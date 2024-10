Tài khoản ngân hàng bỗng nhận được số tiền lớn không rõ nguồn gốc, người phụ nữ tại Lai Châu lập tức báo công an tìm nguyên nhân

Ảnh minh họa

Theo Công an tỉnh Lai Châu, Phòng An ninh mạng và PCPT sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lai Châu vừa qua đã nhận được trình báo của công dân V.H, sinh sống trên địa bàn TP. Lai Châu về việc nhận được tiền do người khác chuyển khoản nhầm. Qua được nghe tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo “chuyển khoản nhầm”, với tinh thần cảnh giác, chị V.H đã đến trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Từ các thông tin được cung cấp, phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao đã tiến hành xác minh, xác định công dân chuyển khoản nhầm là anh N.H.V trú tại phường Thuận Lộc, thành phố Huế, do sơ suất đã chuyển khoản nhầm số tiền 30.100.000 đồng (ba mươi triệu một trăm nghìn đồng). Đơn vị đã phối hợp với Công an phường Thuận Lộc, TP. Huế tiến hành xác minh thông tin cá nhân, thông tin liên quan đến giao dịch ngân hàng, qua đó xác định việc anh N.H.V chuyển khoản nhầm vào tài khoản của chị V.H là chính xác.

Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao đã hỗ trợ công dân V.H chuyển lại số tiền nói trên về tài khoản của anh N.H.V. Nhận lại tiền, anh N.H.V đã gửi lời cảm ơn chân thành đến chị V.H và cơ quan Công an.

Qua sự việc nói trên, phòng An ninh mạng và PCPT sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lai Châu đề nghị người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, tránh nhầm lẫn chuyển khoản nhầm; đối với người nhận được tiền chuyền khoản nhầm, không sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân và cần tới ngân hàng và cơ quan công an để được hỗ trợ, cảnh giác trước thủ đoạn “chuyển khoản nhầm” của các đối tượng lừa đảo.