Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa phát động 1 việc "không thể chậm trễ" chưa từng có trên toàn quốc

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Vingroup. Ảnh: VIC

Đây là chiến dịch "Cùng hành động vì bầu trời xanh" vừa được phát động ngày 10/9. Chiến dịch được Quỹ Vì Tương Lai Xanh cùng các công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Vingroup triển khai nhân Ngày Không khí sạch vì bầu trời xanh (7/9), Ngày Bảo vệ tầng ozone (16/9), đồng thời tiếp nối lan tỏa của chuỗi chương trình "Thứ Tư Ngày Xanh". Chiến dịch này được triển khai trên quy mô toàn quốc nhằm hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích hành động thiết thực cũng như truyền cảm hứng về một lối sống hài hòa và trách nhiệm với môi trường.

TS Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì Tương lai xanh, phát biểu.

TS Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì Tương lai xanh – Tập đoàn Vingroup, chia sẻ, theo các báo cáo quốc tế, Việt Nam hiện đứng thứ 22 – 23 trong số các quốc gia ô nhiễm không khí nặng nề nhất toàn cầu và là quốc gia có chất lượng không khí kém thứ hai trong ASEAN. Đáng chú ý, Hà Nội từng nằm trong nhóm 8 thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. Ước tính, ô nhiễm không khí gây ra khoảng 60.000 ca tử vong sớm mỗi năm ở Việt Nam, với những bệnh phổ biến như tim mạch, đột quỵ, ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và nhiễm trùng đường hô hấp.

"Chiến dịch "Cùng hành động vì bầu trời xanh" không đơn thuần là tập hợp những hoạt động riêng lẻ mà là một chiến lược tổng thể, hài hòa, bao trùm bốn khía cạnh trọng yếu của phát triển bền vững. Đó là cam kết cộng đồng, tiêu dùng xanh, tri thức xanh và tiết kiệm năng lượng - giảm phát thải. Với sự đồng hành của toàn bộ hệ sinh thái Vingroup và sự hưởng ứng rộng rãi từ cộng đồng, chúng tôi tin rằng chiến dịch sẽ góp phần bảo vệ bầu khí quyển - nền tảng sự sống của nhân loại – góp phần kiến tạo một tương lai xanh, bền vững cho các thế hệ mai sau", TS Lê Thái Hà nhấn mạnh.

Tại lễ phát động chiến dịch và tọa đàm mang tên "Chung tay bảo vệ bầu trời xanh – thách thức và giải pháp, PGS. TS Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết, tại Việt Nam, vấn đề ô nhiễm không khí ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tại những đô thị lớn, tình trạng khói bụi và khí thải từ phương tiện giao thông chiếm tỷ trọng đáng kể, từ đó góp phần làm tăng tỷ lệ bệnh về đường hô hấp và tim mạch. Trong khi thực tế cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 đòi hỏi quốc gia phải có các bước đi mạnh mẽ để cắt giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông vận tải.

PGS. TS Nguyễn Đình Thọ chia sẻ về những nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí tại Việt Nam.

PGS. TS Nguyễn Đình Thọ cho biết, tiêu chuẩn nhiên liệu carbon thấp (LCFS) được xem là một công cụ chính sách có khả năng tạo ra thay đổi căn bản trong cách tiếp cận đối với ô nhiễm không khí tại Việt Nam. Theo ông, dù chính sách thuế ưu đãi cho xe điện đã được ban hành nhưng vẫn chỉ mang tính khuyến khích ban đầu, chưa đủ để hình thành một thị trường tự vận hành. Trong khi đó, LCFS có thể đóng vai trò như công cụ điều tiết, đặt ra tiêu chuẩn phát thải carbon cho mỗi đơn vị năng lượng, đồng thời tạo áp lực kinh tế buộc doanh nghiệp phải thay đổi công nghệ hoặc chi trả chi phí cao hơn.

PGS. TS Đàm Hoàng Phúc, Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô, ĐH Bách Khoa Hà Nội, cho rằng, để "Chung tay bảo vệ bầu trời xanh" hay chuyển đổi xanh nói chung, chúng ta phải thấy rằng đây là công việc trải đều, làm đồng loạt với 3 trụ cột phải song hành giống như "thế chân kiềng", bao gồm chính sách, công nghệ và nhận thức cộng đồng. "Chỉ khi thực hiện đủ 3 trụ cột này thì việc chuyển đổi xanh mới bền vững được", PGS. TS Đàm Hoàng Phúc cho biết.

Việt Nam đang có nhiều lợi thế để chuyển đổi xanh, biến thách thức thành cơ hội phát triển. "Đầu tiên, đó là Việt Nam chúng ta có cam kết chính trị rất lớn từ Chính phủ. Thứ hai, Việt Nam có lợi thế về nguồn năng lượng tái tạo như bờ biển rộng lớn, có nắng, có gió... Chúng ta có đầy đủ các yếu tố để chuyển đổi năng lượng tái tạo. Thứ ba, đặc trưng của người Việt, nhất là người trẻ đều rất thích công nghệ. Việc yêu thích công nghệ cũng thường thích sự thay đổi. Đây là 3 lợi thế rất lớn của Việt Nam", Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô, ĐH Bách Khoa Hà Nội chia sẻ.

"Việt Nam phải hành động ngay hôm nay"

TS Hoàng Dương Tùng cho rằng cần đo lường cụ thể về mức độ ô nhiễm không khí.

Không còn nhiều thời gian để chần chừ, theo TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam (nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường – Bộ Nông nghiệp và Môi trường), chúng ta phải hành động. "Điều tôi mong mỏi nhất là "hãy hành động". Chúng ta phải tạo ra các giải pháp bứt phá trong nghiên cứu khoa học để tạo ra kết quả, chỉ tiêu có thể đo lường được trong các lĩnh vực như giao thông, công nghiệp... Những dữ liệu cụ thể thu được này sẽ cho chúng ta biết rằng mình đang đi được đến đâu trong lộ trình hướng tới "Net Zero năm 2050", để từ đó có những điều chỉnh hợp lý", TS Dương Hoàng Tùng bày tỏ.

Các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Võ Lê Duy Đức, Giám đốc Kinh doanh Năng lượng của VinEnergo, cho hay cộng đồng doanh nghiệp cần nhìn nhận về vấn đề chuyển đổi năng lượng. "Ngoài chính sách của Chính phủ, người dân nâng cao nhận thức, bản thân các doanh nghiệp lớn phải tiên phong về chuyển đổi năng lượng, cam kết về không phát thải. Đây sẽ là động lực rất lớn để Việt Nam đạt được mục tiêu về "Net Zero" đã đề ra. Riêng với VinEnergo, dù là một doanh nghiệp trẻ, nhưng chúng tôi đang làm việc ngày đêm để triển khai các dự án điện sạch càng sớm càng tốt, cung cấp năng lượng tái tạo càng nhiều càng tốt cho hệ thống điện quốc gia".

"Năm 2050 còn rất xa thời điểm nhiệt độ tăng cao nhất. Năm 2050 còn rất xa đối với tất cả chúng ta. Nhưng đột nhiên tôi nhớ đến câu nói của một trong những chuyên gia Trung Quốc mà chúng tôi đã làm việc cùng hồi đầu năm nay: "Đừng chỉ đặt mục tiêu giảm phát thải, hãy đặt mục tiêu cho chất lượng không khí".

Vậy nên, tôi đề xuất một điều: Hãy lấy không khí sạch và bầu trời xanh làm thước đo. Chúng ta có thể đo lường nó hàng ngày và hàng năm. Hãy lấy đó làm mục tiêu hành động đến năm 2050. Hãy liên kết ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu, và xem xét những hành động chúng ta thực hiện đến năm 2050 có thể đo lường được hôm nay, ngày mai, năm sau và năm sau nữa, về không khí sạch ở Hà Nội và Việt Nam", ông David Payne, chuyên gia Quản lý chương trình quốc tế của UNDP Việt Nam, khuyến nghị.

Điểm nổi bật của chiến dịch "Cùng hành động vì bầu trời xanh" là chuỗi hoạt động được thiết kế theo bốn trụ cột: Gắn kết cộng đồng – Tiêu dùng xanh – Tri thức xanh – Tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải. Chẳng hạn, với Gắn kết cộng đồng, VinFast phát động phong trào tại toàn bộ đại lý và xưởng dịch vụ, giảm thời gian sử dụng điện không cần thiết, đồng thời khuyến khích khách hàng lan tỏa thông điệp trên mạng xã hội. Vinpearl hưởng ứng các ngày môi trường, trái đất, truyền đi thông điệp tiết kiệm nước, bảo vệ rừng – biển – đảo và tổ chức chương trình giáo dục môi trường cho trẻ em. VinClub tổ chức trồng cây xanh, kết hợp cuộc thi "VinClub Green Challenge" để cộng đồng chia sẻ "nhiệm vụ xanh" trên mạng xã hội. Vinhomes triển khai chuỗi "Ngày Thứ 7 Xanh" và "Ngày hội vì môi trường" tại hơn 30 khu đô thị, với hoạt động đổi rác lấy quà, thu gom dầu ăn, phân loại rác, xây dựng không gian sống xanh. Đặc biệt, Xanh SM tổ chức cuộc thi video "Đi xanh – Sống xanh" trên nền tảng Gen Green tại Việt Nam và Indonesia.



