Tài tử Việt khiến khán giả say đắm một thời: Đột quỵ ở tuổi 57, đời tư cực bí ẩn

Nhắc đến thế hệ diễn viên thập niên 1990, khán giả khó có thể quên Huỳnh Anh Tuấn – người từng được mệnh danh là “soái ca màn ảnh Việt” bởi ngoại hình điển trai, lối diễn xuất cuốn hút và phong thái lịch lãm.

Diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Người đẹp Tây Đô, Lời thề đất mũi, Bến sông trăng, Cổng mặt trời… để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Tính đến nay, Huỳnh Anh Tuấn đã có hơn 30 năm gắn bó với màn ảnh.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn là một trong những gương mặt lãng tử nổi bật nhất của màn ảnh Việt những năm 1990

Huỳnh Anh Tuấn từng đóng nhiều phim như Những đứa con thành phố, Hương phù sa...

Những năm gần đây, nam diễn viên tập trung dành thời gian phát triển các kênh mạng xã hội, trổ tài nấu ăn. Kể từ khi lấn sân sang làm clip trên TikTok, Huỳnh Anh Tuấn nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả nhờ lối nói chuyện dí dỏm, duyên dáng. Diễn viên thường xuyên tương tác, phản hồi bình luận bằng những câu trả lời hài hước, tạo nên hình ảnh gần gũi và đời thường.

Tháng 7 vừa qua, thông tin Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ ở tuổi 57 khiến nhiều khán giả không khỏi bàng hoàng. Nam diễn viên đang tập hỗ trợ phục hồi chức năng, sức khỏe đang dần tiến triển tốt lên. Quản lý từng chia sẻ về tình trạng của nam diễn viên đang hồi phục.

"Anh chưa hồi phục hoàn toàn nên bác sĩ không cho làm việc ảnh hưởng tới hơi thở, giọng nói của anh. Cập nhật với cả nhà tình hình sức khỏe của anh Tuấn hiện phục hồi rất tốt. Các bác sĩ nói anh sẽ sớm quay trở lại thôi. Nhưng theo quan điểm của em thì anh phải mất ít nhất 2 tháng nữa mới gặp gỡ mọi người được.

Em có hỏi ý anh rồi, là có muốn xuất hiện lại chưa thì anh lắc đầu. Ý là anh không muốn gặp mọi người với giao diện chưa chỉn chu nên em và ê-kíp rất tôn trọng quan điểm của anh. Tất cả việc tụi em đang làm đều xuất phát từ mong muốn của anh Tuấn. Anh đã di chuyển về Cần Thơ được hơn 10 ngày rồi để bác sĩ tiện hỗ trợ phục hồi các chức năng. Dự kiến anh sẽ ở đây 1 tháng rồi quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh", quản lý nam diễn viên chia sẻ.

Đầu tháng 7/2025, Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ trong nhà vệ sinh

Nam diễn viên đang tập hỗ trợ phục hồi chức năng, sức khỏe đang dần tiến triển tốt lên

Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, Huỳnh Anh Tuấn được đánh giá là người sống kín tiếng. Được biết nam diễn viên đã trải qua 2 cuộc hôn nhân. Anh đã có bốn con chung với người vợ đầu tiên. Tới năm 2016, Huỳnh Anh Tuấn kết hôn lần thứ 2 với một nữ diễn viên. Tuy nhiên, nam diễn viên chưa từng công khai hình ảnh vợ con với truyền thông.

Anh từng chia sẻ: "Tôi không cho phép mình lợi dụng tình cảm của người hâm mộ để làm điều sai. Là nghệ sĩ, tôi luôn đặt đạo đức lên hàng đầu". Không ngoa khi nói rằng, anh là một trong những tài tử có cuộc sống riêng bí ẩn nhất showbiz Việt.

Dù nổi tiếng, Huỳnh Anh Tuấn chưa bao giờ phô trương đời tư

Huỳnh Anh Tuấn quay nhiều vlog ẩm thực, được khán giả yêu mến vì tính cách gần gũi, thân thiện

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn tích cực điều trị sau đột quỵ