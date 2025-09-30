Công an khuyến cáo: Người dân cảnh giác trước thông tin "Chính phủ tặng quà Tết 1 triệu đồng", không cung cấp CCCD, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ văn bản hay thông báo chính thức nào từ Chính phủ, Bộ Nội vụ hoặc các cơ quan có thẩm quyền về việc hỗ trợ 01 triệu đồng/người dịp Tết Nguyên đán.

Đơn vị cho biết thêm, thông tin chưa được xác thực nêu trên xuất hiện sau khi Chính phủ có chính sách tặng 100.000 đồng/người trên phạm vi cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2025 – một món quà có ý nghĩa tinh thần, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân. Một số đối tượng đã lợi dụng sự kiện này để xuyên tạc, tạo tin giả, gây nhiễu loạn thông tin.

Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã tiếp nhận nhiều phản ánh từ người dân liên quan đến vấn đề trên. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối:

- Không chia sẻ, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng;

- Không làm theo hướng dẫn từ các tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc;

- Không cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ đường link lạ nào.

Công an tỉnh cũng chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện, phòng tránh các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng; kêu gọi người dân khi phát hiện hành vi tung tin sai sự thật, giả mạo cơ quan nhà nước hoặc nghi ngờ hành vi lừa đảo, cần chủ động liên hệ với Công an địa phương để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Để tiếp cận thông tin chính xác, người dân nên theo dõi các kênh chính thức như: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Trang TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng và các cổng thông tin của cơ quan nhà nước tại địa phương.

Công an tỉnh Lâm Đồng kêu gọi người dân tích cực phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh thông tin, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và gìn giữ ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng