Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 300 triệu đồng không rõ nguồn gốc, người phụ nữ lập tức trình báo công an tìm người chuyển

Lực lượng công an đã hỗ trợ chị Thái hoàn tất các thủ tục để hoàn trả số tiền trên cho chị Huyền.

Mới đây, công an xã Xuân Phổ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nhận được trình báo của chị Phạm Thị Thái (SN 1976, trú thôn Kiều Văn) về việc tài khoản ngân hàng của chị nhận được số tiền 300 triệu đồng do người khác chuyển nhầm.

Ngày 30/10, chị Thái bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn gửi vào tài khoản cá nhân của mình. Do không xác định được tài khoản nguồn để hoàn trả và cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền nhầm, chị Thái đã nhanh chóng trình báo với công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Phổ đã tiến hành xác minh và xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, cư trú tại TP Hà Tĩnh.

Trước hành động đẹp của chị Thái, Công an xã Xuân Phổ đã biểu dương tinh thần trung thực và mong muốn lan tỏa hành động tích cực này đến cộng đồng dân cư.

Thời gian gần đây, nhiều người đã nhận lại được tiền thất lạc do chuyển khoản nhầm, nhờ người nhận tiền chủ động trình báo công an để được hỗ trợ xử lý.

Đơn cử như trường hợp anh Phạm Nam Hải (sinh năm 1984, trú tại tiểu khu 2, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn) nhận được số tiền hơn 128 triệu đồng từ một tài khoản lạ vào ngày 9/10/2024. Do không rõ ai chuyển số tiền lớn như vậy và vì mục đích gì nên anh Hải đã báo tin nhờ Công an huyện xác minh làm rõ nguồn gốc số tiền trên để xử lý theo quy định pháp luật. Qua xác minh, công an chỉ ra số tiền trên là của ông Bùi Văn Thoan (sinh năm 1957, ở bản Hời, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn) và đã mời ông Thoan tới trụ sở Công an huyện để anh Hải trả lại toàn bộ số tiền trên cho anh Thoan.

Hay như chị V.H, sinh sống trên địa bàn TP. Lai Châu cũng nhận được tiền do người khác chuyển khoản nhầm. Qua được nghe tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo “chuyển khoản nhầm”, với tinh thần cảnh giác, chị V.H đã đến trình báo sự việc với cơ quan Công an. Từ các thông tin được cung cấp, phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lai Châu đã tiến hành xác minh, xác định công dân chuyển khoản nhầm là anh N.H.V trú tại phường Thuận Lộc, thành phố Huế, do sơ suất đã chuyển khoản nhầm số tiền 30.100.000 đồng (ba mươi triệu một trăm nghìn đồng). Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao đã hỗ trợ công dân V.H chuyển lại số tiền nói trên về tài khoản của anh N.H.V.

Rút kinh nghiệm từ những trường hợp trên, khi nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc, công dân nên liên hệ ngân hàng đồng thời trình báo lên các cơ quan công an để được hỗ trợ giải quyết, tránh vướng phải trường hợp kẻ lừa đảo cố tình “chuyển khoản nhầm” để gài bẫy, tống tiền, chiếm đoạt tài sản.