số lượng giới hạn.

Trên một số hội nhóm Facebook, những người nhanh tay đặt thành công cũng như giới kinh doanh iPhone đã rục rịch đăng bán lại suất đặt trước, đa phần cam kết máy giao trong ngày 23/10 - tức thời điểm mở bán chính thức.

iPhone Duo đang có mức chênh lệch cao trên thị trường thứ cấp tại Việt Nam.

Trên các diễn đàn công nghệ và cơ sở bán lẻ không chính thức, mức chuyển nhượng chênh lệch phổ biến của iPhone Duo dao động từ 17 triệu đến gần 20 triệu đồng so với giá niêm yết của Apple, tùy thuộc vào tùy chọn bộ nhớ và phiên bản màu sắc.

Cụ thể, phiên bản dung lượng 512 GB màu trắng ánh sao có giá niêm yết chính hãng 71,5 triệu đồng hiện được nhiều cửa hàng chào bán ở mức 90 đến 92 triệu đồng kèm cam kết giao máy vào ngày 23/10. Tương tự, bản 256 GB có mức giá khởi điểm 64,99 triệu đồng cũng bị nâng giá thêm khoảng 26%, tương đương mức chênh 16 đến 18 triệu đồng, hoặc thấp hơn nếu do người dùng (không phải người kinh doanh) bán lại. Tùy chọn màu trắng ánh sao ghi nhận mức giá chuyển nhượng nhỉnh hơn màu xanh đen từ 1 đến 2 triệu đồng do tỷ lệ quan tâm cao hơn.

Một bài đăng chuyển nhượng lại iPhone Duo giá 64,9 triệu đồng với giá 82 triệu được đăng tải trên một hội nhóm về iPhone. (Ảnh chụp màn hình)

Quy định đặt trước của dòng sản phẩm gập năm nay có sự siết chặt đáng kể khi các hệ thống ủy quyền yêu cầu khoản tiền đặt cọc lên tới 30 triệu đồng, thay vì mức 1 triệu đồng như các dòng iPhone thông thường. Đơn hàng chỉ được xác nhận hợp lệ sau khi hoàn tất giao dịch tài chính, đi kèm cam kết hoàn tiền 100% nếu người dùng thay đổi quyết định. Riêng kênh phân phối trực tuyến của Apple yêu cầu người mua phải thanh toán toàn bộ giá trị thiết bị ngay tại thời điểm xác nhận giỏ hàng.

Trước đó, tối 16/10, chỉ sau khoảng 5 phút mở cổng đăng ký, hệ thống Apple Store Online tại Việt Nam đã thông báo hết suất giao máy trong đợt đầu, nhiều người đặt muộn sẽ phải đợi tới tháng 1/2027 mới được giao hàng. Các chuỗi bán lẻ ủy quyền lớn như CellphoneS, FPT Shop, Hoàng Hà Mobile và TopZone cũng nhanh chóng dừng nhận cọc sau ít phút, trong đó các phiên bản dung lượng cao 1 TB và 2 TB cạn hàng gần như ngay lập tức.

Số lượng iPhone Duo không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường trong đợt phân phối đầu tiên. (Ảnh: Thụy Phương)

Dữ liệu từ các nhà bán lẻ cho thấy thị hiếu người dùng tập trung lớn vào màu trắng ánh sao với tỷ lệ đặt trước chiếm khoảng 70%, trong khi phiên bản 256 GB chiếm 60% tổng lượng đơn hàng tại một số hệ thống.

Tình trạng khan hàng ngày mở bán không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà là bức tranh chung trên toàn cầu. Hơn 70 thị trường mở bán đợt một đều ghi nhận tình trạng hết suất giao ngày 23/10 sau thời gian ngắn, đẩy mốc nhận máy trên các trang bán hàng trực tuyến của Apple sang tháng 1/2027.

Theo nguồn tin từ các nhà phân phối, số lượng iPhone Duo được phân bổ cho thị trường Việt Nam trong tháng 10 đạt khoảng 10.000 máy, chưa bao gồm sản lượng qua kênh trực tuyến của hãng. Dù hạn ngạch này vượt qua doanh số thường thấy của các dòng điện thoại gập khác tại thị trường nội địa, nguồn cung ban đầu vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu thực tế của nhóm khách hàng cao cấp, tạo điều kiện cho các giao dịch chênh lệch giá bùng nổ trước thời điểm giao hàng chính thức.