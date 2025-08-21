Tập đoàn IT hàng đầu Ấn Độ: ‘Con người + AI’ là bước ngoặt văn minh

Công ty này đang lên kế hoạch đưa hàng loạt AI Agents vào làm việc song song với nhân viên, tạo ra mô hình "Con người + AI" nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành.

Các tập đoàn hàng đầu chuyển mình với mô hình Human + AI

Ông N. Chandrasekaran, Chủ tịch Tata Sons – công ty mẹ của Tata Group, một trong những tập đoàn có sức ảnh hưởng nhất tại Ấn Độ, cho biết TCS sẽ chi 30 tỷ rupee (tương đương với 360 triệu USD) để triển khai chiến lược Human + AI. TCS sẽ bắt đầu bằng việc xây dựng một lực lượng lớn AI Agents làm việc cùng con người và phát triển các giải pháp tích hợp, dựa trên sức mạnh hợp tác này. "Đạt được khả năng suy luận gần như con người, Gen AI không chỉ là một làn sóng công nghệ ngắn hạn. Đây là bước ngoặt mang tính văn minh," ông N. Chandrasekaran khẳng định trong báo cáo thường niên gửi cổ đông vào tháng 5/2025.

TCS hiện có hơn 607.000 nhân viên và đặt mục tiêu trở thành công ty sở hữu lực lượng AI Agents được đào tạo lớn nhất thế giới vào năm 2025. Giám đốc điều hành K Krithivasan cho biết, khách hàng của TCS đang dịch chuyển từ các thử nghiệm AI riêng lẻ sang triển khai ở quy mô tổ chức, tập trung vào các kịch bản mang lại lợi tức đầu tư rõ ràng.

Để đáp ứng nhu cầu này, TCS đã thành lập Trung tâm Xuất sắc về AI, xây dựng phòng thí nghiệm và giải pháp tùy chỉnh cho từng lĩnh vực, với hơn 150 AI Agents đã đi vào hoạt động. Ban lãnh đạo công ty nhiều lần nhấn mạnh rằng AI không tác động tới số lượng nhân sự, mà chuyển đổi bản chất công việc, để con người tập trung vào các nhiệm vụ có giá trị cao hơn.

AI không chỉ là chiến lược riêng của TCS, mà đang trở thành động lực tăng trưởng mới cho các tập đoàn dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu. Accenture – công ty tư vấn và dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu – công ty ghi nhận 1,5 tỷ USD hợp đồng mới từ GenAI chỉ riêng trong quý 3 2025, nâng tổng giá trị hợp đồng AI trong ba quý gần nhất lên 4,1 tỷ USD. Doanh thu liên quan đến AI đã đóng góp quan trọng vào mức 17,78 tỷ USD doanh thu quý, tăng 8% so với cùng kỳ. Để tận dụng đà tăng trưởng này, Accenture đã thành lập bộ phận "Reinvention Services" chuyên tích hợp AI vào chiến lược, công nghệ và vận hành cho khách hàng. Theo CEO Julie Sweet, GenAI không chỉ là một xu hướng ngắn hạn mà đã trở thành "trụ cột doanh thu mới". Theo KPMG India, 65% các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông và viễn thông (TMT) tại Ấn Độ ghi nhận tỷ suất sinh lời 10–20% từ các dự án AI.

AI "thay đổi" dịch vụ công nghệ thông tin

Theo McKinsey, sự xuất hiện của AI tạo ra khái niệm "Superagency": con người + AI có thể tăng tốc sáng tạo, nâng cao năng suất và tạo ra tác động lớn hơn gấp bội. AI được ví như "siêu công cụ" mới, tiếp nối những cột mốc lịch sử như động cơ hơi nước, Internet hay smartphone.

Khi năng suất lao động thay đổi nhờ AI, cách thức làm việc của các vị trí trong ngành dịch vụ công nghệ thông tin cũng thay đổi theo. Lập trình viên, tester,… giờ đây có AI tự động hóa các tác vụ lặp lại, để con người tập trung vào sáng tạo, kiểm soát và ra quyết định. Một nghiên cứu do GitHub tiến hành vào năm 2023 cho thấy các lập trình viên sử dụng Copilot hoàn thành tác vụ nhanh hơn tới 55,8% so với nhóm đối chứng không sử dụng công cụ này. Microsoft trong nghiên cứu hợp tác với Accenture và Avanade ghi nhận nhân viên dùng Copilot và AI agents đã tiết kiệm trung bình 121 phút/tuần, tương đương 97 giờ mỗi năm cho mỗi nhân viên, giúp cải thiện năng suất và chất lượng đầu ra thêm 16%.

AI cải thiện năng suất làm việc cho lập trình viên. Ảnh: Reuters

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp công nghệ cũng đã nhanh chóng nắm bắt và ứng dụng xu hướng này. FPT, tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, coi AI là trụ cột chiến lược và đã ứng dụng mạnh mẽ để tăng năng suất nội bộ trước khi triển khai cho khách hàng. Điển hình là CodeVista – công cụ lập trình tích hợp AI giúp lập trình viên giao tiếp an toàn với các mô hình Generative AI, đã giúp tăng 60% năng suất làm việc. Hiện có khoảng 1/2 lập trình viên của FPT, tương đương khoảng 10.000 người đang sử dụng công cụ này. Chỉ trong vòng một năm qua, CodeVista đã tạo ra 1,5 triệu dòng mã, tương đương với việc tiết kiệm khoảng 6.000 ngày công trong các dự án thực tế. Những thành tựu này không chỉ tối ưu quy trình phát triển phần mềm của FPT mà còn tạo nền tảng để FPT phục vụ khách hàng toàn cầu với tốc độ nhanh hơn, với chi phí hợp lý hơn và chất lượng cao hơn.

Có thể nói, AI đang mở ra một cách tiếp cận mới, trở thành lực đẩy của ngành dịch vụ công nghệ thông tin với mô hình "Human + AI". Những doanh nghiệp biết tận dụng AI không chỉ tối ưu vận hành nội bộ mà còn tạo ra dịch vụ đột phá cho khách hàng. Đó cũng là con đường mà các doanh nghiệp công nghệ đang cùng theo đuổi, để khẳng định vai trò trong kỷ nguyên số.