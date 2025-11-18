Sức mạnh cộng hưởng từ Nhà nước, doanh nghiệp và người dân sẽ giúp Việt Nam “cất cánh”

Doanh nghiệp tư nhân - đối tác đồng hành cùng kiến tạo đất nước

Tập "Kết nối để cất cánh" trong chuỗi talkshow "Kiến tạo Đất nước" mở ra một góc nhìn mới về vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong tiến trình phát triển quốc gia. Họ không chỉ là những chủ thể tham gia thị trường, mà còn là đối tác đồng hành cùng Nhà nước trong việc kiến tạo hạ tầng chiến lược và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp tham dự chương trình cùng thống nhất rằng, một Việt Nam phát triển bền vững cần được xây dựng trên ba trụ cột nền tảng: thể chế linh hoạt, hạ tầng hiện đại và hệ sinh thái doanh nghiệp hợp tác cùng phát triển.

Ở trụ cột đầu tiên – thể chế linh hoạt, TS. Lê Đăng Doanh - Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh vai trò của Nhà nước không chỉ quản lý, mà còn mở đường và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Ông Doanh cho rằng: "Chúng ta cần sửa Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, tạo khung pháp lý rõ ràng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn".

Với trụ cột thứ hai – hạ tầng hiện đại, bà Thi Anh Đào – Giám đốc Khối Marketing Masterise Group nhấn mạnh: "Một hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị và tiện ích đồng bộ chính là nền tảng giúp con người, công việc và cơ hội được kết nối".

Bà Thi Anh Đào – Giám đốc Khối Marketing Masterise Group tham dự Talkshow "Kiến tạo Đất nước", chủ đề "Kết nối để cất cánh".

Theo bà, hạ tầng không chỉ là những tuyến metro hay đường vành đai, mà còn là mạng lưới lan tỏa giữa các trung tâm kinh tế, giữa nơi ở và nơi làm việc, giữa đô thị và vùng ven. Cũng từ tầm nhìn đó, Masterise Group mở rộng vai trò của mình, không chỉ phát triển đô thị mà còn tham gia vào các dự án hạ tầng chiến lược.

Cuối cùng, trụ cột thứ ba – hệ sinh thái doanh nghiệp hợp tác, được xem là "phần mềm" của sự phát triển, nơi tinh thần cộng hưởng và đồng hành được đặt lên hàng đầu.

Bà Đào nhấn mạnh: "Nếu doanh nghiệp Việt Nam biết hợp tác, chia sẻ nguồn lực và cùng hướng đến mục tiêu chung, chúng ta có thể tạo nên sức mạnh mềm để cạnh tranh với khu vực và thế giới".

Theo bà Đào, chỉ khi khu vực tư nhân biết "đi cùng nhau", Việt Nam mới có thể hình thành những hệ sinh thái bền vững – nền tảng cho một nền kinh tế tự chủ và bền vững.

"Cất cánh" bằng sức mạnh cộng hưởng

Từ ba trụ cột thể chế linh hoạt, hạ tầng hiện đại và hệ sinh thái doanh nghiệp hợp tác, có thể thấy rằng sức mạnh để Việt Nam "cất cánh" không đến từ một khu vực riêng lẻ mà đến từ tinh thần cộng hưởng giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Sự phát triển bền vững chỉ có thể hình thành khi cả ba chủ thể này cùng chia sẻ một tầm nhìn chung, cùng hành động để biến khát vọng thành hiện thực.

TS. Lê Đăng Doanh nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế số đang mở ra biên giới mới cho hợp tác, doanh nghiệp Việt Nam có thêm nhiều cơ hội kết nối xuyên biên giới. Không chỉ là sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước, mà còn mở rộng sang đối tác quốc tế, các viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Đó chính là bước mở rộng cả không gian phát triển lẫn chiều sâu hợp tác. Điều này thể hiện khả năng tận dụng sức mạnh cộng hưởng giữa khu vực công và tư, giữa doanh nghiệp và giới học thuật – nghiên cứu. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu kiến tạo nên một Việt Nam vững vàng, sẵn sàng "cất cánh" trên bản đồ kinh tế thế giới.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, bà Thi Anh Đào cho rằng sự "cất cánh" của Việt Nam không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn ở khả năng tạo ra những giá trị lan tỏa bền vững. Doanh nghiệp không chỉ đơn thuần tìm kiếm lợi nhuận mà còn phải trở thành đối tác phát triển của quốc gia.

"Chúng tôi tin rằng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam hoàn toàn có thể đóng vai trò là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái kiến tạo đất nước – cùng Nhà nước tạo dựng nền tảng cho tương lai bền vững", bà Đào chia sẻ.

Bà Đào nhấn mạnh, sự liên kết, hợp tác và tin tưởng giữa các doanh nghiệp Việt sẽ tạo nên "sức mạnh mềm" – yếu tố giúp nền kinh tế nội địa bứt phá và vươn ra quốc tế.

Trong tinh thần "kết nối để cất cánh", mỗi doanh nghiệp cần coi lợi ích quốc gia là kim chỉ nam cho chiến lược phát triển của mình. Cũng trong tinh thần đó, Masterise Group xác định bước tiến mới: từ nhà phát triển đô thị trở thành đối tác đồng kiến tạo hạ tầng quốc gia, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về một Việt Nam hiện đại, tự chủ và bền vững.

Tuy nhiên, để Việt Nam "cất cánh", không thể chỉ có một "cánh tay" mà cần sự kết nối bền chặt giữa Nhà nước kiến tạo – doanh nghiệp tiên phong – người dân đồng hành. Khi doanh nghiệp coi lợi ích quốc gia là mục tiêu dài hạn, khi chính sách tạo điều kiện để sáng tạo nảy nở, và khi cộng đồng cùng tin tưởng vào con đường phát triển – đó chính là lúc Việt Nam thật sự "cất cánh".

Talkshow "Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam" là chuỗi chương trình chính luận truyền cảm hứng, được phát trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ do HTV9 và VCCorp phối hợp thực hiện. Chương trình ra đời trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết 29, 30, 31, 57 về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế tư nhân và xây dựng hạ tầng chiến lược. Talkshow sẽ giới thiệu những nhân vật, câu chuyện và sáng kiến tiêu biểu, phản ánh sự cộng hưởng giữa Nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng trong hành trình dựng xây Việt Nam hiện đại, hội nhập nhưng vẫn giữ bản sắc.Đây là chương trình do Công ty Cổ phần VCCorp phối hợp tổ chức sản xuất cùng Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, cùng đơn vị đồng hành chiến lược Masterise Group, được phát trên Cổng Thông tin Chính phủ vào 20h tối thứ Ba hàng tuần, megalivestream trên hệ thống website VCCorp và phát lại vào lúc 21h45 tối thứ Năm trên HTV9.



