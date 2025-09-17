Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng bao nhiêu trong ngày VIC vượt VCB trở thành cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán?

Phiên giao dịch ngày 17/9, cổ phiếu Vingroup (mã VIC) tăng 6% lên 143.100 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa doanh nghiệp đạt hơn 555.000 tỷ đồng. Với mức này, Vingroup vượt Vietcombank để trở thành doanh nghiệp có giá trị lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, lần đầu tiên kể từ năm 2021.

Diễn biến này giúp tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng thêm 424 triệu USD (tương đương 3,08%), nâng tổng giá trị tài sản ròng lên 14,2 tỷ USD, theo cập nhật của Forbes. Với mức này, ông Vượng đứng thứ 188 trong danh sách tỷ phú thế giới, tiếp tục giữ vững vị trí người giàu nhất Việt Nam.

Trong khi đó, các tỷ phú Việt Nam khác ghi nhận biến động giảm. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet Air) có tài sản 3,6 tỷ USD, giảm 67 triệu USD. Ông Trần Đình Long (Hòa Phát) sở hữu 2,9 tỷ USD, giảm 117 triệu USD. Ông Hồ Hùng Anh (Techcombank, Masan Consumer) còn 2,6 tỷ USD, giảm 65 triệu USD.

Tính từ đầu năm 2025, giá cổ phiếu VIC đã tăng gấp 3,5 lần, vốn hóa tăng thêm khoảng 400.000 tỷ đồng – mức tăng mạnh nhất trong nhóm VN30.

Diễn biến cổ phiếu VIC từ đầu năm.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, Vingroup ghi nhận doanh thu 130.476 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 11.159 tỷ đồng, tăng 69%. Trong mảng công nghiệp – công nghệ, VinFast bàn giao 72.167 ô tô điện toàn cầu, gấp 3,2 lần cùng kỳ; tại Việt Nam, số lượng bàn giao đạt 67.569 xe. Mảng xe máy điện cũng lập kỷ lục mới với hơn 114.000 xe, tăng 5,5 lần so với cùng kỳ.

Ở mảng thương mại dịch vụ, doanh thu bất động sản nửa đầu năm đạt 70.500 tỷ đồng, gần gấp ba cùng kỳ. Vinhomes tiếp tục đóng góp lớn với doanh số bán hàng 67.500 tỷ đồng và giá trị hợp đồng chưa ghi nhận đạt hơn 138.000 tỷ đồng.

Trong báo cáo phân tích, Vietcap dự báo doanh số xe điện VinFast đạt 151.000 chiếc năm 2025 và 187.000 chiếc năm 2026, nhờ nhu cầu trong nước và các chính sách hỗ trợ xe điện. Đơn vị này cũng dự phóng lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 của Vingroup đạt 20.100 tỷ đồng, trong đó nửa cuối năm được thúc đẩy bởi doanh số bất động sản và mảng khách sạn.



