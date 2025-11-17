Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tạm giữ hình sự tài xế Châu Anh Nhật

17-11-2025 - 18:11 PM | Xã hội

Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Châu Anh Nhật (SN 1998).

Ngày 17-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Châu Anh Nhật (SN 1998, trú xã Hòa Hội) để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 13-11, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 29H -768.96 do tài xế Châu Anh Nhật điều khiển có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Tạm giữ hình sự tài xế Châu Anh Nhật- Ảnh 1.

Chân dung Châu Anh Nhật. Ảnh: CA Gia Lai

Thời điểm này, tổ công tác phát hiện trên cabin xe có 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy còn bám chất ma túy. Tổ công tác tiến hành xét nghiệm nhanh chất ma túy đối với Nhật. Kết quả đối tượng dương tính với ma tuý.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sau đó đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để tiếp tục điều tra, làm rõ. Qua đấu tranh, cơ quan Công an đã làm rõ việc Nhật mua ma túy từ đối tượng Đặng Chí Hiếu (SN 2000, trú xã Hòa Hội) để sử dụng.

Cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự đối tượng Hiếu về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

