Ngày 22/8, Công an xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh thông tin đơn vị đã phối hợp với người dân cùng cơ quan liên quan xác minh, trao trả lại số tiền 2 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm.

﻿Theo cơ quan công an, ngày 20/8, chị L.T.H.T (SN 2006, trú tại xã Cẩm Bình) bất ngờ nhận được số tiền 2 tỷ đồng từ tài khoản lạ chuyển đến. Sau khi nhận được tiền, có rất nhiều cuộc gọi đến điện thoại của chị, phía đầu dây bên kia xưng là nhân viên ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB), đề nghị chuyển trả lại số tiền trên.

﻿Do đã đọc và nghe các bài viết tuyên truyền từ cơ quan chức năng, chị T. nghĩ rằng đây là thủ đoạn của đối tượng lừa đảo nên gọi điện trình báo vụ việc với công an.

Công an xã Cẩm Bình vào cuộc xác minh nội dung vụ việc, xác định được chị ﻿Đ.T.H.V., trú tại xã Yên Hoà, tỉnh Hà Tĩnh là người chuyển khoản nhầm số tiền 2 tỷ đồng vào tài khoản chị T.

Sau khi làm rõ lý do chị V. chuyển nhầm tiền và cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu, ﻿giấy tờ có liên quan, công an xã đã hướng dẫn chị T. chuyển trả lại số tiền trên cho chủ nhân dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng vào sáng ngày 21/8.

Sau khi nhận lại số tiền chuyển nhầm, ﻿chị V. đ rất xúc động và đã trực tiếp gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chi T. và cán bộ, chiến sỹ Công an xã Cẩm Bình đã nhanh chóng xác minh, giúp đỡ, hỗ trợ chị V. được nhận lại số tiền trên.