Tập đoàn chế biến thịt hàng đầu Brazil rót 100 triệu USD xây 2 nhà máy ở Hải Phòng và Tp.HCM

Tháng 3/2025, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva công bố một doanh nghiệp Brazil sẽ đầu tư 100 triệu USD vào nhà máy chế biến thịt bò ở Việt Nam. Đây là công bố của ông tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Brazil nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của ông.

﻿Sau đó, Reuters đưa tin nhà đầu tư này chính là Tập đoàn JBS S.A, vốn là doanh nghiệp chế biến thịt hàng đầu Brazil.

﻿Ngày 7/8, thông tin từ Cục Hải quan đã có nhiều cập nhật về thương vụ này, liên quan tới cuộc làm việc giữa Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn và ông Fabio Maia de Oliveira, Giám đốc phát triển kinh doanh toàn cầu của JBS.

Trước mắt, JBS sẽ xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm hiện đại tại Hải Phòng và sau đó tại TP.HCM theo hình thức doanh nghiệp chế xuất, sản xuất chế biến sản phẩm để xuất khẩu.﻿

﻿Ông Fabio cũng đề nghị Hải quan Việt Nam cung cấp thông tin về các quy định về thủ tục hải quan liên quan đến việc nhập khẩu để chế biến một số sản phẩm thịt (thịt bò…), nội tạng và phụ phẩm thịt từ Brazil vào Việt Nam để xuất khẩu sang Trung Quốc và các thị trường khác.

Phía Hải quan Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa về thủ tục hải quan liên quan khi JBS thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn đã thông tin cho JBS các quy định về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình nhập khẩu mặt hàng thịt và phụ phẩm từ thịt để chế biến và xuất khẩu, tuy nhiên cần đảm bảo thực hiện các quy định liên quan đến kiểm dịch của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Đồng thời, Phó Cục trưởng nhấn mạnh hiện nay Việt Nam đang thực hiện 17 Hiệp định thương mại tự do, do đó, JBS cần xem xét để tận dụng ưu đãi thuế khi thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.﻿

Tập đoàn JBS là một tập đoàn đa quốc gia của Brazil, hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, chủ yếu là thịt gia súc, gia cầm. JBS là một trong những nhà cung cấp thịt gà, thịt bò lớn nhất thế giới có trụ sở chính tại Brazil và hiện diện tại nhiều quốc gia trên toàn cầu với trên 280.000 nhân viên trên toàn thế giới, hơn 250 cơ sở sản xuất và khách hàng tại hơn 180 quốc gia.

Việc JBS dự kiến đầu tư nhà máy chế biến thực phẩm hiện đại tại Việt Nam không chỉ đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất, phân phối trong khu vực và toàn cầu mà còn là cơ hội giải quyết việc làm cho lực lượng lao động của Việt Nam trong thời gian tới.