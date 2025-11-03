Tận thấy khu 'đất vàng' khiến diễn viên Trương Ngọc Ánh vướng lao lý
Khu “đất vàng” diễn viên khiến Trương Ngọc Ánh vướng lao lý nằm trên trục đường có giá lên đến 800 triệu đồng/m2, thuộc khu trung tâm đắt đỏ nhất TPHCM. Hiện tại, khu đất này nằm sát khuôn viên Trường THPT Lê Quý Đôn, phường Xuân Hoà.
Công ty CP Bất động sản Đất Rồng là chủ đầu tư của dự án tòa nhà Indochine tại địa chỉ 112 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa, TPHCM). Người đại diện pháp luật của công ty là bà Trương Ngọc Ánh - nghệ sĩ, diễn viên kiêm doanh nhân được biết đến trong lĩnh vực giải trí và bất động sản. Khu đất này đã được cải tạo hoàn chỉnh, nằm sát Trường THPT Lê Quý Đôn, gồm 4 mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần - Lê Quý Đôn.
Địa chỉ số 112 Nguyễn Thị Minh Khai nằm đối diện Dinh Độc Lập, ngay góc giao lộ giữa Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng Tám - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chỉ cách chợ Bến Thành và Nhà hát TPHCM khoảng 1-2km.
Theo Công an TPHCM, vào tháng 12/2007, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân.
Tuy nhiên, Công ty Đất Rồng trong quá trình hoạt động, bà Ánh kêu gọi ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng, tính theo giá trị các thời điểm trước đó) vào 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine số 112 Nguyễn Thị Minh Khai. Riêng dự án này, ông M. đã chuyển cho Ánh 4,49 triệu USD (tương đương 72 tỷ đồng).
Bà Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc có hành vi gian dối, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình kêu gọi góp vốn thực hiện dự án bất động sản tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai.
Vào tháng 4/2011, Ngân hàng VietinBank từng muốn xây trụ sở tại khu đất 112 Nguyễn Thị Minh Khai. Khi đó, khu đất số 112 gồm hai phần là nhà biệt thự 2 tầng với diện tích hơn 833 m2 do 4 hộ dân đang sử dụng dưới sự quản lý của Công ty Quản lý nhà TPHCM và dãy nhà 2 tầng với diện tích 440 m2 của VietinBank. Khu đất này nằm trong dự án mở rộng Trường Lê Quý Đôn đã được UBND TPHCM chấp thuận năm 2007. Ảnh: Báo Người Lao Động.
Sau đó, VietinBank hoán đổi đất với TPHCM. Tháng 12/2007, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng bồi thường cho 4 hộ dân.
Sau đó, 4 hộ dân hoàn trả lại toàn bộ khoản tiền này cho bà Ánh và N.M.H., song bà Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại 10 tỷ chiếm đoạt, sử dụng cá nhân và không hạch toán sổ sách.
Đáng chú ý, ngay trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, bà Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H. (SN 1964, ngụ phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân mua khu đất của 4 hộ dân với giá 7.917 lượng vàng, thấp hơn nhiều so với giá trị 12.917 lượng vàng được kê trong hợp đồng đầu tư.
Bà Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng lại hạch toán trong sổ sách công ty là 4.458 lượng, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị để chiếm đoạt phần chênh lệch.
Hiện tại, giá đất trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai đang giao dịch lên đến 800 triệu đồng/m2.
Đối diện khu đất 112 Nguyễn Thị Minh Khai, ngay góc đường Nguyễn Thị Minh Khai - Lê Quý Đôn là một khách sạn có tên tương tự như dự án do bà Trương Ngọc Ánh kêu gọi đầu tư, nhưng thuộc sở hữu của đơn vị khác, không liên quan gì đến dự án tòa nhà Indochine.
Theo Duy Quang - Duy Anh
Tiền Phong
