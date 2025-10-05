Suzy chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày nhưng làn da luôn căng mọng collagen nhờ chăm nạp 3 món chống già, giảm cân: Nhiều món dân dã có đầy chợ Việt

Trong một cuộc trò chuyện gần đây, Bae Suzy, mỹ nhân được mệnh danh là "tình đầu quốc dân" Hàn Quốc, đã bất ngờ tiết lộ cô không phải là người ngủ nhiều. Vì lịch trình quay phim, ca hát dày đặc, mỗi ngày Suzy chỉ chợp mắt khoảng 3-4 tiếng. Thế nhưng, trái ngược với lối sống thiếu ngủ vốn dễ khiến làn da xỉn màu, xuống sắc, Suzy vẫn luôn xuất hiện rạng rỡ với làn da căng mọng collagen, gương mặt trong veo và vóc dáng mảnh mai, đúng chuẩn "nữ thần thanh xuân".

Điều gì đã giúp Suzy duy trì diện mạo tươi trẻ đến vậy? Câu trả lời nằm ở bí quyết nạp cho cơ thể 3 món chống già, giảm cân để ăn trong nhiều năm qua của Suzy.

3 món chống già, giảm cân của Suzy để ngủ ít da vẫn căng mọng collagen và vóc dáng thon gọn

1. Ức gà

Suzy từng chia sẻ cô có thể ăn ức gà suốt cả ngày mà không thấy ngán. Lý do rất dễ hiểu: Ức gà chứa hàm lượng protein dồi dào nhưng lại cực kỳ ít chất béo.

Theo USDA, trong 100g ức gà chỉ có khoảng 165 calo nhưng lại cung cấp tới hơn 31g protein - thành phần quan trọng để xây dựng và sửa chữa mô cơ, đồng thời kích thích cơ thể sản sinh collagen. Collagen là loại protein chiếm đến 70% cấu trúc da, giúp da duy trì sự căng mọng, đàn hồi và hạn chế nếp nhăn.

Ngoài ra, protein trong ức gà còn giúp cơ thể no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn vặt. Đây là bí quyết giữ dáng mảnh mai của Suzy dù lịch trình bận rộn, ít vận động.

2. Khoai lang

Nếu như ức gà là thực phẩm chủ lực ban ngày thì khoai lang chính là lựa chọn quen thuộc của Suzy vào bữa tối.

Khoai lang chứa nhiều beta-carotene, chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng trung hòa các gốc tự do - tác nhân chính gây ra tình trạng lão hóa da sớm. Khi vào cơ thể, beta-carotene sẽ chuyển hóa thành vitamin A, từ đó hỗ trợ tái tạo tế bào, giữ cho làn da luôn sáng mịn, đều màu.

Không chỉ vậy, khoai lang còn chứa lượng chất xơ dồi dào, giúp kiểm soát đường huyết và giảm tích tụ mỡ thừa. Ăn khoai lang vào bữa tối sẽ tạo cảm giác no nhưng không gây nặng bụng, hỗ trợ giảm cân tự nhiên và an toàn.

3. Đồ uống giàu protein

Một ngày mới của Suzy thường bắt đầu bằng ly đồ uống giàu protein, có thể là protein shake hoặc sữa ít béo. Điều này vừa giúp cơ thể được cung cấp năng lượng nhanh chóng, vừa hạn chế việc thèm tinh bột và đồ ngọt trong ngày.

Protein không chỉ cần thiết cho cơ bắp mà còn là "nguyên liệu" sản xuất collagen. Một nghiên cứu trên Journal of Cosmetic Dermatology cho thấy, bổ sung protein đầy đủ giúp tăng cường độ đàn hồi của da, làm giảm rõ rệt các nếp nhăn. Đây chính là lý do Suzy dù thiếu ngủ nhưng vẫn giữ được gương mặt tươi tắn, làn da mịn màng như "ngậm nước".

Bài học dưỡng nhan từ Suzy dành cho phái đẹp

Không cần những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay bí quyết quá phức tạp, Suzy đã chứng minh rằng chỉ cần lựa chọn đúng thực phẩm, cơ thể sẽ vừa khỏe mạnh vừa duy trì được làn da căng mọng collagen.

Ức gà giúp bổ sung protein, tăng sản sinh collagen và giữ cơ thể săn chắc.

Khoai lang vừa no lâu, vừa bổ sung beta-carotene chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa da.

Đồ uống giàu protein buổi sáng mang lại năng lượng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và duy trì vẻ ngoài rạng rỡ.

Với Suzy, bí quyết da đẹp dáng xinh không nằm ở việc ngủ nhiều hay chi tiêu xa xỉ cho mỹ phẩm, mà ở thói quen ăn uống thông minh. Đây cũng chính là công thức dưỡng nhan đơn giản mà bất kỳ chị em nào cũng có thể áp dụng để cải thiện làn da và vóc dáng của mình.

Nhìn vào Suzy hôm nay, một minh chứng sống cho việc "ăn đúng để đẹp lâu", có lẽ câu chuyện da căng mọng collagen không còn là điều xa vời. Chỉ cần kiên trì duy trì thói quen lành mạnh, mỗi người đều có thể sở hữu diện mạo rạng rỡ, trẻ trung, bất chấp áp lực và guồng quay bận rộn của cuộc sống.

(Nguồn ảnh: Internet)