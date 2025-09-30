Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Làm giả hàng trăm hồ sơ bảo hiểm, chiếm đoạt số tiền lớn của Công ty Prudential

30-09-2025 - 09:31 AM | Tài chính - ngân hàng

Từ tháng 6/2021 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện 213 bộ hồ sơ giả, chiếm đoạt của Công ty Prudential tổng số tiền hơn 546 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) ngày 29/9 đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 10 đối tượng trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn trục lợi chính sách bảo hiểm nhân thọ xảy ra tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ) nay là xã Nam Phước, TP Đà Nẵng.

Theo đó, nhà chức trách đã áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Hạnh (26 tuổi, trú xã Nam Phước). 9 bị can còn lại từ 33 đến 50 tuổi, cùng trú địa phương gồm: Võ Thị Gái, Nguyễn Hồng Thuỷ, Huỳnh Thanh Việt, Nguyễn Ngọc Anh Tài, Vũ Thị Thuỷ, Trần Thị Viên, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lưu Thị Lan, Nguyễn Thanh Hoàng. Tất cả các bị can đề bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Nguyễn Thị Hạnh, khi làm thư ký cho cộng tác viên bảo hiểm Prudential, đã phát hiện nhiều sơ hở trong khâu xét duyệt tự động chi trả quyền lợi bảo hiểm dưới 6 triệu đồng. Khi nộp hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến trên ứng dụng Zalo, nếu quyền lợi bảo hiểm chi trả mỗi lần nhỏ hơn hoặc bằng 6.000.000 đồng thì hệ thống tự động sẽ tự xét duyệt và chi trả quyền lợi. Đối với quyền lợi bảo hiểm chi trả mỗi lần lớn hơn số tiền 6.000.000 đồng thì hồ sơ sẽ dừng lại cho Thẩm định viên thẩm định.

Lợi dụng điều này, Hạnh cùng đồng phạm làm giả hồ sơ y tế, giấy tờ viện phí để gửi yêu cầu chi trả bảo hiểm. Cảnh sát điều tra cho biết, từ tháng 6/2021 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện 213 bộ hồ sơ giả, chiếm đoạt của Công ty Prudential tổng số tiền hơn 546 triệu đồng. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

