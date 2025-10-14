Tài sản riêng giá trị nhất của Phương Oanh

Dù từng thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ người mẫu, kinh doanh thời trang đến ca hát nhưng với Phương Oanh, diễn xuất mới là “tài sản riêng” đắt giá nhất mà cô sở hữu. Không phải vì nghề diễn giúp cô nổi tiếng, mà vì chính những vai diễn ấy khiến khán giả thực sự nhớ và yêu cô.

Người mẫu tay ngang lấn sân diễn xuất

Phương Oanh, tên đầy đủ là Đỗ Phương Oanh, là một trong những gương mặt nữ chính nổi bật nhất của dòng phim truyền hình Việt trong hơn một thập kỷ qua. Xuất thân là người mẫu tự do, Phương Oanh bước chân vào nghệ thuật mà không qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào. Năm 2012, cô có vai diễn đầu tay trong Hoa Bay, rồi sau đó dần xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như Lời Thì Thầm Từ Quá Khứ, Ngược Chiều Nước Mắt hay Gái Già Xì Tin. Những vai diễn ban đầu chưa giúp cô tạo tiếng vang, nhưng lại chứng minh được một điều: cô không chọn nổi tiếng nhanh, mà chọn đi đường dài.

Phương Oanh xinh đẹp một thời trong Hoa Bay

Khán giả thời điểm ấy chưa nhớ tên, nhưng đã bắt đầu nhận ra một gương mặt có nhan sắc xinh đẹp, rất "búp bê", biểu cảm thật và lối diễn không cầu kỳ. Phương Oanh diễn bằng cảm xúc bản năng, đôi khi còn vụng về, nhưng có nét chân thành khiến người ta dễ tin. Chính sự kiên trì trong giai đoạn ấy đã tạo nền móng cho bước ngoặt lớn của cô vài năm sau đó, khi Quỳnh Búp Bê xuất hiện và thay đổi tất cả.

Bước ngoặt mang tên Quỳnh Búp Bê

Nếu hỏi đâu là vai diễn định hình tên tuổi Phương Oanh, câu trả lời chắc chắn là Quỳnh Búp Bê. Bộ phim lên sóng năm 2018, kể về cuộc đời của một cô gái bị đẩy vào con đường tăm tối, nhưng vẫn giữ trong mình sự mạnh mẽ và khát vọng sống. Đây là dự án từng gây bão dư luận, không chỉ vì nội dung gai góc mà còn bởi diễn xuất đầy ám ảnh của Phương Oanh.

Vai Quỳnh là thước đo rõ ràng nhất cho khả năng của cô: một người chưa từng học qua trường lớp chính quy vẫn có thể làm khán giả khóc, giận, thương theo từng ánh mắt và cử chỉ. Từ cô gái quê chân chất, bị dượng làm nhục, mẹ ruột nghi kỵ đến người phụ nữ từng trải, mọi giai đoạn biến chuyển tâm lý của Quỳnh đều được cô thể hiện tinh tế.

Quỳnh Búp Bê

Sau Quỳnh Búp Bê, Phương Oanh được khán giả nhớ tên. Cô trở thành lựa chọn hàng đầu cho các vai nữ chính trên sóng VTV, góp mặt liên tục trong Cô Gái Nhà Người Ta, Lựa Chọn Số Phận, rồi đỉnh cao nhất phải kể đến Hương Vị Tình Thân - tác phẩm gây nhiều tranh cãi nhưng lại giúp Phương Oanh trở thành cái tên bảo chứng rating trên sóng truyền hình. Nếu Quỳnh Búp Bê là vai diễn khiến người ta thương, thì Hương Vị Tình Thân lại là vai khiến người ta tin tranh cãi, bàn tán nhưng không thể nào bỏ qua.

Hương Vị Tình Thân

Sự trở lại gần nhất và phản ứng trái chiều

Sau thời gian vắng bóng vì lập gia đình và sinh con, Phương Oanh tái xuất với phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Dù phim chưa lên sóng đã gây tranh cãi khi khán giả liên tục nhắc lại ồn ào đời tư của cô, nhưng xét riêng về diễn xuất, đây là một bước trở lại đáng ghi nhận. Nhân vật Mỹ Anh mà cô đảm nhận không phải tuýp vai cô gái nghèo vượt khó, bị xã hội chà đạp như trước, mà là một người phụ nữ nhẹ nhàng, tinh tế, vừa có chiều sâu cảm xúc vừa có nét điềm đạm của tuổi trưởng thành.

So với thời Quỳnh Búp Bê, Phương Oanh bớt bộc phát, tiết chế hơn trong biểu cảm. Có khán giả nói cô diễn nhạt, nhưng với người đã theo dõi cô lâu, đó là dấu hiệu của sự chín muồi, không cần cường điệu, chỉ cần ánh mắt và giọng nói cũng đủ để thể hiện cảm xúc nhân vật. So với những tác phẩm trước đây, Mỹ Anh ở Gió Ngang Khoảng Trời Xanh có lẽ chính là hình ảnh đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp của Phương Oanh. Phản ứng ban đầu có thể chưa ủng hộ tuyệt đối nhưng ít nhất, cô vẫn đang đứng trên con đường cũ, làm giàu thêm cho "tài sản riêng" của mình và vẫn được một bộ phận người xem công nhận.

Giữa hàng những công việc từng thử sức hay thậm chí là cuộc sống cá nhân luôn được chú ý, vẫn có một thứ Phương Oanh chưa bao giờ đánh mất, đó chính là tình yêu với diễn xuất. Từ cô người mẫu trẻ mơ hồ năm nào đến ngôi sao được săn đón của VTV, mọi thứ đều được xây nên từ những vai diễn. Thời gian có thể khiến cô chững lại, khán giả có thể thay đổi, nhưng mỗi lần cô xuất hiện trên màn ảnh, người ta vẫn thấy một Phương Oanh thật sự yêu công việc của mình. Sau tất cả, tài sản riêng giá trị nhất của Phương Oanh không nằm trong biệt thự, hàng hiệu hay danh xưng mỹ miều nào đó, mà chính là một sự nghiệp diễn xuất đủ đầy, bền bỉ, sống trọn với từng vai diễn.