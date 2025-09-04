Tài sản của 2 con trai Tổng thống Trump tăng vọt ngày American Bitcoin chào sàn

Theo Reuters đưa tin, cổ phiếu American Bitcoin, doanh nghiệp chuyên khai thác tiền số gắn liền với 2 con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng vọt trong ngày giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq hôm 3/9.

Cổ phiếu American Bitcoin có lúc đạt đỉnh 14,52 USD trước khi chốt phiên ở mức 8,04 USD, tăng 16,5% so với giá tham chiếu.

Với 908,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, giá trị vốn hóa công ty lên đến 7,3 tỷ USD. Phần sở hữu khoảng 20% của Eric Trump và Donald Trump Jr. có giá trị vào khoảng hơn 1,5 tỷ USD.

American Bitcoin hiện phần lớn do công ty hạ tầng năng lượng Hut 8 nắm giữ (khoảng 80%). Trong hồ sơ gửi sàn chứng khoán, American Bitcoin cũng cho biết sẽ phát hành thêm 2,1 tỷ USD cổ phiếu để mua bitcoin hoặc đầu tư vào thiết bị khai thác mới.



Sự bùng nổ của tiền điện tử đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng và tiềm năng cho gia đình Trump, vốn trước đây tập trung vào bất động sản và sân golf. Eric Trump, đồng sáng lập và giám đốc chiến lược của American Bitcoin, cho biết tiền số hiện chiếm ít nhất 50% công việc của ông.

Với vai trò đồng sáng lập kiêm Giám đốc chiến lược tại American Bitcoin, Eric Trump tự ví mình giống như người phát ngôn của công ty. “Tiền số từng gặp vấn đề lớn trong việc truyền tải thông điệp. Tôi nghĩ trong 12-18 tháng qua, tôi đã trở thành một trong những tiếng nói hiệu quả nhất của ngành, không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn cầu” .

Thậm chí, trong một phát biểu tại phiên thảo luận tại hội nghị Bitcoin Châu Á, Eric Trump còn nói rằng: “Không còn nghi ngờ gì nữa, Bitcoin sẽ đạt 1 triệu USD ".

Trước đó, vào tháng 5 năm nay, trong một cuộc phỏng vấn với Rug Radio, cựu CEO Binance Changpeng Zhao kỳ vọng Bitcoin sẽ đạt 1 triệu USD mỗi token trong chu kỳ này. Dự đoán giá của ông được đưa ra trong bối cảnh các quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục) Bitcoin giao ngay được thể chế hóa tại nhiều quốc gia. Đây được xem là điểm tốt và là động lực quan trọng của thị trường.