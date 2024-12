Tập đoàn Khải Hoàn Land liên tiếp đạt Top 1 đại lý xuất sắc của loạt chủ đầu tư lớn

Về mảng môi giới bất động sản, Khải Minh Land và Solution - hai thành viên quan trọng của Tập đoàn Khải Hoàn Land đang không ngừng khẳng định năng lực kinh doanh vượt trội, vai trò đại lý chủ lực của nhiều chủ đầu tư hàng đầu thị trường

Giữ vững quan hệ đối tác chiến lược với Vinhomes, Masterise Homes, Keppel Land, GS E&C, Gamuda Land, CapitaLand, Phú Long, Khang Điền, Kusto Home, Sơn Kim Land,… trong năm 2024, Khải Minh Land và Solution liên tục ký kết, tham gia phân phối nhiều dự án chất lượng, mang về doanh thu ấn tượng trên tất cả chiến dịch bán hàng. Tiêu biểu:

Khải Minh Land được vinh danh là Top đầu đại lý xuất sắc nhất tại chiến dịch mở bán phân khu thấp tầng The Orchard và phân khu cao tầng Orchard Hill trực thuộc Sycamore - Dự án nhà ở quy mô lớn của chủ đầu tư CapitaLand - Tập đoàn bất động sản lớn nhất châu Á; Top đầu đại lý bán hàng xuất sắc tại Eaton Park và Artisan Park – Bộ đôi siêu phẩm của Gamuda Land - Chủ đầu tư nổi tiếng thế giới đến từ Malaysia với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm; Top 1 đại lý xuất sắc dự án Urban Green – "Resort home" thứ hai của Chủ đầu tư Đảo Kim Cương lừng danh Kusto Home,…

Với Masteri Grand View - phân khu cao tầng đầu tiên tại The Global City - khu đô thị biểu tượng đầu tiên tại Việt Nam của chủ đầu tư Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản tiên phong, sở hữu danh mục bất động sản hàng hiệu lớn nhất Đông Nam Á với những công trình kiến trúc đẳng cấp, có giá trị vượt thời gian được công nhận trên toàn thế giới; chỉ trong một tuần ra mắt dự án, Solution liên tiếp giữ vững vị thế Top 1 đại lý có số lượng booking nhiều nhất. Tại đợt mở bán đầu tiên của dự án vào ngày 30/11 vừa qua, Solution bứt phá ngoạn mục, mang về thành tích cao nhất và chính thức giữ "ngôi vương" trong bảng vàng vinh danh các đại lý xuất sắc của Masterise Homes.

Solution – Top 1 đại lý xuất sắc dự án Masteri Grand View

Tổng doanh thu ước tính trên tất cả dự án mà Khải Minh Land và Solution mang về cho chủ đầu tư trong quý 4/2024 là hơn 2000 tỷ.

Bên cạnh các dự án kể trên, Khải Minh Land và Solution vẫn đang giữ phong độ ổn định với số lượng lớn giao dịch - booking tại các dự án khác, tiêu biểu tại khu Đông có Vinhomes Grand Park của CĐT Vinhomes; The OpusK của CĐT Sơn Kim Land; Masteri Centre Point, Lumiere Boulevard các phân khu còn lại của The Global City của CĐT Masterise Homes; tiêu biểu tại khu Nam có Khải Hoàn Prime do Khải Hoàn Land phát triển, Essensia Nam Sài Gòn của CĐT Phú Long,…

Chia sẻ trong niềm hân hoan, đại diện Khải Minh Land, Solution khẳng định rằng kết quả xứng đáng này không chỉ thể hiện bản lĩnh, nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể lãnh đạo – chuyên viên kinh doanh Khải Minh Land, Solution mà còn cho thấy tầm nhìn và chiến lược đúng đắn của Tập đoàn Khải Hoàn Land.

Được biết, cũng trong giai đoạn nước rút cuối năm 2024, Tập đoàn Khải Hoàn Land đưa ra định hướng mới trong chiến lược phát triển dài hạn nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức hiệu quả, xây dựng hệ sinh thái bất động sản vững mạnh, phát huy đúng chức năng và cộng hưởng sức mạnh tổng hòa của các công ty thành viên.

Trong đó, Khải Minh Land được Khải Hoàn Land giao phó trọng trách đẩy mạnh lĩnh vực môi giới bất động sản, cộng hưởng sức mạnh từ hệ thống chi nhánh quy mô tập trung rộng khắp và tệp khách hàng kế thừa của Tập đoàn. Sở hữu nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng dịch vụ cao và hệ thống phân phối chuyên nghiệp, Khải Minh Land không chỉ là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư danh tiếng mà còn là điểm đến tin cậy của đông đảo khách hàng mong muốn tìm kiếm một sản phẩm an cư – đầu tư lý tưởng với danh mục dự án đa dạng, chất lượng tại các khu vực giàu tiềm năng trong cả nước.

Theo nguồn tin cập nhật, Khải Minh Land đang ráo riết chuẩn bị để ra mắt ứng dụng công nghệ dành riêng đội ngũ môi giới bất động sản. Đây là sản phẩm hội tụ nhiều tâm huyết, kinh nghiệm được Khải Minh Land và đội ngũ chuyên gia hàng đầu ấp ủ và nghiên cứu, khảo sát nhiều năm liền qua, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn, tính năng hữu ích, thiết thực – một bước phát triển mới cho ứng dụng công nghệ bất động sản trong thời đại số.

Còn riêng thành viên Solution - Định vị là Nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp, đang không ngừng xây dựng và phát triển mạng lưới phân phối rộng lớn, tập trung lực lượng môi giới nòng cốt, bản lĩnh, nhiệt huyết, có ý thức gắn bó lâu dài, không chịu sự chi phối từ tình hình biến động của thị trường, trở thành cánh tay nối dài đắc lực giúp các chủ đầu tư chinh phục thị trường thành công qua từng dự án.

Cuối tháng 11, đầu tháng 12/2024, Solution tiếp tục gây chú ý khi đồng loạt khai trương 3 chi nhánh quy mô tập trung Nam Sài Gòn, Q7 tại quận 7, TP.HCM và Bình Thạnh, TP.HCM với tổng số lượng hơn 1000 chuyên viên môi giới. Không dừng lại ở đó, đơn vị này còn tiếp tục tuyển dụng số lượng lớn chuyên viên môi giới với chế độ trả lương cứng hấp dẫn và thu nhập cao top đầu thị trường, hỗ trợ data khách hàng từ Marketing, chia sẻ hoa hồng hấp dẫn nhằm đáp ứng kịp thời cho việc mở rộng quy mô hệ thống.

Tập đoàn Khải Hoàn Land bứt tốc về đích năm 2024

Như chia sẻ hồi đầu năm, 2024 sẽ là cột mốc bứt phá và tăng trưởng mạnh của Khải Hoàn Land trước chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản. Càng về cuối, toàn hệ thống Khải Hoàn Land càng bội thu nhiều thành tích.

Ngoài loạt thành tích từ thành viên Khải Minh Land, Solution, Khải Hoàn Land cũng liên tục mang về nhiều tin vui trên các dự án tham gia phát triển và phân phối.

Tập trung đẩy mạnh vai trò Nhà Phát triển Bất động sản chuyên nghiệp, Khải Hoàn Land tiếp tục nâng cao quy mô quỹ đất, xúc tiến thủ tục pháp lý và triển khai các dự án trong quỹ đất đang nắm giữ, đồng thời chọn lọc các dự án để hợp tác, đầu tư phát triển. Trong đó, dự án Khải Hoàn Prime đã ra mắt trên thị trường vào cuối năm 2023, liên tiếp đạt lượng hấp thụ mạnh, "sold out" 100% giỏ hàng trong tất cả các đợt mở bán. Dự án The Larita mà Khải Hoàn Land tham gia đồng phát triển cũng đang thu hút thị trường với lượng booking tăng vọt suốt thời gian qua, đem đến nhiều kỳ vọng cho đợt mở bán sắp đến. Hiện Khải Hoàn Land đang ấp ủ nhiều dự án hấp dẫn, sẽ chào sân trong thời gian ngắn sắp tới.

Không chỉ hăng say gặt hái thành công trong hoạt động kinh doanh, toàn hệ thống Khải Hoàn Land còn sôi nổi với hàng loạt chương trình thiện nguyện diễn ra xuyên suốt trong năm 2024. Tiêu biểu như phối hợp cùng Đoàn phường Tân Phong, quận 7 tổ chức hoạt động "Gian hàng 0 đồng – Chia sẻ yêu thương", trao tặng các phần quà Tết đến các hoàn cảnh khó khăn sinh sống trong khu vực; Hành trình xanh Khải Hoàn Land phối hợp với Quận đoàn Quận 7, Huyện Đoàn Nhà Bè tiến hành thu gom rác thải tại các dòng kênh, các tuyến đường trong khu vực; phối hợp cùng Huyện đoàn Nhà Bè tổ chức chương trình "Ấm tình nhân ái" hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã Phước Lộc và xã Nhơn Đức; hỗ trợ kịp thời bà con đang chịu ảnh hưởng từ bão Yagi tại huyện Đồng Hỷ và huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; tổ chức đêm hội Trung thu và trao tặng tủ sách Khải Hoàn cho trường Tiểu học Tân Tây 2 (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang)…

Thị trường bất động sản đang chuyển biến tích cực với những con số tăng trưởng ấn tượng, sự trỗi dậy của những tâm điểm đầu tư. Đón đầu cơ hội mới với tâm thế luôn sẵn sàng hành động, linh hoạt ứng biến trong mọi hoàn cảnh, Khải Hoàn Land cùng các thành viên Khải Minh Land, Solution đã và đang phát huy tốt mọi lợi thế cạnh tranh, tận dụng tối đa mọi nguồn lực và bứt tốc mạnh mẽ để hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra.