Sun Solar Residence: “Bản tuyên ngôn” về chất sống đẳng cấp giữa trái tim Đà thành

Tôn vinh văn hóa bản địa bằng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại

Lấy triết lý "vị nhân sinh" là kim chỉ nam, hàng nghìn giờ đồng hồ được dành để nghiên cứu, lắng nghe và thấu hiểu mảnh đất Đà Nẵng, trước khi đội ngũ kiến trúc sư đặt những nét vẽ đầu tiên cho Sun Solar Residence!

Tựa như một "bản trường ca" của thời gian, Non Nước – tên gọi dân gian lâu đời của vùng Ngũ Hành Sơn – lưu giữ trong mình vẻ đẹp tinh khôi và huyền bí qua hàng ngàn năm lịch sử. Trải qua bao biến thiên của khí hậu, gió mưa đã âm thầm đẽo gọt và tạo nên những hang động kỳ thú. Danh thắng Non Nước không chỉ là một biểu tượng của vẻ đẹp thiên nhiên Đà Nẵng, mà còn là "ẩn dụ" hoàn hảo cho sự giao hòa giữa hai yếu tố đối lập: nét vững chãi, uy nghi của núi đá (Non) và sự uyển chuyển, mềm mại của dòng nước (Nước).

Trong thiết kế Sun Solar Residence, tinh thần ấy đã được chuyển hóa một cách sống động. "Non" được tái hiện ở phần thân tháp bằng những khối kiến trúc rõ ràng, dứt khoát. Các phân vị đứng và ngang sử dụng đá cẩm thạch làm chủ đạo, tạo nên ấn tượng về sự bề thế, đĩnh đạc và sang trọng. Ngược lại, "Nước" thể hiện ở thiết kế phần đế công trình qua hệ lam nhôm lượn sóng, như những đợt thủy triều nhẹ nhàng. Đây cũng là khu vực gần tầm nhìn và tương tác của con người nhất, vì vậy ngôn ngữ tạo hình được tiết chế để vừa mang lại cảm giác dễ chịu, vừa tạo hiệu ứng thị giác tinh tế.

Không chỉ kiến trúc tổng thể dự án, mỗi căn hộ tại Sun Solar Residence cũng là nơi tinh thần bản địa hòa quyện tinh tế với ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, tạo nên không gian sống vừa tiện nghi, sang trọng, vừa truyền tải giá trị văn hóa vùng đất sâu sắc. Không gian nội thất được chăm chút tỉ mỉ, từ những mảng trần, vách cong uốn lượn như thân buồm no gió, đến ánh sáng đổ bóng qua hệ rèm gợi cảm giác mặt nước lấp lánh xuyên qua mái lá, kẽ tre đan, mang đến trải nghiệm sống đầy xúc cảm.

Căn hộ được bàn giao tiêu chuẩn nội thất liền tường với tông màu trầm chủ đạo và chất liệu cao cấp. (Ảnh minh họa căn hộ: Sun Property)

"Chất liệu được chọn không chạy theo sự hào nhoáng, mà được xử lý tinh tế để nét mộc mạc lại khơi gợi xúc giác và cảm xúc. Màu sắc trầm ấm, lấy từ sắc gỗ, màu cát và biển chiều, tạo nên không gian an yên, lắng đọng như chốn "buông neo" cho người miền biển trở về sau những ngày lênh đênh giữa đại dương" – kiến trúc sư chủ trì dự án chia sẻ.

Từng đường nét, chất liệu, ánh sáng góp phần tạo nên một không gian không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi để cảm nhận, để thăng hoa cảm xúc và trở về chính mình mỗi ngày.

Chuẩn mực tiện nghi từ nội thất liền tường đến hệ tiện ích đỉnh cao

Không chỉ tôn vinh văn hóa bản địa, căn hộ Sun Solar Residence còn được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp và đa công năng, đáp ứng nhu cầu vừa an cư, vừa khai thác cho thuê.

Đội ngũ kiến trúc sư đặc biệt chú trọng khả năng tùy biến không gian, phòng ngủ với hệ cửa kính full-height cao tối thiểu 2,7m giúp mở rộng tối đa tầm nhìn ra sông Hàn, tạo cảm giác rộng thoáng yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các mô hình cho thuê hoặc lưu trú dài hạn. Phòng khách đều sở hữu logia riêng, tạo dòng lưu thông khí tự nhiên – vừa nâng cao chất lượng sống, vừa là điểm cộng cho các sản phẩm căn hộ dịch vụ cao cấp.

Thiết kế cửa kính full-height cao 2,7 mét nhằm tối ưu tầm nhìn. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property)

Hệ nội thất liền tường được bàn giao đồng bộ theo tiêu chuẩn cao cấp, sử dụng các vật liệu như veneer gỗ, laminate vải, đá mài… được chọn lọc kỹ lưỡng để không chỉ bền vững với điều kiện khí hậu ven biển mà còn mang lại giá trị thẩm mỹ, vừa sang trọng vừa trang nhã, dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng. Các hạng mục như điều hòa âm trần, tủ bếp, tủ âm tường, vách ốp gỗ đều đến từ các thương hiệu uy tín, được bố trí khoa học và tối ưu công năng. Tất cả tạo nên tổng thể hoàn chỉnh, một không gian sống đáng tự hào, và dễ dàng vận hành cho thuê lưu trú tiêu chuẩn cao cấp.

Không gian sống tại Sun Solar Residence được nâng tầm nhờ hệ tiện ích nội khu được bố trí thông minh và hiện đại. Từ tầng 1 đến tầng 4 là khối thương mại – dịch vụ, nhà trẻ và văn phòng cho thuê. Tầng 5 là không gian kết nối cộng đồng với phòng sinh hoạt chung và chuỗi tiện ích nội khu. Trong khi đó, tầng 20, tầng cao nhất là nơi hội tụ tiện ích đỉnh cao: hồ bơi bốn mùa view sông Hàn, phòng gym, sky bar và vườn cảnh quan. Hệ tiện ích tiêu chuẩn khách sạn 5 sao không chỉ mang đến giá trị tận hưởng cho cư dân, mà còn là nền tảng quan trọng giúp duy trì giá trị cho thuê căn hộ ở mức cao trên thị trường, tạo dòng lợi nhuận bền vững cho chủ nhân.

Chuỗi tiện ích cao cấp nội tòa định danh phong cách sống chuẩn thượng lưu. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property)

Ông Nguyễn Minh Đức – một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm ở thị trường miền Trung đánh giá, Sun Solar Residence hội tụ đầy đủ chuẩn mực của dòng BĐS đô thị hạng sang. Bên cạnh sự đầu tư bài bản, thấm đẫm sắc màu văn hóa bản địa trong một tổng thể công trình hiện đại, sang trọng, đề cao giá trị thẩm mỹ, thì vị trí "vàng" hiếm có tại lõi trung tâm, trên tuyến đường huyết mạch Lê Duẩn giúp tòa tháp chỉ với 256 căn hộ này trở thành một "hiện tượng" của địa ốc Đà thành.

Đặc biệt, lợi thế pháp lý sở hữu lâu dài là đòn bẩy quan trọng giúp mỗi căn Sun Solar Residence trở thành một tài sản truyền đời, là niềm tự hào xứng đáng được "sưu tầm" trong bộ sưu tập BĐS của giới tinh hoa.