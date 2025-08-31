Tại Hoa Sơn luận kiếm đầu tiên, Vương Trùng Dương thắng là nhờ một cao thủ cố tình nhường: Đó là ai?

Cuộc đấu đỉnh cao của các cao thủ

Mùa đông tuyết phủ dày đến tận đầu gối trên đỉnh Hoa Sơn. Bóng dáng của năm người lướt qua trong gió rét căm căm, cuộc chiến quyết liệt kéo dài suốt bảy ngày đêm. Cuối cùng, Vương Trùng Dương, người sáng lập phái Toàn Chân giáo đã chiến thắng với lợi thế chỉ nửa chiêu trước Đông tà Hoàng Dược Sư, Tây độc Âu Dương Phong, Nam đế Đoàn Trí Hưng và Bắc cái Hồng Thất Công, giành lấy bí kíp Cửu Âm Chân Kinh. Giới võ lâm dậy sóng, và huyền thoại về Ngũ tuyệt thiên hạ ra đời!

Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, nếu chú ý đến những chi tiết của cuộc đấu này, nhiều vấn đề bắt đầu xuất hiện: Hồng Thất Công lúc đó thiếu ba chiêu cuối cùng của Hàng Long Thập Bát Chưởng, khiến sức mạnh giảm sút đáng kể; Cừu Thiên Nhận nhận được lời mời nhưng đã từ chối tham dự vì biết rằng mình không thể thắng được Vương Trùng Dương; bốn đại hiệp tham gia cuộc thi đấu còn lại đều chỉ khoảng 30 tuổi, người lớn tuổi nhất là Hoàng Dược Sư cũng chỉ hơn ba mươi một chút, trong khi Vương Trùng Dương đã ngoài 50.

Chưa đầy một năm sau khi giành được Cửu Âm Chân Kinh, một lão tăng xuất hiện trên núi Chung Nam. Ông ta đeo bên hông một bình rượu, mở miệng đòi mượn bí kíp để xem. Vương Trùng Dương vừa mới giành chiến thắng ở Hoa Sơn, làm sao có thể chịu khuất phục trước lời thách thức từ người khác? Ông liền đề nghị một cuộc so tài: "Nếu thua cuộc, ta sẽ cho ngươi mượn sách!"

Không ai ngờ được, cuộc "đấu rượu" này thực chất là một trận chiến sống còn giữa hai bậc thầy võ học thời đó.

Cuộc đối đầu định mệnh giữa 2 cao thủ

Hai người ngồi đối diện nhau trên một tảng đá rộng, chén rượu chưa động đến, tà áo của họ đã căng lên không cần gió, hóa ra họ đang thi thố nội lực! Nội lực Tiên Thiên Công của Vương Trùng Dương như sóng thần đánh vào bờ, nhưng khí Chánh Môn Cương Khí của vị lão tăng lại giống như xoáy nước sâu thẳm dưới đại dương. Chín chén rượu cay nồng được tuôn vào bụng, mặt Vương Trùng Dương trắng bệch, bình rượu lăn xuống tuyết. Lão tăng chắp tay lại, mỉm cười nhẹ nhàng, mang theo Cửu Âm Chân Kinh rời khỏi núi.

Lão tăng bí ẩn này sau đó được mọi người gọi là Túy Sư. Sau khi đọc xong Cửu Âm Chân Kinh, ông lắc đầu than thở: "Âm dương mất cân bằng, cương nhu khó cứu." Ông đã ngồi thiền tại Tung Sơn ba năm, kết hợp tinh hoa Phật giáo và Đạo giáo để sáng tạo ra Cửu Dương Chân Kinh, cuốn bí kíp mà Trương Vô Kỵ tìm thấy trong hang động bí mật ở Côn Luân.

Túy Sư - Người đã chiến thắng Vương Trùng Dương trong cuộc đấu rượu. (Ảnh: Sohu)

Theo các tác phẩm của Kim Dung, số người có thể tự sáng tạo ra kỹ năng võ học xuất chúng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay như Trương Tam Phong, Hoàng Thường... Cảnh giới của vị Túy Sư này đã không thể đo lường thông qua việc so tài võ nghệ.

Một điều trớ trêu hơn nữa là Vương Trùng Dương không hề nhắc lại về sự kiện này. Khi ông trở về cổ mộ Vương Trùng Dương đã khắc một số võ công của Cửu Âm chân kinh lên tường đá ở Cổ Mộ, cùng với câu nói: "Trùng Dương cả đời, không thua kém ai!", liệu có phải ông đã nhớ đến chiếc bình rượu bị lăn ra trên tuyết?

Khi Vương Trùng Dương gửi thư mời đến các cao thủ hàng đầu thiên hạ, Đoàn Trí Hưng đang ngồi đối diện với một ngọn đèn dầu vĩnh cửu ở cung điện Đại Lý. Ngọn đèn được thắp lên cho người vợ Anh Cô, người vừa qua đời do vết thương nặng. Và chính Cừu Thiên Nhận với Thiết chưởng đã gây ra thương tích chí mạng này.

Vị vua của Đại Lý này cầm thư mời và thức trắng suốt cả đêm: Liệu có nên lên đường đến Hoa Sơn để tranh Cửu Âm Chân Kinh, hay ở lại luyện Nhất Dương Chỉ để báo thù cho người vợ yêu quý?

Việc Cừu Thiên Nhận từ chối tham gia thực sự là phản ứng sau khi hay tin của Đoàn Trí Hưng. Cừu Thiên Nhận biết rõ Tiên Thiên Công của Vương Trùng Dương có thể khắc chế chưởng pháp mạnh mẽ của mình và còn sợ hãi trước Nhất Dương Chỉ của Đoàn Trí Hưng. Sự vắng mặt của hai cao thủ đã khiến cuộc đấu giữa Ngũ tuyệt trở thành một cuộc so tài giữa bốn hậu bối và một bậc đại sư.

Nỗi hối hận của Đoàn Trí Hưng vẫn còn âm ỉ sau mười năm. Khi Âu Dương Phong đột nhập phủ của Vương Trùng Dương để trộm bí kíp, người được Vương Trùng Dương trao trách nhiệm khắc chế trước khi lâm chung chính là Đoàn Trí Hưng. Sự kết hợp giữa Tiên Thiên Công và Nhất Dương Chỉ chính là con bài át chủ chưa từng xuất hiện trong cuộc đấu tại Hoa Sơn năm xưa.

Những ràng buộc của luật lệ

Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt trên đỉnh Hoa Sơn, cây gậy rắn của Âu Dương Phong vẫn lặng lẽ cắm sâu vào đống tuyết. Cao thủ Tây Vực này đã thành tạo 27 loại võ công kỳ bí trong bảy ngày, nhưng không hề sử dụng tuyệt chiêu Cáp Mô Công hay độc kỹ yêu thích nhất.

Nhiều năm sau, Hồng Thất Công tiết lộ: "Vương Trùng Dương đã đặt quy tắc từ lâu, kẻ nào sử dụng độc sẽ bị loại ngay lập tức!"

Lệnh cấm này đối với Tây độc thực sự là một ràng buộc chết người. Cáp Mô Công cần tích tụ năng lượng, trong một trận chiến đổi thay liên tục sẽ dễ bị gián đoạn; việc cấm dùng độc chẳng khác nào cắt đi 2 cánh tay của Âu Dương Phong. Điều quan trọng hơn là hệ thống võ học của Âu Dương Phong vẫn chưa hoàn thiện.

Âu Dương Phong đã quan sát rắn độc chiến đấu và từ đó sáng tạo ra Linh Xà Quyền. (Ảnh: Sohu)

Âu Dương Phong đã quan sát rắn độc chiến đấu và từ đó sáng tạo ra Linh Xà Quyền, nhưng vào thời điểm đó, nó vẫn còn đang được chỉnh sửa trên cuộn giấy da; kỹ thuật tấn công kết hợp của hai con rắn trên đầu gậy, cũng chỉ thành hình sau hai mươi năm ở quần đảo Chu Sơn.

Vương Trùng Dương rõ ràng đã nhìn thấu điểm yếu của Âu Dương Phong. Đêm ông ta giả chết, mở quan tài khi ngón tay Âu Dương Phong chỉ còn cách Cửu Âm Chân Kinh ba phân, bất ngờ thấy Vương Trùng Dương trợn mắt, một chiêu Nhất Dương Chỉ chứa đựng Tiên Thiên Công xuyên thẳng qua trán.

Chiêu Nhất Dương Chỉ này không những làm Hàm Mô Công bị hủy hoại, mà còn chứng minh điểm yếu chết người của Tây độc: quá phụ thuộc vào kỹ xảo và mưu mẹo, lại trở thành nền tảng khiến Âu Dương Phong trở nên yếu nhất trong số Tứ đại tông sư.

Sắp xếp lại thứ hạng đích thực

Nếu quay ngược thời gian trở lại Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất, để cho những bậc cao thủ này cạnh tranh công bằng ở đỉnh cao phong độ, tên tuổi khắc trên vách đá Hoa Sơn có thể sẽ hoàn toàn khác biệt.

Nếu Túy Sư tham gia cuộc thi, Cửu Dương Thần Công sẽ đủ sức chống lại Tiên Thiên Công. Khi ông đối đầu với Vương Trùng Dương trong đêm tuyết trên núi Chung Nam, chính sự thất bại chỉ sau chín chén rượu đã chứng minh nội lực của vị nhà sư ẩn dật này còn mạnh hơn.

Nếu Đoàn Trí Hưng sử dụng Lục Mạch Thần Kiếm kết hợp với tâm pháp của hoàng đế sẽ tạo nên biến số lớn nhất. Kim Dung đã thông qua lời của Chu Bá Thông để chỉ ra: "Võ công của Đoàn hoàng đế chú trọng đến chống lại chiến thuật phủ đầu của Vương huynh." Không kể đến việc ông sở hữu kỹ năng Tiên Thiên Công sẽ có lợi thế lớn trong cuộc chiến kéo dài.

Nếu Hồng Thất Công hoàn thiện được ba chiêu cuối cùng, sức mạnh của Hàng Long Thập Bát Chưởng sẽ được giải phóng hoàn toàn. (Ảnh: Sohu)

Nếu Hồng Thất Công hoàn thiện được ba chiêu cuối cùng, sức mạnh của Hàng Long Thập Bát Chưởng sẽ được giải phóng hoàn toàn. Dưới thành Tương Dương, chỉ một chiêu của ông đã đủ sức đánh đổ thang, trong khi vào thời Hoa Sơn, theo mô tả trong Anh Hùng Xạ Điêu, sức mạnh của Hồng Thất Công chỉ "vừa đủ để phá vỡ đá dày ba tấc", và chỉ sau mười năm, Bắc Cái mới thực sự đạt được trình độ đỉnh cao.

Nếu Âu Dương Phong có thêm hai mươi năm để hoàn thiện võ học, sự kết hợp giữa gậy rắn và Cáp Mô Công sẽ trở thành một bộ đôi đáng sợ. Trong lần thứ hai tại Hoa Sơn, Âu Dương Phong đã luyện ngược Cửu Âm Chân Kinh và có thể áp đảo Đông Tà và Bắc Cái, cho thấy tài năng võ học thiên bẩm của ông thực sự là người đứng đầu Ngũ tuyệt.

Còn Vương Trùng Dương? Sự vĩ đại thực sự của vị tổ sư phái Toàn Chân nằm ở việc ông nhìn thấu sự hư vô của danh vọng. Ông giành được Cửu Âm Chân Kinh không phải để chế ngự giới võ lâm mà là để che giấu nó; dù biết rằng những người như Túy Sư, Đoàn Trí Hưng có thể đe dọa vị thế của mình, ông vẫn mạnh mẽ đối đầu. Khi ông khắc những dòng chữ trên cổ mộ ở núi Chung Nam, điều ông khắc không chỉ là kết quả của trận đấu, mà còn là tấm lòng của một bậc chân sư.