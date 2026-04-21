Tập đoàn Nam Mê Kông: Đón loạt tin vui từ các dự án trọng điểm

Việc trúng thầu dự án quy mô hơn 41ha tại Tỉnh Gia Lai và khơi thông dòng vốn tín dụng cho dự án tại Phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh được xem là bước đệm vững chắc, tạo đà bứt phá doanh thu cho doanh nghiệp từ năm 2026.

Mở rộng quỹ đất chiến lược tại duyên hải miền Trung

Mới đây, Nam Mekong Group chính thức trở thành nhà đầu tư dự án Khu đô thị Cát Khánh (Xã Đề Gi, Tỉnh Gia Lai, tại Cụm công nghiệp chế biến thủy sản Cát Khánh) được đánh giá là một bước tiến chiến lược quan trọng.

Theo Quyết định phê duyệt, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 41,61ha, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Đây là dự án được quy hoạch bài bản với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại. Cơ cấu sản phẩm bao gồm 981 căn nhà liền kề và 139 căn biệt thự, dự kiến đáp ứng nhu cầu an cư với quy mô dân số khoảng 4.000 người.

Về mặt quy hoạch vùng, khu đô thị Cát Khánh sở hữu vị trí đắt giá khi tọa lạc tại khu vực được định hướng trở thành trung tâm du lịch biển, khu kinh tế đặc biệt, nơi sinh sống và làm việc cho giới siêu giàu, nơi nghỉ dưỡng đẳng cấp khi bắt đầu có sự đầu tư dịch vụ siêu du thuyền hạng sang của tỉnh. Việc trúng thầu dự án này không chỉ giúp Nam Mê Kông mở rộng quỹ đất tại khu vực duyên hải miền Trung mà còn xác lập vị thế của Tập đoàn tại thị trường bất động sản nghỉ dưỡng giàu tiềm năng.

Năng lực tài chính - Điểm tựa cho những biểu tượng vươn cao

Trong hành trình kiến tạo những giá trị bền vững, sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) với vai trò đối tác chiến lược tài trợ vốn cho dự án Nam Mekong Grand Plaza (Khu đô thị mới thuộc Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương) không chỉ đảm bảo dòng vốn thi công xuyên suốt mà còn là bảo chứng tin cậy cho uy tín và năng lực thực thi của Chủ đầu tư.

Với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, Nam Mekong Grand Plaza được định vị là "viên ngọc" trọng điểm trong danh mục phát triển của Tập đoàn giai đoạn 2026-2027. Dự án tọa lạc tại vòng xoay trung tâm thuộc Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, khu vực được xem là "trái tim mới" của thành phố với sự hiện diện của Trung tâm Thương mại Thế giới WTC Bình Dương. Đặc biệt, dự án nằm liền kề ga trung tâm tuyến Metro số 1 kết nối Bến Thành - Suối Tiên kéo dài về Bình Dương, tuyến giao thông đô thị với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng được kỳ vọng tạo bước thay đổi căn bản về kết nối vùng và giá trị bất động sản khu vực.

Phối cảnh tổng thể dự án Nam Mekong Grand Plaza

Chính sự giao thoa giữa vị trí đắc địa và sự hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ đã tạo nên sức hút riêng biệt cho tổ hợp cao cấp này.

Hiện tại, Tập đoàn đã hoàn tất hồ sơ pháp lý của dự án, triển khai thi công cọc đại trà, lựa chọn nhà thầu và vật tư, sẵn sàng khởi công dự án ngày 22/4/2026. Đây được kỳ vọng là dấu mốc quan trọng để Nam Mekong Group chính thức hiện thực hóa không gian sống thượng lưu và không gian thương mại đẳng cấp, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị ngay tại cửa ngõ phía Bắc TP.HCM.

Nền tảng vững chắc và kỳ vọng tăng trưởng từ năm bản lề 2026

Trải qua hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, từ một đơn vị thành viên của Tổng công ty Vinaconex, Nam Mê Kông đã từng bước chuyển mình để trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành, trong đó bất động sản được xác định là trục phát triển cốt lõi. Thay vì đầu tư dàn trải Tập đoàn Nam Mê Kông kiên định với chiến lược tập trung vào các thị trường có dư địa tăng trưởng dài hạn và hạ tầng giao thông đột phá.

Có thể kể đến, các dự án tập đoàn đã triển khai như: khu nhà ở xã hội Trung Văn- Từ Liêm tại Hà Nội, khu dân cư Vinaconex 3 Phổ Yên tại Thái Nguyên, khu nhà ở Phường Trần Hưng Đạo, Thái Bình.

Hay các dự án đang triển khai như: khu đô thị ven biển Nam Mekong Heritage City tại Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị vẫn duy trì dòng doanh thu ổn định từ việc bán Nhà ở xã hội và tiếp tục mở bán hơn 100 căn thấp tầng thuộc quỹ căn đặc biệt của dự án.

Theo đại diện Nam Mekong Group, năm 2026 được xác định là "năm bản lề" quan trọng để doanh nghiệp bứt phá, tiến tới triển khai đồng bộ các dự án quy mô lớn như Khu đô thị Cát Khánh (Tỉnh Gia Lai) và các dự án tiềm năng tại thành phố Đồng Hới (Tỉnh Quảng Trị). Sự kết hợp giữa quỹ đất đã sẵn sàng, pháp lý chuẩn chỉ và nguồn vốn tín dụng được cam kết đang tạo tiền đề cho giai đoạn tăng trưởng mới của Tập đoàn.

