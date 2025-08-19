Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường vàng, chứng khoán

Giá vàng ổn định

Trong phiên giao dịch hôm nay (19/8), giá vàng giao ngay ổn định ở mức 3.331,49 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ giảm nhẹ 0,1% xuống 3.375,40 USD.

Sự kiện được mong chờ nhất trong tuần này là bài phát biểu của Chủ tịch Fed, Jerome Powell, tại hội nghị thường niên của Ngân hàng Trung ương ở Jackson Hole, Wyoming, từ ngày 21-23/8. Bài phát biểu này có thể làm rõ hơn về triển vọng kinh tế và định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Kyle Rodda - nhà phân tích thị trường tài chính tại Capital.com - cho biết: "Giá vàng đang củng cố và chờ đợi chất xúc tác mới để bứt phá. Tôi nghĩ sự kiện lớn cần theo dõi là hội nghị Jackson Hole và liệu Fed có đưa ra định hướng ôn hòa hay không".

Thị trường vàng đứng im chờ đợi các cuộc họp quan trọng.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường dự đoán có tới 84% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo. Vàng thường hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp và bất ổn gia tăng. Biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed, dự kiến công bố vào thứ Tư, cũng sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Về tình hình chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy rằng Washington sẽ hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga. Cam kết này được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska nhưng chưa đạt được thỏa thuận nào.

Ông Trump mô tả cuộc gặp với ông Zelenskiy là "rất tốt" và cho biết ông đã gọi điện cho ông Putin để sắp xếp một cuộc gặp ba bên.

"Trong trường hợp không chắc có thỏa thuận nào đó được ký kết giữa Ukraine và Nga, đó có thể là bất ngờ tiêu cực đối với giá vàng", Kyle Rodda nhận định thêm.

Giá bạc giao ngay giảm 0,5% xuống 37,82 USD/ounce, bạch kim tăng 0,1% lên 1.323,76 USD, và palladium giảm 0,9% xuống 1.112,34 USD.

Giá dầu cũng giảm trong phiên giao dịch sáng tại châu Á khi giới đầu tư kỳ vọng vào cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ, có thể dẫn đến việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 7 cent (0,11%) xuống 66,53 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn tháng 9 giảm 6 cent (0,09%) xuống 63,36 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán thận trọng

Thị trường chứng khoán châu Á giảm nhẹ, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trước thềm các cuộc họp quan trọng của Ngân hàng Trung ương Mỹ và những tín hiệu ngoại giao tích cực.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,11% sau khi lập kỷ lục mới trong phiên trước. Cổ phiếu của SoftBank Group giảm mạnh tới 5,69% sau khi công bố khoản đầu tư 2 tỷ USD vào Intel, với giá mua 23 USD mỗi cổ phiếu, thấp hơn giá đóng cửa của Intel.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,31% và chỉ số Kosdaq giảm 0,67%. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục đi ngang, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc giảm 0,12%.

Thị trường chứng khoán thận trọng.

Tại Mỹ, ba chỉ số chính kết thúc phiên giao dịch gần như đi ngang. Chỉ số Dow Jones giảm 0,08%, S&P 500 giảm 0,01%, trong khi Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,03%. Sự sụt giảm của các cổ phiếu công nghệ lớn như Meta Platforms (-2,3%) và Microsoft (-0,6%) đã gây áp lực lên thị trường.

Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 tăng 0,3%, tương lai DAX của Đức tăng 0,2% và tương lai FTSE tăng 0,3%.

Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu tăng nhẹ sau khi Tổng thống Ukraine Zelenskiy cho biết vấn đề an ninh quốc gia được thiện hiện trong 10 ngày tới, sau các cuộc đàm phán với ông Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu. Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu với Fox News rằng cuộc gặp giữa ông Trump với ông Zelenskiy và các đối tác châu Âu, NATO đã rất thành công.