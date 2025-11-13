Tập đoàn điện tử Đài Loan muốn rót thêm 200 triệu USD vào Việt Nam, nâng vốn đầu tư vượt 1 tỷ USD

Trong một hồ sơ gửi tới sàn chứng khoán đài loan (TWSE) trong cuối tháng 10, Lite-on Technology cho biết sẽ đầu tư thêm 200 triệu USD để tăng vốn tại công ty con Công ty TNHH LITEON Việt Nam (Lite-on Vietnam Co. Ltd.). Đây là công ty có trụ sở tại Hải Phòng.

Lite-on cho biết khoản đầu tư này sẽ được thực hiện qua ﻿nhiều đợt, tùy vào yêu cầu thực tế. Mục đích của khoản đầu tư thêm là để phục vụ việc tăng công suất ở Việt Nam.

﻿LITEON Việt Nam được thành lập vào năm 2013 với 100% vốn đầu tư từ Đài Loan; và là công ty chuyên sản xuất về bản mạch điện tử, đóng gói lắp ráp và hoàn thiện đầu máy in, scan, module wifi và linh kiện điện tử... Lite-On Việt Nam hiện có hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, bao gồm Fuji Xerox, Kyocera, ASUS, Amazon, IBM, Motorola, Sony, Samsung, Sharp, Nokia và Lenovo.

Trước khi có động thái rót thêm 200 triệu USD này, công ty đã đầu tư hơn 800 triệu USD ở Việt Nam, tức là tổng đầu tư ﻿của Lite-on tại Việt Nam sẽ vượt mốc 1 tỷ USD.

﻿Một khoản đầu tư lớn là Dự án Nhà máy Lite-On Quảng Ninh - giai đoạn 1 tại KCN Sông Khoai. Đây là KCN được đầu tư bởi nhà phát triển hạ tầng Amata của Thái Lan.

﻿Dự án được đầu tư xây dựng trên diện tích đất 30 hecta, với tổng vốn đầu tư 690 triệu USD, chuyên sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử máy tính, các thiết bị và dụng cụ quang học, thiết bị điện chiếu sáng, thiết bị truyền thông… Dự kiến, đến năm 2030, doanh nghiệp sẽ hoàn thành toàn bộ dự án với tổng công suất gần 124 triệu sản phẩm/năm.

Một khoản đầu tư lớn khác là ﻿96 triệu USD tại một dự án ở KCN VSIP Hải Phòng. Tháng 11/2022, Lite-On tổ chức ﻿lễ khánh thành nhà máy giai đoạn 2) của mình tại KCN VSIP Hải Phòng. Nhà máy có khả năng xây dựng sản xuất thông minh để phục vụ khách hàng với mức độ tự động hóa, số hóa cao, kết hợp với các công nghệ tiên tiến dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo mạng lưới vạn vật kết nối Internet để sản xuất và chế tạo các sản phẩm như Netcom, thiết bị điện tử tiêu dùng…

Một hoạt động rót thêm vốn gần đây là công ty công bố sẽ đầu tư thêm 25 triệu USD vào tháng 4/2025. Tức là chỉ trong năm 2025, công ty sẽ rót thêm hơn 900 triệu USD vào Việt Nam.