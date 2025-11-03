Tận thấy khu 'đất vàng' khiến diễn viên Trương Ngọc Ánh vướng lao lý

Vào tháng 4/2011, Ngân hàng VietinBank từng muốn xây trụ sở tại khu đất 112 Nguyễn Thị Minh Khai. Khi đó, khu đất số 112 gồm hai phần là nhà biệt thự 2 tầng với diện tích hơn 833 m2 do 4 hộ dân đang sử dụng dưới sự quản lý của Công ty Quản lý nhà TPHCM và dãy nhà 2 tầng với diện tích 440 m2 của VietinBank. Khu đất này nằm trong dự án mở rộng Trường Lê Quý Đôn đã được UBND TPHCM chấp thuận năm 2007. Ảnh: Báo Người Lao Động.