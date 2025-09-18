Tài xế "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km: Từng có tiền án về tội cướp tài sản và cùng thủ đoạn

Ngày 18/9, thông tin Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết, cơ quan này đã tạm giam đối tượng Nguyễn Trường Giang (SN 1981, quê ở tỉnh Hưng Yên), đối tượng từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản.

Được biết, cơ quan Công an cũng đã điều tra, làm rõ một số bị hại đã bị đối tượng này dùng thủ đoạn tương tự để cưỡng đoạt tài sản như vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho một cuốc taxi với quãng đường khoảng 70km.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 11/9/2025, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bật khóc vì bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về khu vực gần bến xe Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ). Vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) nhanh chóng xác minh. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã rà soát camera, lấy lời khai nhân chứng và củng cố chứng cứ.

Ngày 12/9/2025, căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1981, trú tại thôn Đông Hạ, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, ngày 17/9, Công an phường Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng Nguyễn Trường Giang về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị, ai là nạn nhân của đối tượng Giang liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ để được hướng dẫn, phối hợp, cung cấp thông tin, làm rõ thêm hành vi phạm tội của đối tượng.