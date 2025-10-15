Tập đoàn Xây dựng Đông Dương: Vốn điều lệ 300 tỷ đồng, chậm đóng bảo hiểm gần 1,3 tỷ đồng

Mới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hà Nội đã công bố danh sách 25.499 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 2 tháng trở lên, số liệu tính đến hết ngày 30/9/2025 theo C12-TS lấy ngày 5/10/2025.

Theo đó, tổng số tiền các đơn vị nợ đóng lên tới hàng trăm tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi về an sinh của nhiều người lao động trên địa bàn. Trong danh sách, nhiều doanh nghiệp có số tiền chậm đóng lớn, kéo dài nhiều tháng.

Đáng chú ý, CTCP Tập đoàn Xây dựng Đông Dương cũng bị “nhắc tên” trong danh sách nêu trên với 5 tháng chậm đóng bảo hiểm, số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Đông Dương tiền thân là CTCP Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, được thành lập từ ngày 27/12/2012. Trụ sở chính đặt tại số 63, đường Trần Quang Diệu, phường Đống Đa, TP.Hà Nội.

Ảnh minh họa

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 31/7/2015, doanh nghiệp này đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 6 tỷ đồng lên mức 30 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân; Người đại diện theo pháp luật của công ty trong khoảng thời gian này là ông Phùng Tuấn Anh (SN 1984).

Tại thời điểm ngày 24/6/2016, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 150 tỷ đồng. Trong đó, có 2 cổ đông nắm giữ 5% vốn của công ty gồm ông Đinh Tuấn Hưng và ông Phùng Tuấn Anh.

Cũng tại thời điểm này, ông Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1973) đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của công Tập đoàn Xây dựng Đông Dương.

Đến ngày 13/12/2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật được chuyển giao cho ông Trần Văn Thúy (SN 1965).

Ngày 15/5/2019, ông Hùynh Tiến Phong (SN 1963) được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Xây dựng Đông Dương thay ông Trần Ngọc Thúy.

Tháng 3/2021, ông Nguyễn Ngọc Hòa lại quay trở lại giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Xây dựng Đông Dương.

Tháng 10/2023, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 300 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân.

Theo cập nhật mới nhất ngày 31/7/2025, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Xây dựng Đông Dương là ông Phùng Tuấn Anh.

Ngoài ra, ông Tuấn Anh hiện còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của CTCP Thương mại ACT Việt Nam. Đồng thời làm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của CTCP Green Việt Hùng.

Quay trở lại với Tập đoàn Xây dựng Đông Dương, theo nguồn tin của PV cho thấy, trong tháng 4/2025, doanh nghiệp sử dụng 1 ô tô xi téc phun nước Dongfeng (4x4), 4 ô tô tải tự đổ, 2 máy đào bánh xích hiệu Hitachi và 1 máy đào bánh xích hiệu Sumitomo làm tài sản thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH BIDV - SUMI TRUST - Chi nhánh Hà Nội.

Ngoài ra, ngày 27/5/2025, Tập đoàn Xây dựng Đông Dương còn dùng tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)- Chi nhánh Hai Bà Trưng.

Cụ thể, tài sản đảm bảo gồm toàn bộ hàng hóa gồm nguyên liệu, vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp thuộc sở hữu của công ty; quyền đòi nợ hình thành từ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 01/2025/HĐXD/L18-168VN hiệu lực ngày 13/1/2025 và các phụ lục hợp đồng (nếu có) giữa Tập đoàn Xây dựng Đông Dương và CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18.

Quyền đòi nợ hình thành từ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 09/2024/HĐTCXD hiệu lực ngày 25/12/2024 và các phụ lục hợp đồng (nếu có) giữa Liên danh Tập đoàn Xây dựng Đông Dương, CTCP Xây dựng Đắc Đạo và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên (trước đây là Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Thái Nguyên).