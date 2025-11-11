Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tân CEO VinMetal: Thành viên của gia tộc họ Đỗ giữ ngôi 'vua thép' một thời, từng bắt tay THACO muốn làm thép ô tô nhưng bất thành

11-11-2025 - 07:43 AM | Doanh nghiệp

Ông Đỗ Tiến Sĩ đã có hơn 30 năm gắn bó với ngành công nghiệp thép Việt Nam và là em ruột của ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch HĐQT Pomina.

Tân CEO VinMetal: Thành viên của gia tộc họ Đỗ giữ ngôi 'vua thép' một thời, từng bắt tay THACO muốn làm thép ô tô nhưng bất thành- Ảnh 1.

Ông Đỗ Tiến Sĩ

Theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 3/11, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal , thành viên của Tập đoàn Vingroup (VIC) đã bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sĩ giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật , thay cho ông Nguyễn Việt Quang – Tổng Giám đốc Vingroup, người trước đó kiêm nhiệm vị trí này.

Ông Nguyễn Việt Quang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT của Vinmetal .

Chân dung tân CEO của Vinmetal﻿

Ông Đỗ Tiến Sĩ , sinh năm 1967 , quê ở tỉnh Hà Tây cũ (nay là TP. Hà Nội), sinh ra tại TP.HCM.

Đáng chú ý, ông Tiến Sĩ hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM) và thành viên HĐQT kiêm thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG).﻿

Ông Đỗ Tiến Sĩ cũng là em ruột của ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch HĐQT﻿ Pomina.

Ông Đỗ Tiến Sĩ sinh năm 1967, ông tốt nghiệp Bác sỹ Y khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM ﻿và có bằng Cử nhân Quản trị & Marketing tại Đại học Monash, Úc. Ông cũng sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (bằng đôi) tại Đại học INSEAD (Pháp) Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) .

Về kinh nghiệm công tác, ông đã có hơn 30 năm gắn bó với ngành công nghiệp thép Việt Nam. Ông từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Thép Tây Đô từ năm 1995 đến năm 2000 , sau đó ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Pomina trong giai đoạn 2000–2008. Năm 2009, ông Tiến Sĩ được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT Pomina, ông Đỗ Văn Khánh đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

Đến ﻿tháng 6/2015, ông Tiến Sĩ được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Pomina thay ông Khánh.

Trong quá trình công tác tại Pomina, ông Tiến Sĩ từng có giai đoạn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Pomina (2022–2023) và hiện nắm giữ hơn 8,6 triệu cổ phiếu POM , tương đương 3,08% vốn điều lệ .

﻿Pomina của 'gia tộc' họ Đỗ: Lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ

Thép Pomina từng là thương hiệu thép hàng đầu Việt Nam với slogan nổi tiếng "Cốt lõi của sự sống" và được biết đến là doanh nghiệp hàng đầu ngành trong giai đoạn đầu thập niên 2010.

Với sản phẩm chủ lực là thép xây dựng, công ty tập trung khai thác thị trường trọng điểm miền Nam. Sở hữu ba nhà máy (Pomina 1, 2, 3) với tổng công suất hơn 1,5 triệu tấn thép/năm, Pomina từng là biểu tượng của ngành thép nội địa.

Tuy nhiên, do đầu tư nhà máy lớn sai thời điểm, 'vua thép' một thời đã chìm vào khó khăn.﻿

Mới đây, HĐQT CTCP Thép Pomina đã thông qua dự thảo tờ trình Đại hội cổ đông bất thường để quyết nghị về việc tái cấu trúc Pomina. Đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 12/2025 và chưa có nội dung chi tiết.

Pomina dự kiến tái cấu trúc công ty sau khi công bố kết quả kinh doanh không mấy khả quan. Theo báo cáo tài chính quý 3/2025 của Pomina, ﻿doanh thu thuần quý 3 đạt 203 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ, công ty lỗ sau thuế gần 183 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 286 tỷ đồng.﻿ Đây là quý lỗ thứ 14 liên tiếp của Pomina, đưa con số lỗ luỹ kế gần 3.051 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 187 tỷ đồng.﻿

Tân CEO VinMetal: Thành viên của gia tộc họ Đỗ giữ ngôi 'vua thép' một thời, từng bắt tay THACO muốn làm thép ô tô nhưng bất thành- Ảnh 2.

2 cuộc bắt tay bất thành với Nansei và Thaco

Pomina từng có nhiều kế hoạch huy động vốn từ các đối tác lớn.

Tháng 9/2023, Pomina tiến hành thương thảo với đối tác Nansei (Nhật Bản) và đi đến thống nhất ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nội dung Pomina sẽ chuyển nhượng 51% cổ phần cho Nansei Co., Ltd với tổng giá trị 58,9 triệu USD.

Tuy nhiên, việc chuyển nhượng cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài đã bị vướng bởi tỷ lệ chuyển nhượng cho doanh nghiệp nước ngoài tối đa không vượt quá 50% theo qui định của UBCKNN.

Quy định này đã không thể đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài như thỏa thuận ban đầu với Pomina theo tỷ lệ chuyển nhượng 51% cổ phiếu, buộc Pomina phải xoay qua tìm cơ hội hợp tác khác với các nhà đầu tư trong nước và các quỹ đầu tư.

Với đối tác là Công ty THACO Industries , tuy là nhà đầu tư chuyên nghiệp nhưng cũng chưa am hiểu chiều sâu về ngành công nghiệp luyện thép.

Vì vậy, trước khi ký thỏa thuận hợp tác đầu tư, Thaco muốn nắm rõ được quy trình vận hành nhà máy, đặc biệt là lò cao. Mặt khác, mục tiêu của Thaco ngoài việc sản xuất phôi thép phục vụ ngành xây dựng thì còn mong muốn sản xuất các chủng loại thép đặc biệt phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô. Đây là yêu cầu cần có thời gian đồng nghĩa lộ trình hợp tác sẽ bị kéo dài.

Kết quả, 2 bên đã không thể tiếp tục triển khai.

VinMetal được Vingroup thành lập ngày 6/10/2025 với vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng . Cơ cấu sở hữu gồm Vingroup nắm 98% cổ phần , hai con trai của ông Phạm Nhật Vượng Phạm Nhật Quân Anh Phạm Nhật Minh Hoàng – mỗi người góp 1% vốn .

Mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Tân CEO VinMetal: Thành viên của gia tộc họ Đỗ giữ ngôi 'vua thép' một thời, từng bắt tay THACO muốn làm thép ô tô nhưng bất thành- Ảnh 3.

VinMetal sẽ tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao. Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu – cảng – đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Việc thành lập công ty sản xuất thép trước hết nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của như bất động sản Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast… Bên cạnh đó, Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, đề xuất xây dựng, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc – Nam, tuyến TP.HCM – Cần Giờ và Hà Nội – Quảng Ninh.

Trong dài hạn, Công ty đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong sản xuất thép xanh trên thị trường nội địa, ứng dụng công nghệ giảm phát thải carbon và tái sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo, góp phần thúc đẩy công nghiệp luyện kim nói riêng, cũng như công nghiệp nặng tại Việt Nam phát triển.

Vingroup thành lập công ty thép Vinmetal vốn điều lệ 10 nghìn tỷ đồng: Lộ diện 2 đồng sáng lập

Lịch Thiệp

Nhịp sống thị trường

