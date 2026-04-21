Một xã tại Bắc Ninh sẽ thu hồi đất của hơn 2.700 hộ dân để làm dự án 300 ha, tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ

Theo Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2, đơn vị hiện quản lý 16 hợp đồng dự án sử dụng đất tại các khu đô thị mới, với tổng diện tích khoảng 1.450 ha, tổng vốn đầu tư ước đạt 177.000 tỷ đồng.

Đây đều là những dự án có vai trò thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, đồng thời tạo quỹ đất cho thương mại – dịch vụ, nhà ở chất lượng cao và góp phần gia tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Đến nay, 7/16 dự án đã hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; 14/16 dự án được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, 2 dự án còn lại đang trong quá trình lấy ý kiến các cơ quan liên quan để trình phê duyệt. Về thủ tục đầu tư, có 2 dự án đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, 3 dự án đang trình Sở Xây dựng thẩm định; các dự án còn lại đang triển khai lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, khảo sát địa hình.

Toàn cảnh huyện Tiên Du (trước đây).

Tại địa bàn xã Tiên Du, công tác giải phóng mặt bằng cho dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí (tiểu khu 112.1) quy mô khoảng 299 ha cũng đang được đẩy mạnh. Dự án liên quan tới 2.736 hộ dân và tổ chức. Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường đợt 1 cho 849 hộ, trong đó đã chi trả cho 449 hộ với tổng kinh phí hơn 313,9 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo UBND xã Tiên Du, địa phương đang huy động tối đa lực lượng xuống từng thôn, từng hộ để tuyên truyền, vận động, kiểm đếm và chi trả tiền bồi thường, nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Mục tiêu là hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đất đợt 1 trong tháng 6, tạo mặt bằng sạch để nhà đầu tư triển khai dự án.

Được biết, dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí (tiểu khu 112.1) có quy mô khoảng 299 ha, do Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội phát triển.

Khu đô thị mới này có tổng mức đầu tư 19.700 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án gần 18.200 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên 1.500 tỷ đồng.

Vị trí triển khai dự án (ảnh chụp từ báo cáo đánh giá tác động môi trường).

Theo quy hoạch, khu đất triển khai dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, giao thông và các loại đất khác. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm 244 ha (81%).

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án bố trí khoảng 66 ha cho đất nhà ở. Các hạng mục nhà ở tại dự án bao gồm hơn 3.300 lô nhà ở liền kề, 600 lô đất biệt thự. Chung cư hỗn hợp sẽ có 7 tòa với mật độ xây dựng 40%.

Về tiến độ, theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự kiến từ tháng 7/2025 đến hết quý III/2029 chủ đầu tư sẽ xây dựng các hạng mục của dự án. Sau đó, tổ chức nghiệm thu vào quý IV/2029.

Khi hoàn thành, dự án có quy mô dân số gần 27.000 người. Về tính chất, đây sẽ là khu đô thị du lịch, hiện đại, thông minh gắn với sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và các dịch vụ du lịch chất lượng cao. Đồng thời, là khu trung tâm thể dục thể thao, thương mại cấp đô thị…