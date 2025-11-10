Tập đoàn FLC tự đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị

Tập đoàn FLC vừa công bố danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2026. FLC cho biết ngày 21/10/2025 đã gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ hai cùng các tài liệu liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2026. Tuy nhiên tính đến 17h00' ngày 31/10/2025, thời hạn đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã kết thúc, Ban tổ chức Đại hội không nhận được bất kỳ hồ sơ đề cử/ứng cử ứng nào.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã đề cử ứng viên bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty tại Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Cụ thể, ứng viên được đề cử vào HĐQT gồm ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến, bà Phùng Thị Thu Thảo. Ứng viên được đề cử vào Ban kiểm soát là bà Trần Thị Đoan.

Theo lý lịch công bố kèm theo, ông Trịnh Văn Nam hiện là trợ lý thành viên HĐQT Tập đoàn FLC. Ông đồng thời đảm nhiệm các chức vụ khác như Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land, Chủ tịch HĐQT CTCP Nông dược HAI, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền – Sân golf FLC Biscom.

Bà Phùng Thị Thu Thảo làm việc tại FLC từ năm 2016, hiện bà là Phó Ban Hành chính - Nhân sự. Ngoài ra, bà Thảo còn là thành viên HĐQT tại CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways), CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (GAB) và CTCP Chứng khoán Artex.

Bà Đoan hiện là Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (KLF), trong khi bà Yến chưa đảm nhiệm chức vụ nào tại FLC.

Cả 4 ứng viên này đều không nắm giữ cổ phiếu FLC.

Ngày 11/11 tới đây, FLC dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai tại Tầng 36-37, tòa nhà The West, số 265 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Trước đó, cuộc họp lần một vào tháng 8-2025 đã bất thành do không đủ tỉ lệ cổ đông tham dự theo quy định.

FLC cho biết cuộc họp sẽ bao gồm các nội dung như báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; miễn nhiệm và bầu bộ sung thành viên HĐQT Công ty; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

FLC cũng sẽ xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiêm toán Báo cáo tài chính các năm chưa kiểm toán của Công ty tính đến hết năm tài chính 2025; đồng thời thông qua chủ trương xử lý các vẫn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ công ty (nếu có).

Song song với việc kiện toàn nhân sự, thời gian gần đây FLC đang đẩy mạnh tiến trình tái cấu trúc toàn diện, bắt đầu bằng việc tiếp quản lại Bamboo Airways – hãng hàng không từng là "niềm tự hào" của hệ sinh thái FLC. Chưa dừng lại, FLC đang khởi động trở lại mảng bất động sản – lĩnh vực cốt lõi tạo nên tên tuổi của tập đoàn trên thị trường.



