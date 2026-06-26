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Tạm giữ hình sự Bùi Bé Bi sinh năm 2007

| | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Bé Bi (SN 2007, quê tỉnh Cà Mau) để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy năm 2026, đồng thời triển khai cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2026 (World Cup 2026), khuya ngày 21/6, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an xã Phước An phát hiện Bùi Bé Bi (SN 2007, quê tỉnh Cà Mau) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên tiến hành kiểm tra hành chính và test nhanh chất ma túy.

Đối tượng Bùi Bé Bi (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Kết quả kiểm tra xác định Bùi Bé Bi âm tính với chất ma túy. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với lực lượng Công an, Bi đã tự nguyện đầu thú về hành vi đánh bạc trên không gian mạng thông qua ứng dụng cá cược trực tuyến “V.b.”, đồng thời tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động được sử dụng làm công cụ, phương tiện phục vụ việc đánh bạc.

Tại cơ quan Công an, Bùi Bé Bi khai nhận vào rạng sáng ngày 19/6/2026 đã sử dụng điện thoại di động truy cập vào ứng dụng trực tuyến “V.be.” để tham gia cá cược trận đấu giữa Canada và Qatar trong khuôn khổ World Cup 2026. Kết quả, Bi thua cược với số tiền gần 6 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Phạm Trang

Đời sống và pháp luật

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