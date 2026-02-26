Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài xế ô tô vừa lái xe vừa bế trẻ con trong lòng bị xử phạt

26-02-2026 - 10:27 AM | Sống

Vừa lái ô tô vừa ôm trẻ nhỏ trong lòng ở Hà Nội, người đàn ông bị xử phạt 900 ngàn đồng.

Ngày 26-2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Hà Nội cho biết đã lập biên bản xử phạt với anh Đ.T.T. (SN 1981, quê Hưng Yên), do có hành vi vừa lái ô tô vừa bế trẻ em khi tham gia giao thông. Theo đó, với vi phạm nêu trên, anh T. bị xử phạt 900.000 đồng.

Hà Nội xử phạt Tài xế ô tô bế trẻ con khi tham gia giao thông - Ảnh 1.

Tài xế T. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo CSGT, vào chiều 22-2, tài xế T. điều khiển ô tô mang BKS 89A-504.xx lưu thông trên đường Vũ Đức Thận (thuộc phường Việt Hưng, TP Hà Nội). Đáng chú ý, nam tài xế vừa lái ô tô vừa bế một em bé, hành vi này gây nguy hiểm cho người ngồi trong phương tiện cũng như các phương tiện khác, khiến dư luận bức xúc.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), đã chỉ đạo Phòng CSGT Hà Nội xác minh vụ việc. Vào cuộc xác minh, CSGT Hà Nội đã mời anh T. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, anh Đ.T.T. thừa nhận hành vi vi phạm.

Hà Nội xử phạt Tài xế ô tô bế trẻ con khi tham gia giao thông - Ảnh 2.

Tài xế ô tô vừa lái xe vừa bế trẻ con trong lòng. Ảnh cắt từ clip

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 5 lập biên bản và ra quyết định xử phạt anh Đ.T.T. về hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo việc bế trẻ nhỏ khi đang điều khiển phương tiện giao thông là một hành vi cực kỳ nguy hiểm. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường cho cả người lớn và trẻ em.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn mùng 1 Tết, nhiều tài xế bị xử phạt

Theo Nguyễn Hưởng

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ quán quân Olympia duy nhất về nước sau du học: Bảng thành tích đáng nể, đời tư gần như "mất dấu"

Nữ quán quân Olympia duy nhất về nước sau du học: Bảng thành tích đáng nể, đời tư gần như "mất dấu" Nổi bật

Công an cảnh báo nóng người dân đặt mua vàng online dịp vía Thần Tài

Công an cảnh báo nóng người dân đặt mua vàng online dịp vía Thần Tài Nổi bật

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông

Ngày Vía Thần Tài: Khách đội mưa xếp hàng hơn 10 tiếng chờ mua vàng, xuất hiện thiết bị đặc biệt tại cửa hàng Trần Nhân Tông

10:20 , 26/02/2026
“3 không thì không cưới, 3 có thì không gả” - Cha mẹ thông thái có con gái phải dạy ngay quy tắc này

“3 không thì không cưới, 3 có thì không gả” - Cha mẹ thông thái có con gái phải dạy ngay quy tắc này

10:10 , 26/02/2026
Ăn 1 loại quả đỏ chót mỗi sáng, người phụ nữ giảm 16kg trong 3 tháng bất chấp vẫn ăn hàng và uống trà sữa

Ăn 1 loại quả đỏ chót mỗi sáng, người phụ nữ giảm 16kg trong 3 tháng bất chấp vẫn ăn hàng và uống trà sữa

09:59 , 26/02/2026
Có 1 bộ phận tuyệt vời của con heo mà người trung niên và cao tuổi nên ăn thường xuyên: Rất tốt cho tim mạch và giúp ngủ ngon

Có 1 bộ phận tuyệt vời của con heo mà người trung niên và cao tuổi nên ăn thường xuyên: Rất tốt cho tim mạch và giúp ngủ ngon

09:34 , 26/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên