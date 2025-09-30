Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tài khoản ngân hàng BIDV của chồng bất ngờ được chuyển khoản 2 tỷ đồng, người phụ nữ liền đến công an trình báo

30-09-2025 - 17:57 PM | Smart Money

Công an phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người dân trả lại 02 tỷ đồng do người khác chuyển khoản nhầm.

Công an tỉnh Cao Bằng sau đó đã hỗ trợ vợ chồng chị Bùi Thị Trang trả lại số tiền do người lạ chuyển khoản nhầm qua tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, ngày 11/9, Công an phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng nhận được đơn trình báo của chị Bùi Thị Trang (nơi ở hiện tại: Tổ 7, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng) về việc: Vào hồi 16h02' ngày 11/9 tài khoản Ngân hàng BIDV của chồng chị là anh Hà Vũ Quang có nhận được số tiền 02 tỷ đồng từ một số tài khoản lạ với nội dung "DO DUC DAT chuyen tien". Nhận thấy đây không phải là số tiền của vợ chồng anh chị, do đó, chị Trang đã đến Công an phường Tân Giang trình báo để giải quyết.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Giang đã nhanh chóng tiến hành xác minh và làm rõ số tiền trên là của anh Đỗ Đức Đạt (nơi ở hiện tại: phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội). Được biết, ngày 11/9, anh Đỗ Đức Đạt thực hiện giao dịch chuyển khoản số tiền 02 tỷ đồng cho đối tác kinh doanh. Do nhầm lẫn trong quá trình giao dịch, số tiền trên đã được chuyển ngoài ý muốn vào tài khoản của anh Hà Vũ Quang.

Ngày 23/9/2025, tại trụ sở Công an phường Tân Giang, cán bộ Công an phường đã tiến hành làm việc với hai bên. Cùng ngày, Ngân hàng BIDV chi nhánh Cao Bằng đã giao dịch chuyển trả thành công 02 tỷ đồng về tài khoản của anh Đạt.

Anh Đào Hồng Huy, đại diện ủy quyền của anh Đỗ Đức Đạt đã gửi thư cảm ơn tới Công an phường Tân Giang và gia đình anh Hà Vũ Quang với tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ kịp thời chuyển trả lại tiền cho anh Đạt.

Qua đây, lực lượng Công an khuyến cáo công dân cần hết sức thận trọng, xem kỹ số tài khoản trước khi chuyển tiền. Khi có số tài khoản lạ chuyển đến mà xác định không phải tiền của mình thì khẩn trương đến cơ quan Công an để trình báo, tránh trường hợp lừa đảo.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

Linh San

An ninh tiền tệ

